Смертельное нападение акулы на пляже в Австралии: что известно о трагедии

ukenru
Эксклюзив
Сегодня Всемирный день борьбы с раком: прогнозы ВОЗ и новые вызовы в борьбе с онкологическими заболеваниями
05:30 • 25027 просмотра

Сегодня Всемирный день борьбы с раком: прогнозы ВОЗ и новые вызовы в борьбе с онкологическими заболеваниями

Трамп хочет обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины - AFP
3 февраля, 19:20 • 84144 просмотра

Трамп хочет обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины - AFP

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит
3 февраля, 15:14 • 115838 просмотра

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

Эксклюзив
Искусственное регулирование не снизит цены на лекарства, нужна конкуренция между производителями - "Пациенты Украины"
3 февраля, 14:18 • 105712 просмотра

Искусственное регулирование не снизит цены на лекарства, нужна конкуренция между производителями - "Пациенты Украины"

В ООН зафиксировали 79 казней украинских военнопленных россиянами: за какой период
3 февраля, 13:10 • 106248 просмотра

В ООН зафиксировали 79 казней украинских военнопленных россиянами: за какой период

Эксклюзив
Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу
3 февраля, 12:50 • 121417 просмотра

Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу

Эксклюзив
Пациенты и врачи: как должна работать система обновления медицинских стандартов - разъяснение юриста
3 февраля, 09:55 • 103034 просмотра

Пациенты и врачи: как должна работать система обновления медицинских стандартов - разъяснение юриста

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори
3 февраля, 08:26 • 142380 просмотра

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

Эксклюзив
Время борьбы со своими внутренними конфликтами: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 – 9 февраля
3 февраля, 07:40 • 109852 просмотра

Время борьбы со своими внутренними конфликтами: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 – 9 февраля

США запланировали встречи и переговоры с Украиной, россией и другими сторонами - Трамп
3 февраля, 02:57 • 111652 просмотра

США запланировали встречи и переговоры с Украиной, россией и другими сторонами - Трамп

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Женам украинских военных упростят получение гражданства: Зеленский подписал закон

Женам украинских военных упростят получение гражданства: Зеленский подписал закон

3 февраля, 20:39 • 42255 просмотра
Александра Балабана отстранили от работы в КНУКиИ после обвинений в домогательстве и унижении студентов

Александра Балабана отстранили от работы в КНУКиИ после обвинений в домогательстве и унижении студентов

3 февраля, 21:33 • 45501 просмотра
Враг атакует: какие области Украины сейчас под угрозой

Враг атакует: какие области Украины сейчас под угрозой

3 февраля, 22:48 • 51916 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога: жителей просят направляться в укрытия

В Киеве объявлена воздушная тревога: жителей просят направляться в укрытия

3 февраля, 23:14 • 39865 просмотра
Над Киевом замечены вражеские дроны: работает ПВО

Над Киевом замечены вражеские дроны: работает ПВО

03:13 • 25426 просмотра
публикации
Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

3 февраля, 15:14 • 115838 просмотра
Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу

Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу
Эксклюзив

3 февраля, 12:50 • 121417 просмотра
Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

3 февраля, 09:00 • 126295 просмотра
Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

3 февраля, 08:26 • 142380 просмотра
Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

31 января, 17:08 • 195365 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Судебная битва на $400 миллионов: адвокаты Джастина Балдони и Блейк Лайвли сойдутся на первом заседании

Судебная битва на $400 миллионов: адвокаты Джастина Балдони и Блейк Лайвли сойдутся на первом заседании

3 февраля, 15:35 • 101170 просмотра
Уникальную семья пингвинов: возле "Вернадского" подрастают трое редких птенцов

Уникальную семья пингвинов: возле "Вернадского" подрастают трое редких птенцов

3 февраля, 12:45 • 108956 просмотра
"Еще есть что отдать": Билл Гейтс раскрыл, сколько миллиардов раздал

"Еще есть что отдать": Билл Гейтс раскрыл, сколько миллиардов раздал

3 февраля, 09:37 • 113297 просмотра
Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

3 февраля, 08:26 • 142380 просмотра
Полярники показали живописную гору с обрывистыми склонами, расположенную вблизи "Вернадского"

Полярники показали живописную гору с обрывистыми склонами, расположенную вблизи "Вернадского"

2 февраля, 22:50 • 119023 просмотра
Актуальное
Смертельное нападение акулы на пляже в Австралии: что известно о трагедии

Смертельное нападение акулы на пляже в Австралии: что известно о трагедии

Киев  •  УНН

 • 10519 просмотра

Read in English

Возле острова Бриби в Австралии акула напала на 17-летнюю девушку, которая плавала в воде. Инцидент произошел в 80 км от Брисбена, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

В водах вблизи популярного туристического пляжа на востоке Австралии произошла трагедия - женщина погибла в результате нападения акулы. Об этом сообщает ABC News, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел у побережья острова Бриби, примерно в 80 километрах к северу от Брисбена. 

Экстренные службы получили вызов в понедельник около 17:00 по местному времени после сообщений о нападении хищной рыбы. По данным полиции Квинсленда, потерпевшая находилась в воде, когда ее атаковала акула. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. 

Хотя официальные лица не разглашают личность погибшей, местные медиа сообщают, что жертвой стала 17-летняя девушка. 

Местные жители отмечают, что в этом районе встречается много акул, однако случаи нападения на человека так близко к берегу случаются крайне редко.

Мужчина погиб от нападения акулы в Австралии29.12.24, 13:01 • 22065 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
kvinslendКвинсленд
avstraliyaАвстралия

Обратиться по вопросам размещения рекламы