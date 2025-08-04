Човен з африканськими мігрантами перекинувся біля берегів Ємену: 68 загиблих, 74 зникли безвісти

У водах Аденської затоки поблизу південного Ємену перекинувся човен з мігрантами з Ефіопії, унаслідок чого загинуло щонайменше 68 людей, ще понад 70 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

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Як зазначає Міжнародна організація з міграції (МОМ), інцидент стався рано вранці у неділю, 3 серпня, коли судно зі 154 ефіопськими мігрантами на борту затонуло в Аденській затоці, неподалік від південної єменської провінції Аб'ян.

Голова місії МОМ в Ємені Абдусаттор Есоєв повідомив, що тіла 54 людей викинуло на узбережжя району Ханфар, ще 14 загиблих було знайдено і доставлено до моргу лікарні в Зінжибарі.

За його словами, в аварії вижили лише 12 людей, решта вважаються зниклими безвісти та, ймовірно, загиблими.

Управління безпеки провінції Аб'ян заявило про проведення масштабної пошуково-рятувальної операції. У заяві управління йдеться, що багато тіл було знайдено розкиданими по великій території узбережжя.

За даними МОМ, протягом останніх місяців сотні людей загинули або зникли безвісти внаслідок корабельних аварій у цьому регіоні.

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