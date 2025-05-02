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В Австралії чоловіки врятували 3-метрову білу акулу, яка опинилась на мілині

Київ • УНН

 • 750 перегляди

В Австралії троє чоловіків врятували 3-метрову білу акулу, яка сіла на мілину біля міста Ардроссан. Рятувальники використовували рибальські граблі, щоб заштовхнути акулу на глибшу воду.

В Австралії чоловіки врятували 3-метрову білу акулу, яка опинилась на мілині

У Австралії декільком чоловікам вдалося повернути велику акулу з піщаної мілини на глибину, після майже годинної рятувальної операції, поблизу прибережного міста у штаті Південна Австралія.

Передає УНН із посиланням на Associated Press та АВС.

Деталі

У вівторок, 29 квітня, у Австралії було врятовано 3-метрову велику білу акулу з мілководної піщаної коси поблизу прибережного міста Ардроссан.

Неш Кор подорожував Австралією з дружиною і двома дітьми, коли натрапив на незвичайну ситуацію, у якій побачив взаємодію людини та акули -  троє місцевих жителів намагалися затягнути акулу з піщаної мілини на глибину.

Неш і його син вирішили приєднатися і допомогти. 

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Це було доволі складно, пояснив він у інтерв'ю АР, зазначивши, що коли він та його 11-річний син зайшли в океан, щоб допомогти врятувати 3-метрову велику білу акулу, - обоє відчули неабиякий страх. 

Чесно кажучи, я дивувався, навіщо я туди йду

- згадував Неш. 

Коли ми вже йшли, мій син, Паркер, повернувся до мене і сказав: "Моє серце б’ється дуже швидко". Я сказав: "Так, мій теж б’ється дуже швидко".

- розповів він про цю надзвичайну ситуацію. 

Чоловіки зізналися, що ніколи не бачили, щоб акула опинилася на берегу. Неш Кор використав свій дрон, щоб зняти відео акули, а потім він і його син стали допомогати трійці інших австралійців, - усі намагалися перемістити акулу на глибшу воду. Для цього використовували рибальські граблі, і таким чином, заштовхували акулу на глибшу воду.

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Геміш Андерсон, один з місцевих жителів, який допомагав рятувати акулу, розповів ABC Radio Adelaide, що акулі зовсім не вситачало сил розвернутися.

Вона просто дозволила собі допомогти. Було трохи важко витягнути його з піщаної мілини, але чим глибша вода, тим легше це було

- пояснив він. 

Незважаючи на початкову обережну допомогу, акула все ще не бажала відходити. "Тож нам довелося повернутися і трохи посилити процес", – каже він.

Вони… затягнули її в глибшу воду, де, як я подумав, мабуть, не варто плисти далі. Це її територія, і я залишуся позаду

- продовжив розповідь Кор. 

Один з рятувальників, Тоні Дью, сказав, що акулу надто повільно рухається. 

Ми були приблизно по пояс у воді, тому, якщо вона не виживе, я не хотів стояти там і дивитися на неї, а якщо вона оговтається, я дуже хотів повернутися на пляж

 – сказав Дью телеканалу Seven Network.

Я сподіваюся, що вона вижила. Ми зробили все, що могли

 – додав Дью.

Місцеві рятувальники пізніше сказали Нешу Кору, що і вони ніколи раніше не бачили акулу, яка викинута на берег.

Довідка

Ванесса Піротта, науковиця з Університету Маккуорі, яка спеціалізується на дикій природі, сказала, що хоча випадки викидання акул на берег не є поширеним явищем, вони стають все більш помітними через соціальні мережі.

Може бути кілька причин: 

  • це хвороби;
    • або травми;
      • серед іншого - акула також могла переслідувати здобич на мілководді

        Якщо ви бачите щось подібне, безпека людей понад усе. Ви можете звернутися до органів охорони навколишнього середовища… які знайдуть когось відповідного, хто прийде та допоможе

        – наголосила Піротта. 

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