Трамп планирует подписать указ о депортации иностранцев-антисемитов

ukenru
Эксклюзив
АРМА создавалось как инструмент коррупционных действий и аудит это подтвердил - эксперт
14:33 • 81097 просмотра

АРМА создавалось как инструмент коррупционных действий и аудит это подтвердил - эксперт

Останавливать или нет общественный транспорт в Киеве во время тревог: почему нет остановок-укрытий и что предлагают депутаты
29 января, 13:37 • 102994 просмотра

Останавливать или нет общественный транспорт в Киеве во время тревог: почему нет остановок-укрытий и что предлагают депутаты

Эксклюзив
Приостановление помощи США: эксперт раскрыл, что грозит Украине и какие программы под ударом
29 января, 12:44 • 105544 просмотра

Приостановление помощи США: эксперт раскрыл, что грозит Украине и какие программы под ударом

Ажиотаж вокруг DeepSeek: что стоит знать о приложении и безопасно ли оно
29 января, 10:08 • 109191 просмотра

Ажиотаж вокруг DeepSeek: что стоит знать о приложении и безопасно ли оно

Эксклюзив
В центре Киева произошел пожар на территории бизнес-центра: детали от ГСЧС
29 января, 08:37 • 112710 просмотра

В центре Киева произошел пожар на территории бизнес-центра: детали от ГСЧС

Год Змеи 2025: символика, влияние и прогнозы
29 января, 07:38 • 111050 просмотра

Год Змеи 2025: символика, влияние и прогнозы

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса
28 января, 17:46 • 168631 просмотра

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

Эксклюзив
Выводы аудита в АРМА должны стать основой для перезагрузки органа и проведения расследования - эксперт
28 января, 15:36 • 130085 просмотра

Выводы аудита в АРМА должны стать основой для перезагрузки органа и проведения расследования - эксперт

Эксклюзив
Незаконное обращение с оружием: ОГП раскрыл, где больше всего правонарушений было в прошлом году
28 января, 15:13 • 124429 просмотра

Незаконное обращение с оружием: ОГП раскрыл, где больше всего правонарушений было в прошлом году

От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина
28 января, 13:25 • 172170 просмотра

От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Орландо Блум отреагировал на комментарии Киры Найтли о влиянии фильмов «Пираты Карибского моря»

Орландо Блум отреагировал на комментарии Киры Найтли о влиянии фильмов «Пираты Карибского моря»

29 января, 10:42 • 113344 просмотра
Атака рф на Киев: в КГВА рассказали о последствиях

Атака рф на Киев: в КГВА рассказали о последствиях

29 января, 11:34 • 35954 просмотра
90-летний Джорджо Армани появился на финале своего кутюрного шоу

90-летний Джорджо Армани появился на финале своего кутюрного шоу

29 января, 13:00 • 105564 просмотра
Тейлор Свифт "ставит на паузу" дружбу с Блейк Лайвли: что происходит

Тейлор Свифт "ставит на паузу" дружбу с Блейк Лайвли: что происходит

16:44 • 34812 просмотра
Любимая внучка королевы Елизаветы II Беатрис родила дочь

Любимая внучка королевы Елизаветы II Беатрис родила дочь

16:44 • 30913 просмотра
публикации
"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

28 января, 17:46 • 168631 просмотра
От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

28 января, 13:25 • 172170 просмотра
Международная помощь Украине: учитываются ли все риски

Международная помощь Украине: учитываются ли все риски
Эксклюзив

28 января, 13:03 • 163742 просмотра
Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

28 января, 11:11 • 158772 просмотра
Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности

Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
Эксклюзив

27 января, 13:45 • 225956 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бейонсе возвращается с концертами после обвинения в сексуальном насилии ее мужа

Бейонсе возвращается с концертами после обвинения в сексуальном насилии ее мужа

17:13 • 27171 просмотра
Любимая внучка королевы Елизаветы II Беатрис родила дочь

Любимая внучка королевы Елизаветы II Беатрис родила дочь

16:44 • 30913 просмотра
Тейлор Свифт "ставит на паузу" дружбу с Блейк Лайвли: что происходит

Тейлор Свифт "ставит на паузу" дружбу с Блейк Лайвли: что происходит

16:44 • 34812 просмотра
90-летний Джорджо Армани появился на финале своего кутюрного шоу

90-летний Джорджо Армани появился на финале своего кутюрного шоу

29 января, 13:00 • 105564 просмотра
Орландо Блум отреагировал на комментарии Киры Найтли о влиянии фильмов «Пираты Карибского моря»

Орландо Блум отреагировал на комментарии Киры Найтли о влиянии фильмов «Пираты Карибского моря»

29 января, 10:42 • 113344 просмотра
Актуальное
Трамп планирует подписать указ о депортации иностранцев-антисемитов

Трамп планирует подписать указ о депортации иностранцев-антисемитов

Киев  •  УНН

 • 5728 просмотра

Read in English

Трамп планирует подписать указ о депортации иностранцев, которые проявляют антисемитизм и участвуют в незаконных акциях. Документ обяжет федеральные ведомства усилить борьбу с антисемитизмом в течение 60 дней.

Президент Дональд Трамп готовится подписать указ, поручающий федеральным ведомствам усилить борьбу с антисемитизмом, в частности, рассмотреть возможность депортации иностранцев, нарушивших закон во время антиизраильских протестов. Пишет УНН со ссылкой на New York Post.

Детали

Документ предусматривает, что в течение 60 дней руководители государственных органов должны предоставить Белый дом рекомендации по мерам противодействия антисемитизму. В частности, Министерство юстиции займется расследованием случаев антисемитских проявлений, таких как вандализм и запугивание, особенно в студенческих городках.

Отдельное внимание в указе уделено возможности депортации иностранцев-резидентов, в частности студентов, участвовавших в незаконных акциях после террористических атак 7 октября 2023 года. В отчете Палаты представителей США, опубликованном в прошлом месяце, отмечается, что ряд университетов, получающих федеральное финансирование, не ввели надлежащих мер противодействия антисемитизму. Например, Колумбийский университет фигурирует в отчете из-за случаев антиеврейских высказываний на кампусе.

Ранее Трамп, как кандидат в президенты, уже выступал за депортацию прохамасовских студентов, находящихся в США по визам. На прошлой неделе он подписал еще один указ, содержащий положение о недопущении иностранцев, поддерживающих террористические группировки.

Федеральные суды США признают, что неграждане имеют меньше прав на свободу слова, чем граждане. Это подтверждает решение Верховного суда по делу Кляйндинст против Манделя (1972), которое разрешило отказ в визе бельгийскому марксисту. Ранее судебные органы также подтверждали возможность депортации неграждан за поддержку анархистских и коммунистических идей.

Напомним

Президенты стран Латинской Америки соберутся 30 января на экстренный саммит, вызванный политикой массовых депортаций президента США Дональда Трампа.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Новости Мира
ministerstvo-yustitsii-soedinennikh-shtatov-amerikiМинистерство юстиции Соединенных Штатов Америки
palata-predstavitelei-soedinennikh-shtatov-amerikiПалата представителей Соединенных Штатов Америки
verkhovnii-sud-soedinennikh-shtatovВерховный суд Соединенных Штатов
donald-trampДональд Трамп
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

Обратиться по вопросам размещения рекламы