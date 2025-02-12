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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Багамах двух американских туристок укусила акула через несколько минут после прыжка в воду

Киев  •  УНН

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Две американские туристки пострадали от нападения акулы в бухте Бимини на Багамах. 20-летняя Рилей Декер и 24-летняя Саммер Лейман были спасены друзьями и доставлены в больницу во Флориде.

Отдых двух молодых американок на Багамских островах обернулся драматическими событиями после нападения акулы в бухте Бимини. Инцидент произошел в минувшую пятницу, когда 20-летняя Рилей Декер и 24-летняя Саммер Лейман решили поплавать вблизи яхты друзей. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что 20-летняя Рилей Декер и 24-летняя Саммер Лейман купались в бухте Бимини, популярном курортном районе в 50 морских милях от побережья Флориды, в пятницу вечером, когда произошло нападение, - говорится в заявлении Королевской багамской полиции в субботу.

Женщины вернулись во Флориду и рассказали о страшном событии с больничной койки.

Мужчина погиб от нападения акулы в Австралии29.12.24, 13:01 • 22207 просмотров

По словам пострадавших, нападение произошло почти сразу после того, как они оказались в воде.

"Я почувствовала резкую боль в ноге", - рассказала Декер в интервью NBC News.

Друзья мгновенно отреагировали на ситуацию, вытащив девушек из воды и оказав первую медицинскую помощь. В частности, наложили жгут на раненую ногу Декер. Выяснилось, что пострадали обе туристки.

Рилей Декер срочно доставили в местную больницу на Багамах, а после стабилизации состояния обеих девушек перевезли во Флориду, где Декер прооперировали. "Мы бесконечно благодарны, что остались живы и не потеряли конечностей", - поделилась Декер после операции.

Дополнение

По данным Международного досье нападений акул Музея Флориды, Багамские острова занимают девятое место в мире по количеству неспровоцированных нападений акул. С 1580 года здесь зафиксировано 34 таких случая. Для сравнения: в США зарегистрировано 1640 инцидентов, в Австралии - 706, в Южной Африке - 262.

Напомним

Возле острова Бриби в Австралии акула напала на 17-летнюю девушку, которая плавала в воде. Инцидент произошел в 80 км от Брисбена, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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