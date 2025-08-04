83 погибших и пятеро пропавших без вести в горах Италии за месяц: массовый туризм стал смертельной ловушкой

В период с 21 июня по 23 июля в итальянских горах погибли 83 человека, еще пятеро считаются пропавшими без вести. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Corriere della Sera.

Детали

По словам руководителя Национальной службы горного спасения Италии Маурицио Деллантонио, причиной смертельных случаев является массовый туризм и неподготовленные туристы.

Не припоминаю лета с таким количеством погибших в горах. Мы уже давно перешли черту - сказал он.

Маурицио Деллантонио отметил, что количество спасательных операций выросло на 20% по сравнению с нормой, и август - еще впереди. 60% жертв - это туристы-пешеходы, остальные - альпинисты, маунтинбайкеры и парашютисты.

Люди массово идут на туристические тропы, не осознавая опасностей - пояснил руководитель Национальной службы горного спасения Италии.

Как сообщила корреспондентка TV 2 Еви Равнбёль, туристы часто выходят в горы в шлепанцах и без базовой экипировки. Соцсети только ухудшают ситуацию - пользователи повторяют увиденные впечатления, не готовясь к реальным рискам.

Министр туризма Италии Даниэла Сантанке уже анонсировала планы по введению ограничений на въезд в Доломиты, в частности введение платы за доступ для контроля потоков туристов.

Также спасатели жалуются, что спасенные туристы часто отказываются оплачивать дорогостоящие спасательные операции, в частности с участием вертолетов. Правительство напоминает: в случае необходимости помощи - расходы покрывает сам пострадавший.

Спасатели рекомендуют туристам всегда иметь при себе воду, еду, солнцезащитные очки, дождевик или ветровку. Также мобильный телефон должен быть полностью заряжен.

Напомним

В Тирольских Альпах 60-летние супруги и 62-летний родственник погибли от удара молнии во время спуска с горы Миттагшпитце из-за грозы. Их тела нашли спасатели.

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