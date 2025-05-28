Китайського парапланериста віднесло у висхідному потоці повітря на рекордну висоту: неймовірні відеокадри

Досвідчений парапланерист встановив світовий рекорд, ставши "жертвою" екстремальної погоди в горах на території КНР. Його параплан повністю замерз під час польоту, але сам чоловік врятувався.

Передає УНН із посиланням на South China Morning Post.

Деталі

Пен Юйцзян, досвідчений китайський парапланерист, 24 травня здійснив екстремальний політ на північному заході країни, у гірській місцевості Цілянь.

Під час польоту, замість того, щоб плавно спланувати до землі, його затягнуло в купчасто-дощову хмару, яка далі підняла його на висоту понад 8500 метрів — рівень, який долає пасажирський літак!

Як згодом підтвердили дані стеження, Юйцзян досяг висоти 8598 метрів зі швидкістю підйому близько 35 км/год. Це, до речі, така сама висота, як у Евересту, найвищої гори у світі (8848 метрів).

Довідка

Кучасто-дощові хмари — справжні небесні монстри. Величезні хмари, такі ж широкі, як і високі, характерні для гроз, вони є фабриками турбулентності та блискавок, відомими своїми сильними висхідними потоками повітря.

Юйцзяну вдалося благополучно приземлитися, але довелося поборотися

Повідомляють, що Юйцзян перебував у повітрі близько години. Його параплан незабаром повністю замерз.

На кадрах видно, як він майже втрачає свідомість, коли пливе - вкритий льодом і морозом - над хмарами і гірськими вершинами - пише SСМP.

Незважаючи на зменшення кисню та те, що його руки почали мерзнути при -40°C, Пен Юйцзян зумів залишатися при свідомості та керувати своїм планером до самої посадки.

Було дуже холодно, і мої пальці заніміли, коли я тримав радіо. Я відчував, що мені дійсно не вистачає кисню - розповів Пенг в інтерв'ю газеті South China Morning Post

Чоловік врятувався і досяг мимоволі світового рекорду.

Наразі Пен Юйцзян відмовляється святкувати цей подвиг, вважаючи це нещасним випадком, в якому він дивом вижив, пишуть ЗМІ.

Доповнення

Асоціація авіаційного спорту провінції Ганьсу опублікувала детальний звіт про інцидент у середу (28 травня). Також вона заборонила Пенгу літати, оскільки насправді чоловік не зареєстрував свою поїздку заздалегідь.

Нагадаємо

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