В Австралии мужчины спасли 3-метровую белую акулу, которая оказалась на мели

В Австралии нескольким мужчинам удалось вернуть большую акулу с песчаной отмели на глубину, после почти часовой спасательной операции, вблизи прибрежного города в штате Южная Австралия.

Передает УНН со ссылкой на Associated Press и АВС.

Детали

Во вторник, 29 апреля, в Австралии была спасена 3-метровая большая белая акула с мелководной песчаной косы вблизи прибрежного города Ардроссан.

Неш Кор путешествовал по Австралии с женой и двумя детьми, когда наткнулся на необычную ситуацию, в которой увидел взаимодействие человека и акулы - трое местных жителей пытались затащить акулу с песчаной отмели на глубину.

Неш и его сын решили присоединиться и помочь.

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Это было довольно сложно, объяснил он в интервью АР, отметив, что когда он и его 11-летний сын зашли в океан, чтобы помочь спасти 3-метровую большую белую акулу, - оба почувствовали большой страх.

Честно говоря, я удивлялся, зачем я туда иду - вспоминал Неш.

Когда мы уже шли, мой сын, Паркер, повернулся ко мне и сказал: "Мое сердце бьется очень быстро". Я сказал: "Да, мое тоже бьется очень быстро". - рассказал он об этой чрезвычайной ситуации.

Мужчины признались, что никогда не видели, чтобы акула оказалась на берегу. Неш Кор использовал свой дрон, чтобы снять видео акулы, а потом он и его сын стали помогать троице других австралийцев, - все пытались переместить акулу на более глубокую воду. Для этого использовали рыболовные грабли, и таким образом, заталкивали акулу на более глубокую воду.

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Хемиш Андерсон, один из местных жителей, который помогал спасать акулу, рассказал ABC Radio Adelaide, что акуле совсем не хватало сил развернуться.

Она просто позволила себе помочь. Было немного трудно вытащить его с песчаной отмели, но чем глубже вода, тем легче это было - пояснил он.

Несмотря на первоначальную осторожную помощь, акула все еще не желала отходить. "Поэтому нам пришлось вернуться и немного усилить процесс", – говорит он.

Они… затащили ее в более глубокую воду, где, как я подумал, наверное, не стоит плыть дальше. Это ее территория, и я останусь позади - продолжил рассказ Кор.

Один из спасателей, Тони Дью, сказал, что акулу слишком медленно двигается.

Мы были примерно по пояс в воде, поэтому, если она не выживет, я не хотел стоять там и смотреть на нее, а если она оправится, я очень хотел вернуться на пляж – сказал Дью телеканалу Seven Network.

Я надеюсь, что она выжила. Мы сделали все, что могли – добавил Дью.

Местные спасатели позже сказали Нешу Кору, что и они никогда раньше не видели акулу, которая выброшена на берег.

Справка

Ванесса Пиротта, научный сотрудник из Университета Маккуори, которая специализируется на дикой природе, сказала, что хотя случаи выбрасывания акул на берег не являются распространенным явлением, они становятся все более заметными из-за социальных сетей.

Может быть несколько причин:

это болезни;

или травмы;

среди прочего - акула также могла преследовать добычу на мелководье

Если вы видите что-то подобное, безопасность людей превыше всего. Вы можете обратиться в органы охраны окружающей среды… которые найдут кого-то подходящего, кто придет и поможет – подчеркнула Пиротта.

Напомним

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