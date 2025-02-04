Смертельний напад акули на пляжі в Австралії: що відомо про трагедію

У водах поблизу популярного туристичного пляжу на сході Австралії сталася трагедія – жінка загинула внаслідок нападу акули. Про це повідомляє ABC News, передає УНН.

Деталі

Інцидент стався біля узбережжя острова Брібі, приблизно за 80 кілометрів на північ від Брісбена.

Екстрені служби отримали виклик у понеділок близько 17:00 за місцевим часом після повідомлень про напад хижої риби. За даними поліції Квінсленду, потерпіла перебувала у воді, коли її атакувала акула. Отримані травми виявилися несумісними з життям.

Хоча офіційні особи не розголошують особу загиблої, місцеві медіа повідомляють, що жертвою стала 17-річна дівчина.

Місцеві жителі зазначають, що в цьому районі зустрічається багато акул, проте випадки нападу на людину так близько до берега трапляються вкрай рідко.

Чоловік загинув від нападу акули в Австралії