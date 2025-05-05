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У Парижі рибалка зловив у Сені величезного двометрового сома

Київ • УНН

 • 4008 перегляди

На набережній острова Сен-Луї рибалка витягнув з Сени сома-монстра. Французький комік Джамель Деббуз, який проходив повз, став свідком боротьби рибалки з величезною рибою.

У Парижі рибалка зловив у Сені величезного двометрового сома

Чимало здивувалися ті, хто опинився вдень, у четвер, 1-го травня, на набережній острова Сен-Луї, в самому серці Парижа. Вони були свідками як чоловік спіймав на гачок двометрового сома та щосили вів боротьбу з хижою рибою.

Передає УНН із посиланням на FranceTvInfo.1

Деталі

Прогулюючись берегом Сени біля Собору Паризької Богоматері, зірка "Астерікс і Обелікс" та "Amélie", відомий французький комік та шоумен Джамель Деббуз натрапив на чоловіка з вудкою в руці, який, вочевидь, зловив великий улов.

Вона щонайменше два метри завдовжки

не вірячи своїм очам, заявив він Джамелю

У цей момент довгу сіру рибу було піднято на поверхню. Деббуз та інші перехожі стали свідкми вилову вражаючого сома довжиною 2,17 метра у річці Сені. Дехто зняв цю незвичайну сцену на відео, яке набуло популярності у соціальних мережах. 

До речі, людиною, яка стояла за цим уловом, був не хто інший, як Білл Франсуа, відомий біофізик і натураліст, який проводив дослідження водної фауни відомої річки.

За словами Білла Франсуа, риба такого розміру в Сені не є винятком. І це не найбільший сом, якого він бачив: найбільший сом, помічений у межах міських стін Парижа, мав довжину 2,34 метра, каже він. 

До речі останнім часом у Франції з'явилось серед рибалок багато питань:

Чому було виявлено доволі багато великих сомів?

Що на це впливає:

Погодні умови? Або техніка риболовлі?

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Про це розповів Жан-Клод Танзіллі, що має 4 десятиліття досвіду лову сома у французьких водах та решті Європи.

Він зауважив на висновок, з яким погоджуються також інші натуралісти: багатьом рибалкам пощастило потрпити на так зване "плато" - період, у який риба досягає свого максимального розміру. А ідеться про те, що у віці від 30 до 40 років (можливо, й старше) соми досягають вершини свого зросту. 

Чи зможуть вони ще й рости? - на це важко відповісти, каже Джей Си Танзіллі.

Це залежить від річок, де вони зустрічаються. У річках, де мешкають мігруючі риби, соми мають різноманітне джерело їжі, включаючи місцеву рибу та морську рибу з жирним м’ясом, дуже багатим на білок. Вони ростуть швидше, ніж у струмках з меншою харчовою біомасою. Але вище 2,80 – 3 м це малоймовірно

- пояснює відомий рибалка.

Слід також визнати, що про тривалість життя сома відомо небагато.

Нагадаємо

В Україні з 1 квітня на більшості водойм стартує весняно-літня нерестова заборона на вилов риби. Риболовля дозволена з берега за межами нерестовищ з обмеженою кількістю гачків.

Під час риболовних змагань в Австралії рибалка випав за борт через акулу мако, що заплуталася в снастях. Чоловік був без рятувального жилета, пошуки тривають.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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