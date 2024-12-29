Мужчина погиб от нападения акулы в Австралии

ukru
Топ 10 сериалов, которые ждут нас в 2025 году
18:10 • 751 просмотра

Топ 10 сериалов, которые ждут нас в 2025 году

Эксклюзив
Кого ждет удача в 2025 году: ответ астролога
 • 95313 просмотра

Кого ждет удача в 2025 году: ответ астролога

Эксклюзив
Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет
 • 135144 просмотра

Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет

Эксклюзив
Закрытие аптек в прифронтовых районах может привести к социальному взрыву - начальник Харьковской РВА (ВИДЕО)
 • 129431 просмотра

Закрытие аптек в прифронтовых районах может привести к социальному взрыву - начальник Харьковской РВА (ВИДЕО)

Эксклюзив
Не только Меркурий: сколько периодов ретроградности планет нас ждет в 2025 году
 • 138519 просмотра

Не только Меркурий: сколько периодов ретроградности планет нас ждет в 2025 году

Эксклюзив
Как распознать фальшивые купюры: советы экспертов КНИИСЭ
 • 137104 просмотра

Как распознать фальшивые купюры: советы экспертов КНИИСЭ

Эксклюзив
Воняет коррупцией. Экс-министр здравоохранения о монополии шведской компании Molnlycke
 • 126223 просмотра

Воняет коррупцией. Экс-министр здравоохранения о монополии шведской компании Molnlycke

Эксклюзив
Юрист о действиях Гетманцева: это прямое нарушение закона "О статусе народного депутата Украины"
 • 117624 просмотра

Юрист о действиях Гетманцева: это прямое нарушение закона "О статусе народного депутата Украины"

Эксклюзив
Эксперт раскрыл причины последней девальвации гривны и рассказал о будущем украинской валюты
 • 108449 просмотра

Эксперт раскрыл причины последней девальвации гривны и рассказал о будущем украинской валюты

Эксклюзив
Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025
 • 161140 просмотра

Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Еж Соник 3 и Муфаса: Король Лев бьют рейтинги во время рождественских выходных

Еж Соник 3 и Муфаса: Король Лев бьют рейтинги во время рождественских выходных

 • 90792 просмотра
Новая помощь защитникам от Киевщины: 114-й отдельной бригаде ТРО переданы пикапы Toyota, а также квадрокоптеры и генераторы

Новая помощь защитникам от Киевщины: 114-й отдельной бригаде ТРО переданы пикапы Toyota, а также квадрокоптеры и генераторы

 • 22984 просмотра
За неделю россия применила против Украины более 370 БПЛА - Зеленский

За неделю россия применила против Украины более 370 БПЛА - Зеленский

 • 33471 просмотра
Защитные сооружения Керченского моста могли выйти из строя - ВМС

Защитные сооружения Керченского моста могли выйти из строя - ВМС

12:18 • 29641 просмотра
Киану Ривз считает, что его колени не выдержали бы еще одного фильма о Джоне Уике

Киану Ривз считает, что его колени не выдержали бы еще одного фильма о Джоне Уике

12:48 • 65704 просмотра
публикации
Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет

Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет
Эксклюзив

 • 135144 просмотра
Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

 • 141894 просмотра
Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025

Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025
Эксклюзив

 • 161140 просмотра
Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care

Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care
Эксклюзив

 • 166878 просмотра
Alanakosmetiks: от кухни до международного рынка - путь успеха в Броварах

Alanakosmetiks: от кухни до международного рынка - путь успеха в Броварах

 • 156502 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Киану Ривз считает, что его колени не выдержали бы еще одного фильма о Джоне Уике

Киану Ривз считает, что его колени не выдержали бы еще одного фильма о Джоне Уике

12:48 • 65704 просмотра
Еж Соник 3 и Муфаса: Король Лев бьют рейтинги во время рождественских выходных

Еж Соник 3 и Муфаса: Король Лев бьют рейтинги во время рождественских выходных

 • 90792 просмотра
Борис Джонсон появился в украинском новогоднем фильме - что известно

Борис Джонсон появился в украинском новогоднем фильме - что известно

 • 98656 просмотра
Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер надели одинаковые красные наряды на семейный обед

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер надели одинаковые красные наряды на семейный обед

 • 106238 просмотра
Певица Дуа Липа обручилась с актером-бойфрендом после года отношений

Певица Дуа Липа обручилась с актером-бойфрендом после года отношений

 • 105926 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Мужчина погиб от нападения акулы в Австралии

Мужчина погиб от нападения акулы в Австралии

Киев  •  УНН

 • 15753 просмотра

40-летний австралиец погиб от укуса акулы в шею во время рыбалки с семьей возле острова Хампи. Инцидент произошел в субботу около 16:30, мужчина умер до 18:00.

В водах Большого Барьерного рифа в Австралии, в субботу, акула напала и убила мужчину, который там рыбачил вместе со своей с семьей.

Передает УНН со ссылкой на News Corp Australia.

В Австралии произошло нападение акулы, в результате которого 40-летний житель Рокгемптона Люк Уолфорд, который вместе с семьей занимался рыбалкой, получил смертельные ранения. Животное укусило жертву за шею у побережья острова Хампи на восточном побережье страны. Что это был за вид акулы, пока неизвестно.

Нападение произошло в 16:30. Мужчина скончался от полученных травм незадолго до 18:00.

Справка

В прошлом году количество нападений акул в мире выросло по сравнению с предыдущим годом. В базе данных Университета Флориды, за прошлый год зафиксировано 69 неспровоцированных нападений акул. 

30-летняя гражданка Германии погибла после нападения акулы в Атлантическом океане17 сент. 2024, 19:40 • 58883 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
avstraliyaАвстралия