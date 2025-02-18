После Панамы Коста-Рика также согласилась принять мигрантов, высланных из США
Киев • УНН
Коста-Рика согласилась на сотрудничество с США по репатриации 200 нелегальных мигрантов из Центральной Азии и Индии. Первая группа прибудет коммерческим рейсом в среду в аэропорт Сан-Хосе.
Коста-Рика заявила, что первая группа депортированных прибудет коммерческим рейсом в среду в международный аэропорт Хуан Сантамария в Сан-Хосе, откуда их перевезут во Временный центр для мигрантов.
Передает УНН со ссылкой на Presidencia de la República Costa Rica и Univision.
Офис президента президента Коста-Рики Родриго Чавеса Роблеса объявил вчера, что правительство Коста-Рики согласилось сотрудничать с Соединенными Штатами в деле репатриации 200 нелегальных иммигрантов.
Правительство Коста-Рики согласилось сотрудничать с Соединенными Штатами в деле репатриации 200 нелегальных иммигрантов в их страну
Согласно заявлению, первая группа прибудет в Коста-Рику завтра плановым рейсом, а затем будет доставлена в Центр временного досмотра возле границы с Панамой.
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Отмечается, что операция полностью финансируется правительством США под наблюдением Международной организации по миграции (МОМ).
Ранее подобного соглашения с США достигли Панама и Гватемала. В начале февраля, во время визита госсекретаря США Марко Рубио, Гватемала заявила о готовности принять значительно больше людей, депортированных из США.
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