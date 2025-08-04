83 загиблих та п'ятеро зниклих безвісти в горах Італії за місяць: масовий туризм став смертельною пасткою

$41.710.00
47.750.00
ukenru
3 серпня, 10:28 • 12682 перегляди
"Є домовленість про обмін 1200 полонених": Зеленський обговорив із Умєровим та Єрмаком підготовку нової зустрічі в Стамбулі
Ексклюзив
2 серпня, 17:16 • 128590 перегляди
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
2 серпня, 16:52 • 216807 перегляди
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo
2 серпня, 11:37 • 108934 перегляди
Нова версія Плану України для Ukraine Facility має бути затверджена ЄС до кінця вересня - міністр
1 серпня, 17:22 • 169921 перегляди
Україна очікує на візит місії МВФ наприкінці серпня - Свириденко
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 365927 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 312439 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 12:26 • 134839 перегляди
Нові мита від Дональда Трампа: для яких країн змінилася ситуація після 1 серпня
1 серпня, 09:01 • 114204 перегляди
Німеччина передасть Україні дві системи ППО Patriot
Ексклюзив
1 серпня, 08:17 • 208754 перегляди
Українська авіація під час війни: як зберегти та розвинути галузь в кризових умовах – інтерв'ю з Романом МілешкоPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1.2м/с
78%
749мм
Популярнi новини
України посилює виробництво власної зброї для боротьби з росією на тлі невизначеної політики Трампа - ЗМІ3 серпня, 15:11 • 7456 перегляди
У кургані, в рф, масштабна пожежа на газорозподільній підстанції: через інцидент евакуюють людей та відключають подачу газу3 серпня, 15:39 • 10836 перегляди
Змушені були відстрілюватися: військові ТЦК у Миколаївській області зазнали нападу з боку місцевих жителів3 серпня, 17:02 • 12820 перегляди
Громадянина України заарештовано за пошкодження інфраструктури водопостачання у польському місті3 серпня, 18:18 • 7762 перегляди
Радник Президента США звинуватив Індію у фінансуванні війни росії проти України через закупівлю російської нафти20:15 • 5000 перегляди
Публікації
Як правильно вибрати стиглий, солодкий і по справжньому смачний кавунPhoto3 серпня, 07:54 • 105671 перегляди
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
Ексклюзив
2 серпня, 17:16 • 128589 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 365927 перегляди
На злітній смузі чи в піке: що визначає долю української авіації1 серпня, 14:05 • 193557 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 312438 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Нарендра Моді
Рустем Умєров
Девід Леммі
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Донецька область
Реклама
УНН Lite
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo2 серпня, 16:52 • 216806 перегляди
Скандальна блогерка Алхім виїжджає з України та починає нове життя в Дубаї 1 серпня, 21:08 • 87758 перегляди
"Не можу дочекатися початку": Стівен Найт розповів про роботу над сценарієм до нового фільму про Бонда 1 серпня, 13:00 • 124780 перегляди
Ді Капріо отримав дозвіл на будівництво еко-готелю в Ізраїлі, але не без "порції" критики PhotoVideo31 липня, 17:36 • 138290 перегляди
День народження Гаррі Поттера: що відомо про новий серіал від НВО, акторський склад та коли вийдеPhoto31 липня, 14:00 • 211299 перегляди
Актуальне
M1 Abrams
AH-64 Apache
MIM-104 Patriot
Ель Паїс
ФАБ-250

83 загиблих та п'ятеро зниклих безвісти в горах Італії за місяць: масовий туризм став смертельною пасткою

Київ • УНН

 • 32 перегляди

З 21 червня по 23 липня в італійських горах загинули 83 людини, ще п'ятеро зникли безвісти. Причиною є масовий туризм та непідготовленість туристів, 60% жертв – пішоходи.

83 загиблих та п'ятеро зниклих безвісти в горах Італії за місяць: масовий туризм став смертельною пасткою

У період з 21 червня по 23 липня в італійських горах загинули 83 людини, ще п’ятеро вважаються зниклими безвісти. Про це інформує УНН з посиланням на видання Corriere della Sera.

Деталі

За словами керівника Національної служби гірського порятунку Італії Мауріціо Деллантоніо, причиною смертельних випадків є масовий туризм та непідготовлені туристи.

Не пригадую літа з такою кількістю загиблих у горах. Ми вже давно перейшли межу

- сказав він.

Мауріціо Деллантоніо зазначив, що кількість рятувальних операцій зросла на 20% порівняно з нормою, і серпень - ще попереду. 60% жертв - це туристи-пішоходи, решта - альпіністи, маунтінбайкери та парашутисти.

Люди масово йдуть на туристичні стежки, не усвідомлюючи небезпек

- пояснив керівник Національної служби гірського порятунку Італії.

Як повідомила кореспондентка TV 2 Єви Равнбьоль, туристи часто виходять у гори в шльопанцях і без базової екіпіровки. Соцмережі лише погіршують ситуацію - користувачі повторюють побачені враження, не готуючись до реальних ризиків.

Міністерка туризму Італії Даніела Сантанке вже анонсувала плани щодо запровадження обмежень на в’їзд до Доломітів, зокрема введення плати за доступ для контролю потоків туристів.

Також рятувальники скаржаться, що врятовані туристи часто відмовляються оплачувати коштовні рятувальні операції, зокрема за участі вертольотів. Уряд нагадує: у разі потреби допомоги - витрати покриває сам постраждалий.

Рятувальники рекомендують туристам завжди мати при собі воду, їжу, сонцезахисні окуляри, дощовик або вітровку. Також мобільний телефон має бути повністю заряджений.

Нагадаємо

У Тірольських Альпах 60-річне подружжя та 62-річний родич загинули від удару блискавки під час спуску з гори Міттагшпітце через грозу. Їх тіла знайшли рятувальники.

Біля берегів Єгипту затонув батискаф із 45 росіянами на борту, є загиблі27.03.25, 13:31 • 18885 переглядiв

Віта Зеленецька

Новини Світу
Італія