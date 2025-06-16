В Альпах блискавка вбила трьох туристів: чоловіка, дружину та її брата

В Австрії двоє чоловіків і одна жінка загинули під час сходження на гору через удар блискавки. Трагедія сталася на популярному туристичному маршруті в Тірольських Альпах, пише УНН з посиланням на Kronen Zeitung.

Деталі

Повідомляється, що 60-річних чоловіка і дружину, а також 62-річного брата дружини було знайдено мертвими на висоті близько 2270 метрів після несподіваної зміни погоди.

У поліції повідомили, що всі троє прямували на гору Міттагшпітце неподалік від селища Флірш, проте вирішили розпочати спуск близько полудня через наближення грози. Після того, як вони не повернулися, було розпочато пошукову операцію.

Незабаром екіпаж рятувального гелікоптера помітив тіла загиблих туристів біля позначеної стежки. Пошукові роботи ускладнювалися складними погодними умовами – дощ, туман і сильний вітер навіть завадили вертольоту приземлитися. Забрати тіла вдалося лише після того, як погода покращилася.

Доповнення

Досвідчений парапланерист встановив світовий рекорд, ставши "жертвою" екстремальної погоди в горах на території КНР. Його параплан повністю замерз під час польоту, але сам чоловік врятувався.

Через шторми та буревії у Польщі загинуло двоє людей, ще двоє поранено. Пошкоджено електромережі, евакуйовано скаутські табори, на озерах перекинулось 18 човнів. Рятувальники здійснили понад 3500 виїздів.