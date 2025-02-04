Смертельное нападение акулы на пляже в Австралии: что известно о трагедии

В водах вблизи популярного туристического пляжа на востоке Австралии произошла трагедия - женщина погибла в результате нападения акулы. Об этом сообщает ABC News, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел у побережья острова Бриби, примерно в 80 километрах к северу от Брисбена.

Экстренные службы получили вызов в понедельник около 17:00 по местному времени после сообщений о нападении хищной рыбы. По данным полиции Квинсленда, потерпевшая находилась в воде, когда ее атаковала акула. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Хотя официальные лица не разглашают личность погибшей, местные медиа сообщают, что жертвой стала 17-летняя девушка.

Местные жители отмечают, что в этом районе встречается много акул, однако случаи нападения на человека так близко к берегу случаются крайне редко.

Мужчина погиб от нападения акулы в Австралии