Смертельное нападение акулы на пляже в Австралии: что известно о трагедии
Киев • УНН
Возле острова Бриби в Австралии акула напала на 17-летнюю девушку, которая плавала в воде. Инцидент произошел в 80 км от Брисбена, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
В водах вблизи популярного туристического пляжа на востоке Австралии произошла трагедия - женщина погибла в результате нападения акулы. Об этом сообщает ABC News, передает УНН.
Детали
Инцидент произошел у побережья острова Бриби, примерно в 80 километрах к северу от Брисбена.
Экстренные службы получили вызов в понедельник около 17:00 по местному времени после сообщений о нападении хищной рыбы. По данным полиции Квинсленда, потерпевшая находилась в воде, когда ее атаковала акула. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Хотя официальные лица не разглашают личность погибшей, местные медиа сообщают, что жертвой стала 17-летняя девушка.
Местные жители отмечают, что в этом районе встречается много акул, однако случаи нападения на человека так близко к берегу случаются крайне редко.
Мужчина погиб от нападения акулы в Австралии29.12.24, 13:01 • 22065 просмотров