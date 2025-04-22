У побережья Хадеры акула напала на пловца: он пропал без вести
Киев • УНН
Нападение акулы произошло возле пляжа Ольга, к северу от Тель-Авива. Мужчина пошел плавать с акулами, его поиски продолжаются, пляж закрыт.
Пловец пропал без вести после крайне редкого нападения акулы у побережья Хадеры. Инцидент расследует полиция, сообщает УНН со ссылкой на BBC и Associated Press.
Детали
Несчастный случай произошел примерно в 40 км к северу от Тель-Авива. Его свидетелями стали люди, отдыхавшие на пляже "Ольга". На кадрах, опубликованных в соцсетях, слышно, как они кричат от шока.
Личность пропавшего пока не установлена, однако по свидетельствам очевидцев, мужчина целенаправленно пошел плавать с акулами.
Пляж временно закрыт, поиски пропавшего продолжаются. Спасатели и полиция обследовали побережье. Поисковые группы на лодках, с привлечением подводного оборудования прочесывают километры прибрежных вод в местности, на которую указали свидетели.
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Дополнение
Как сообщает АР, вблизи этой локации годами собирается большое количество темных и песчаных акул, находящихся под угрозой исчезновения. Акул привлекает теплая вода, которую в море сбрасывает крупнейшая в Израиле электростанция Орот Раби.
Акулы же, в свою очередь, привлекают толпы зрителей, желающих пофотографировать и вблизи рассмотреть хищников. Отдельные смельчаки решаются вплавь приблизиться к хищникам и даже нырять в их компании. Местные организации зоозащитников уже не раз призывали власти принять меры, чтобы отделить людей от диких животных. Однако предупреждения остались неуслышанными.
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По данным ВВС, смертельных нападений акул в водах Израиля не было зафиксировано с момента основания страны в 1948 году.
Напомним
Ранее акула напала на 17-летнюю девушку в океане возле острова Бриби в Австралии. Инцидент произошел в 80 км от Брисбена, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.