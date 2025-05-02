В Австралии мужчины спасли 3-метровую белую акулу, которая оказалась на мели

$41.590.12
47.080.09
ukenru
Компенсация за разрушенное или поврежденное жилье: кто имеет право, какие документы нужны и как получить выплату
Эксклюзив
11:48 • 2422 просмотра

Компенсация за разрушенное или поврежденное жилье: кто имеет право, какие документы нужны и как получить выплату

Эксклюзив
10:55 • 8904 просмотра

Контрабанда на рынке электроники: эксперт объяснил, почему ключевая проблема - в логистике

Эксклюзив
10:48 • 12986 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов

08:28 • 12943 просмотра

В ВР назвали дату ратификации соглашения Украины и США об ископаемых

2 мая, 05:30 • 26067 просмотра

ЕС готовит 17-й пакет санкций против россии, путин является единственным препятствием миру - французский министр

Эксклюзив
1 мая, 14:27 • 66324 просмотра

"Серый" импорт электроники уничтожает легальный бизнес - адвокат о схемах на рынке

1 мая, 12:24 • 137269 просмотра

Арестович, Олешко и Бондаренко: Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО

Эксклюзив
1 мая, 11:10 • 120836 просмотра

Институт-двойник: как семья главы "Госзембанка" Ярославского превратила госпредприятие в Виннице в частный бизнес

1 мая, 10:25 • 128279 просмотра

Охватывает 57 минералов, в том числе уран, литий и золото: появился текст соглашения между Украиной и США

Эксклюзив
1 мая, 08:40 • 127791 просмотра

Подписание соглашения между США и Украиной: политолог указал на нюансы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+16°
1м/с
30%
753 мм
Популярные новости

США не будут отменять санкции против рф, но могут ввести новые – Госдеп

2 мая, 02:53 • 22730 просмотра

Израиль нанес удар по территории дворца президента Сирии в Дамаске

2 мая, 03:23 • 40078 просмотра

россия вывела в Черное море целую армаду кораблей с "Калибрами" - ВМФ

2 мая, 03:35 • 28399 просмотра

Трамп: США победили в Первой и Второй мировых войнах

2 мая, 04:58 • 9586 просмотра

Топ ошибок во время шопинга: как избежать лишних расходов

2 мая, 06:22 • 23390 просмотра
публикации

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов
Эксклюзив

10:48 • 12996 просмотра

Топ ошибок во время шопинга: как избежать лишних расходов

2 мая, 06:22 • 23438 просмотра

Майский шашлык: 5 простых рецептов для идеального отдыха на природе

1 мая, 13:44 • 120302 просмотра

Удержать корни: как Украине удалось сохранить крымские научные достижения растениеводства

1 мая, 09:26 • 217955 просмотра

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

1 мая, 04:00 • 319091 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марко Рубио

Иван Федоров

Джо Байден

Джей Ди Вэнс

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Запорожье

Крым

Китай

Реклама
УНН Lite

Джереми Реннер рассказал, что ему предложили половину зарплаты за второй сезон "Соколиного Глаза"

12:04 • 970 просмотра

Оззи Осборн усиленно готовится к концерту Back to the Beginning несмотря на проблемы со здоровьем

1 мая, 19:32 • 25750 просмотра

"Этот ребенок стирает меня с экрана": Кит Харингтон вспомнил работу в кадре с Беллой Рамзи в "Игре престолов"

1 мая, 19:09 • 29712 просмотра

Хейли Бибер появилась на светском мероприятии в Нью-Йорке после скандала в сети по поводу подражания Селене Гомес

1 мая, 16:52 • 29175 просмотра

После фильмов Феррары и Херцога: режиссер Такаши Миике снимет новую версию "Плохого лейтенанта"

1 мая, 14:10 • 33741 просмотра
Актуальное

Шахед-136

FAB-250

Фокс Ньюс

Хранитель

Truth Social

В Австралии мужчины спасли 3-метровую белую акулу, которая оказалась на мели

Киев • УНН

 • 398 просмотра

В Австралии трое мужчин спасли 3-метровую белую акулу, которая села на мель возле города Ардроссан. Спасатели использовали рыбацкие грабли, чтобы затолкнуть акулу на более глубокую воду.

В Австралии мужчины спасли 3-метровую белую акулу, которая оказалась на мели

В Австралии нескольким мужчинам удалось вернуть большую акулу с песчаной отмели на глубину, после почти часовой спасательной операции, вблизи прибрежного города в штате Южная Австралия.

Передает УНН со ссылкой на Associated Press и АВС.

Детали

Во вторник, 29 апреля, в Австралии была спасена 3-метровая большая белая акула с мелководной песчаной косы вблизи прибрежного города Ардроссан.

Неш Кор путешествовал по Австралии с женой и двумя детьми, когда наткнулся на необычную ситуацию, в которой увидел взаимодействие человека и акулы -  трое местных жителей пытались затащить акулу с песчаной отмели на глубину.

Неш и его сын решили присоединиться и помочь. 

Акула утащила рыбака за борт во время соревнований в Австралии25.02.25, 08:34 • 33615 просмотров

Это было довольно сложно, объяснил он в интервью АР, отметив, что когда он и его 11-летний сын зашли в океан, чтобы помочь спасти 3-метровую большую белую акулу, - оба почувствовали большой страх. 

Честно говоря, я удивлялся, зачем я туда иду

- вспоминал Неш. 

Когда мы уже шли, мой сын, Паркер, повернулся ко мне и сказал: "Мое сердце бьется очень быстро". Я сказал: "Да, мое тоже бьется очень быстро".

- рассказал он об этой чрезвычайной ситуации. 

Мужчины признались, что никогда не видели, чтобы акула оказалась на берегу. Неш Кор использовал свой дрон, чтобы снять видео акулы, а потом он и его сын стали помогать троице других австралийцев, - все пытались переместить акулу на более глубокую воду. Для этого использовали рыболовные грабли, и таким образом, заталкивали акулу на более глубокую воду.

У побережья Хадеры акула напала на пловца: он пропал без вести22.04.25, 18:31 • 7145 просмотров

Хемиш Андерсон, один из местных жителей, который помогал спасать акулу, рассказал ABC Radio Adelaide, что акуле совсем не хватало сил развернуться.

Она просто позволила себе помочь. Было немного трудно вытащить его с песчаной отмели, но чем глубже вода, тем легче это было

- пояснил он. 

Несмотря на первоначальную осторожную помощь, акула все еще не желала отходить. "Поэтому нам пришлось вернуться и немного усилить процесс", – говорит он.

Они… затащили ее в более глубокую воду, где, как я подумал, наверное, не стоит плыть дальше. Это ее территория, и я останусь позади

- продолжил рассказ Кор. 

Один из спасателей, Тони Дью, сказал, что акулу слишком медленно двигается. 

Мы были примерно по пояс в воде, поэтому, если она не выживет, я не хотел стоять там и смотреть на нее, а если она оправится, я очень хотел вернуться на пляж

 – сказал Дью телеканалу Seven Network.

Я надеюсь, что она выжила. Мы сделали все, что могли

 – добавил Дью.

Местные спасатели позже сказали Нешу Кору, что и они никогда раньше не видели акулу, которая выброшена на берег.

Справка

Ванесса Пиротта, научный сотрудник из Университета Маккуори, которая специализируется на дикой природе, сказала, что хотя случаи выбрасывания акул на берег не являются распространенным явлением, они становятся все более заметными из-за социальных сетей.

Может быть несколько причин: 

  • это болезни;
    • или травмы;
      • среди прочего - акула также могла преследовать добычу на мелководье

        Если вы видите что-то подобное, безопасность людей превыше всего. Вы можете обратиться в органы охраны окружающей среды… которые найдут кого-то подходящего, кто придет и поможет

        – подчеркнула Пиротта. 

        Напомним

        На побережье Калифорнии найдена мертвая рыба-ремень, которая считается мифическим предвестником стихийных бедствий. Это лишь второй случай за три месяца и 21-й с 1901 года.

        Акула насмерть загрызла россиянина в Хургаде08.06.23, 17:19 • 1557468 просмотров

        Игорь Тележников

        Игорь Тележников

        Новости МираПогода и окружающая среда
        Ассошиэйтед Пресс
        Австралия
        Brent
        $61.58
        Bitcoin
        $96,940.40
        S&P 500
        $5,634.87
        Tesla
        $282.81
        Газ TTF
        $33.15
        Золото
        $3,269.80
        Ethereum
        $1,833.31