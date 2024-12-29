Мужчина погиб от нападения акулы в Австралии

В водах Большого Барьерного рифа в Австралии, в субботу, акула напала и убила мужчину, который там рыбачил вместе со своей с семьей.

Передает УНН со ссылкой на News Corp Australia.

В Австралии произошло нападение акулы, в результате которого 40-летний житель Рокгемптона Люк Уолфорд, который вместе с семьей занимался рыбалкой, получил смертельные ранения. Животное укусило жертву за шею у побережья острова Хампи на восточном побережье страны. Что это был за вид акулы, пока неизвестно.

Нападение произошло в 16:30. Мужчина скончался от полученных травм незадолго до 18:00.

Справка

В прошлом году количество нападений акул в мире выросло по сравнению с предыдущим годом. В базе данных Университета Флориды, за прошлый год зафиксировано 69 неспровоцированных нападений акул.

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