Лодка с африканскими мигрантами перевернулась у берегов Йемена: 68 погибших, 74 пропавших без вести
Киев • УНН
Лодка со 154 эфиопскими мигрантами перевернулась в Аденском заливе у Йемена. Погибли по меньшей мере 68 человек, 74 пропали без вести, 12 выжили.
В водах Аденского залива у южного Йемена перевернулась лодка с мигрантами из Эфиопии, в результате чего погибли по меньшей мере 68 человек, еще более 70 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Детали
Как отмечает Международная организация по миграции (МОМ), инцидент произошел рано утром в воскресенье, 3 августа, когда судно со 154 эфиопскими мигрантами на борту затонуло в Аденском заливе, недалеко от южной йеменской провинции Абьян.
Глава миссии МОМ в Йемене Абдусаттор Эсоев сообщил, что тела 54 человек выбросило на побережье района Ханфар, еще 14 погибших были найдены и доставлены в морг больницы в Зинджибаре.
По его словам, в аварии выжили только 12 человек, остальные считаются пропавшими без вести и, вероятно, погибшими.
Управление безопасности провинции Абьян заявило о проведении масштабной поисково-спасательной операции. В заявлении управления говорится, что многие тела были найдены разбросанными по большой территории побережья.
По данным МОМ, в течение последних месяцев сотни людей погибли или пропали без вести в результате кораблекрушений в этом регионе.
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