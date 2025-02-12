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На Багамах двох американських туристок вкусила акула через кілька хвилин після стрибка у воду

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Дві американські туристки постраждали від нападу акули в бухті Біміні на Багамах. 20-річна Рілей Декер та 24-річна Саммер Лейман були врятовані друзями та доставлені до лікарні у Флориді.

Відпочинок двох молодих американок на Багамських островах обернувся драматичними подіями після нападу акули в бухті Біміні. Інцидент стався минулої п’ятниці, коли 20-річна Рілей Декер та 24-річна Саммер Лейман вирішили поплавати поблизу яхти друзів. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що 20-річна Рілей Декер і 24-річна Саммер Лейман купалися в бухті Біміні, популярному курортному районі за 50 морських миль від узбережжя Флориди, у п’ятницю ввечері, коли стався напад, — йдеться у заяві Королівської багамської поліції в суботу.

Жінки повернулися до Флориди і розповіли про страшну подію з лікарняного ліжка.

Чоловік загинув від нападу акули в Австралії29.12.24, 13:01 • 22421 перегляд

За словами потерпілих, напад стався майже одразу після того, як вони опинилися у воді.

"Я відчула різкий біль у нозі", – розповіла Декер в інтерв’ю NBC News.

Друзі миттєво відреагували на ситуацію, витягнувши дівчат з води та надавши першу медичну допомогу. Зокрема, наклали джгут на поранену ногу Декер. З’ясувалося, що постраждали обидві туристки.

Рілей Декер терміново доправили до місцевої лікарні на Багамах, а після стабілізації стану обох дівчат перевезли до Флориди, де Декер прооперували. "Ми безмежно вдячні, що залишилися живі та не втратили кінцівок", – поділилася Декер після операції.

Доповнення

За даними Міжнародного досьє нападів акул Музею Флориди, Багамські острови посідають дев’яте місце у світі за кількістю неспровокованих нападів акул. З 1580 року тут зафіксовано 34 таких випадки. Для порівняння: у США зареєстровано 1640 інцидентів, в Австралії – 706, у Південній Африці – 262.

Нагадаємо

Біля острова Брібі в Австралії акула напала на 17-річну дівчину, яка плавала у воді. Інцидент стався за 80 км від Брісбена, отримані травми виявилися несумісними з життям.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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