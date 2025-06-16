В Альпах блискавка вбила трьох туристів: чоловіка, дружину та її брата

$41.450.04
47.690.39
ukenru
Євро дорожчає швидше, ніж долар: чому гривня втрачає позиції - пояснення фінансової експертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
12:56 • 4214 перегляди
Євро дорожчає швидше, ніж долар: чому гривня втрачає позиції - пояснення фінансової експертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
11:24 • 16291 перегляди
За майже п’ять років Центром Шалімова проведено близько 250 трансплантацій органів від посмертного донора
Ексклюзив
09:55 • 30769 перегляди
Звʼязки нардепа Кузьміних з аптечним бізнесом мають перевірити НАБУ та НАЗК - адвокат
08:24 • 71111 перегляди
Зеленський запропонував Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора: подання вже у Раді
Ексклюзив
16 червня, 07:14 • 56144 перегляди
День літнього сонцестояння-2025: астролог дала поради, що робити для залучення удачі
16 червня, 06:29 • 62130 перегляди
Генштаб: з'явився новий Північно-Слобожанський напрямок через активізацію ворога на прикордонні Сумщини
Ексклюзив
16 червня, 06:27 • 56353 перегляди
Тиждень шляху від напруги до рівноваги: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 16–22 червня
16 червня, 05:14 • 54470 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським на саміті G7 - Axios
15 червня, 05:00 • 76063 перегляди
Результати навчання учнів за кордоном визнаватимуть в Україні: закон набрав чинності
14 червня, 18:01 • 130415 перегляди
Зеленський заявив, що українські військові звільнили Андріївку на Сумщині
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4.4м/с
36%
748мм
Популярнi новини
Меган Маркл показала ніжне відео з принцом Гаррі та дітьми до Дня батька07:59 • 73911 перегляди
Поки США сповільнили допомогу Україні, Європа нарощує її - серед лідерів країни Скандинавії та Британія08:36 • 14281 перегляди
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля09:17 • 35915 перегляди
"Повний фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хоче оновити автопарк топовим Hyundai за кошти платників податків09:34 • 62904 перегляди
Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню09:40 • 48346 перегляди
Публікації
Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню09:40 • 48820 перегляди
"Повний фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хоче оновити автопарк топовим Hyundai за кошти платників податків09:34 • 63414 перегляди
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 14 червня, 07:09 • 137536 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 209505 перегляди
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів13 червня, 08:36 • 267260 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Шмигаль Денис Анатолійович
Кравченко Руслан Андрійович
Рафаель Гроссі
Актуальні місця
Україна
Іран
Israel
Сполучені Штати Америки
Kyiv
Реклама
УНН Lite
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля09:17 • 36324 перегляди
Меган Маркл показала ніжне відео з принцом Гаррі та дітьми до Дня батька07:59 • 74309 перегляди
Подкаст Меган Маркл не витримав конкуренції з критиками15 червня, 08:57 • 67029 перегляди
День батька та Всесвітній день поширення інформації про насильство над людьми похилого віку: що ще відзначають 15 червня15 червня, 06:40 • 62481 перегляди
П’ять мінісеріалів, які тримають у напрузі до фіналу: що подивитися цими вихідними13 червня, 15:24 • 160074 перегляди
Актуальне
Ґардіан
Тайм (журнал)
Tesla Model Y
Мі-24
Іл-78

В Альпах блискавка вбила трьох туристів: чоловіка, дружину та її брата

Київ • УНН

 • 898 перегляди

У Тірольських Альпах 60-річне подружжя та 62-річний родич загинули від удару блискавки під час спуску з гори Міттагшпітце через грозу. Їх тіла знайшли рятувальники.

В Альпах блискавка вбила трьох туристів: чоловіка, дружину та її брата

В Австрії двоє чоловіків і одна жінка загинули під час сходження на гору через удар блискавки. Трагедія сталася на популярному туристичному маршруті в Тірольських Альпах, пише УНН з посиланням на Kronen Zeitung.

Деталі

Повідомляється, що 60-річних чоловіка і дружину, а також 62-річного брата дружини було знайдено мертвими на висоті близько 2270 метрів після несподіваної зміни погоди.

У поліції повідомили, що всі троє прямували на гору Міттагшпітце неподалік від селища Флірш, проте вирішили розпочати спуск близько полудня через наближення грози. Після того, як вони не повернулися, було розпочато пошукову операцію.

Незабаром екіпаж рятувального гелікоптера помітив тіла загиблих туристів біля позначеної стежки. Пошукові роботи ускладнювалися складними погодними умовами – дощ, туман і сильний вітер навіть завадили вертольоту приземлитися. Забрати тіла вдалося лише після того, як погода покращилася.

Доповнення

Досвідчений парапланерист встановив світовий рекорд, ставши "жертвою" екстремальної погоди в горах на території КНР. Його параплан повністю замерз під час польоту, але сам чоловік врятувався.

Через шторми та буревії у Польщі загинуло двоє людей, ще двоє поранено. Пошкоджено електромережі, евакуйовано скаутські табори, на озерах перекинулось 18 човнів. Рятувальники здійснили понад 3500 виїздів.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини Світу
Австрія
Китайська Народна Республіка
Польща
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9