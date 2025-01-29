Трамп планирует подписать указ о депортации иностранцев-антисемитов
Киев • УНН
Трамп планирует подписать указ о депортации иностранцев, которые проявляют антисемитизм и участвуют в незаконных акциях. Документ обяжет федеральные ведомства усилить борьбу с антисемитизмом в течение 60 дней.
Президент Дональд Трамп готовится подписать указ, поручающий федеральным ведомствам усилить борьбу с антисемитизмом, в частности, рассмотреть возможность депортации иностранцев, нарушивших закон во время антиизраильских протестов. Пишет УНН со ссылкой на New York Post.
Детали
Документ предусматривает, что в течение 60 дней руководители государственных органов должны предоставить Белый дом рекомендации по мерам противодействия антисемитизму. В частности, Министерство юстиции займется расследованием случаев антисемитских проявлений, таких как вандализм и запугивание, особенно в студенческих городках.
Отдельное внимание в указе уделено возможности депортации иностранцев-резидентов, в частности студентов, участвовавших в незаконных акциях после террористических атак 7 октября 2023 года. В отчете Палаты представителей США, опубликованном в прошлом месяце, отмечается, что ряд университетов, получающих федеральное финансирование, не ввели надлежащих мер противодействия антисемитизму. Например, Колумбийский университет фигурирует в отчете из-за случаев антиеврейских высказываний на кампусе.
Ранее Трамп, как кандидат в президенты, уже выступал за депортацию прохамасовских студентов, находящихся в США по визам. На прошлой неделе он подписал еще один указ, содержащий положение о недопущении иностранцев, поддерживающих террористические группировки.
Федеральные суды США признают, что неграждане имеют меньше прав на свободу слова, чем граждане. Это подтверждает решение Верховного суда по делу Кляйндинст против Манделя (1972), которое разрешило отказ в визе бельгийскому марксисту. Ранее судебные органы также подтверждали возможность депортации неграждан за поддержку анархистских и коммунистических идей.
Напомним
Президенты стран Латинской Америки соберутся 30 января на экстренный саммит, вызванный политикой массовых депортаций президента США Дональда Трампа.