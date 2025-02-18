После Панамы Коста-Рика также согласилась принять мигрантов, высланных из США

ukenru
Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика
10:35 • 101514 просмотра

Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля
18 февраля, 04:00 • 139312 просмотра

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала
17 февраля, 16:37 • 140003 просмотра

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала

Эксклюзив
Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это
17 февраля, 15:23 • 140127 просмотра

Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это

Эксклюзив
Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине
17 февраля, 13:43 • 138509 просмотра

Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине

Эксклюзив
Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА
17 февраля, 10:05 • 132368 просмотра

Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА

Эксклюзив
Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля
17 февраля, 07:05 • 134116 просмотра

Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии
16 февраля, 16:43 • 142598 просмотра

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами
15 февраля, 19:18 • 201806 просмотра

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры
15 февраля, 13:16 • 169635 просмотра

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Макрон: Без гарантий безопасности для Украины новые соглашения могут повторить судьбу Минских

Макрон: Без гарантий безопасности для Украины новые соглашения могут повторить судьбу Минских

18 февраля, 03:58 • 121137 просмотра
рф требует от Украины новых территориальных уступок - ISW

рф требует от Украины новых территориальных уступок - ISW

18 февраля, 05:24 • 120220 просмотра
Джонни Депп может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря» - СМИ

Джонни Депп может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря» - СМИ

07:53 • 129189 просмотра
Бесконтрольная ликвидация банков: что предлагает Гетманцев в законопроекте о Фонде гарантирования вкладов

Бесконтрольная ликвидация банков: что предлагает Гетманцев в законопроекте о Фонде гарантирования вкладов

08:14 • 135881 просмотра
В Госдепе США заявили, что встреча в Саудовской Аравии направлена на проверку серьезности намерений россии

В Госдепе США заявили, что встреча в Саудовской Аравии направлена на проверку серьезности намерений россии

09:00 • 56336 просмотра
публикации
Бесконтрольная ликвидация банков: что предлагает Гетманцев в законопроекте о Фонде гарантирования вкладов

Бесконтрольная ликвидация банков: что предлагает Гетманцев в законопроекте о Фонде гарантирования вкладов

08:14 • 135881 просмотра
Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

17 февраля, 08:40 • 172255 просмотра
Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

16 февраля, 05:00 • 209002 просмотра
День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

15 февраля, 05:34 • 244522 просмотра
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
Эксклюзив

14 февраля, 13:51 • 364103 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джонни Депп может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря» - СМИ

Джонни Депп может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря» - СМИ

07:53 • 129189 просмотра
Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля

18 февраля, 04:00 • 139307 просмотра
«Конклав» и „Бруталист“ триумфовали на BAFTA 2025: по 4 награды каждому

«Конклав» и „Бруталист“ триумфовали на BAFTA 2025: по 4 награды каждому

17 февраля, 18:10 • 113383 просмотра
Меган Маркл стремилась стать защитницей бедных, как принцесса Диана - Daily Mail

Меган Маркл стремилась стать защитницей бедных, как принцесса Диана - Daily Mail

17 февраля, 11:37 • 129114 просмотра
Кейт Уинслет дебютирует в качестве режиссера с комедийной драмой для Netflix

Кейт Уинслет дебютирует в качестве режиссера с комедийной драмой для Netflix

17 февраля, 10:57 • 127329 просмотра
Актуальное
После Панамы Коста-Рика также согласилась принять мигрантов, высланных из США

После Панамы Коста-Рика также согласилась принять мигрантов, высланных из США

Киев  •  УНН

 • 7758 просмотра

Read in English

Коста-Рика согласилась на сотрудничество с США по репатриации 200 нелегальных мигрантов из Центральной Азии и Индии. Первая группа прибудет коммерческим рейсом в среду в аэропорт Сан-Хосе.

Коста-Рика заявила, что первая группа депортированных прибудет коммерческим рейсом в среду в международный аэропорт Хуан Сантамария в Сан-Хосе, откуда их перевезут во Временный центр для мигрантов.

Передает УНН со ссылкой на Presidencia de la República Costa Rica и Univision.

Офис президента президента Коста-Рики Родриго Чавеса Роблеса объявил вчера, что правительство Коста-Рики согласилось сотрудничать с Соединенными Штатами в деле репатриации 200 нелегальных иммигрантов.

Правительство Коста-Рики согласилось сотрудничать с Соединенными Штатами в деле репатриации 200 нелегальных иммигрантов в их страну

- говорится в заявлении коста-риканского президентства, в котором уточняется, что «это люди из стран Центральной Азии и Индии».

Согласно заявлению, первая группа прибудет в Коста-Рику завтра плановым рейсом, а затем будет доставлена в Центр временного досмотра возле границы с Панамой.

Панама выходит из китайского проекта "Один пояс, один путь"07.02.25, 06:09 • 41940 просмотров

Отмечается, что операция полностью финансируется правительством США под наблюдением Международной организации по миграции (МОМ).

Ранее подобного соглашения с США достигли Панама и Гватемала. В начале февраля, во время визита госсекретаря США Марко Рубио, Гватемала заявила о готовности принять значительно больше людей, депортированных из США.

Трамп планирует подписать указ о депортации иностранцев-антисемитов29.01.25, 21:08 • 27922 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
mezhdunarodnaya-organizatsiya-po-migratsiiМеждународная организация по миграции
panamaПанама
gvatemalaГватемала
indiyaИндия
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

Обратиться по вопросам размещения рекламы