После Панамы Коста-Рика также согласилась принять мигрантов, высланных из США

Коста-Рика заявила, что первая группа депортированных прибудет коммерческим рейсом в среду в международный аэропорт Хуан Сантамария в Сан-Хосе, откуда их перевезут во Временный центр для мигрантов.

Передает УНН со ссылкой на Presidencia de la República Costa Rica и Univision.

Офис президента президента Коста-Рики Родриго Чавеса Роблеса объявил вчера, что правительство Коста-Рики согласилось сотрудничать с Соединенными Штатами в деле репатриации 200 нелегальных иммигрантов.

Правительство Коста-Рики согласилось сотрудничать с Соединенными Штатами в деле репатриации 200 нелегальных иммигрантов в их страну