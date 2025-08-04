83 загиблих та п'ятеро зниклих безвісти в горах Італії за місяць: масовий туризм став смертельною пасткою

У період з 21 червня по 23 липня в італійських горах загинули 83 людини, ще п’ятеро вважаються зниклими безвісти. Про це інформує УНН з посиланням на видання Corriere della Sera.

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За словами керівника Національної служби гірського порятунку Італії Мауріціо Деллантоніо, причиною смертельних випадків є масовий туризм та непідготовлені туристи.

Не пригадую літа з такою кількістю загиблих у горах. Ми вже давно перейшли межу - сказав він.

Мауріціо Деллантоніо зазначив, що кількість рятувальних операцій зросла на 20% порівняно з нормою, і серпень - ще попереду. 60% жертв - це туристи-пішоходи, решта - альпіністи, маунтінбайкери та парашутисти.

Люди масово йдуть на туристичні стежки, не усвідомлюючи небезпек - пояснив керівник Національної служби гірського порятунку Італії.

Як повідомила кореспондентка TV 2 Єви Равнбьоль, туристи часто виходять у гори в шльопанцях і без базової екіпіровки. Соцмережі лише погіршують ситуацію - користувачі повторюють побачені враження, не готуючись до реальних ризиків.

Міністерка туризму Італії Даніела Сантанке вже анонсувала плани щодо запровадження обмежень на в’їзд до Доломітів, зокрема введення плати за доступ для контролю потоків туристів.

Також рятувальники скаржаться, що врятовані туристи часто відмовляються оплачувати коштовні рятувальні операції, зокрема за участі вертольотів. Уряд нагадує: у разі потреби допомоги - витрати покриває сам постраждалий.

Рятувальники рекомендують туристам завжди мати при собі воду, їжу, сонцезахисні окуляри, дощовик або вітровку. Також мобільний телефон має бути повністю заряджений.

Нагадаємо

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