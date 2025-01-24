Косатки вытеснили тысячу белых акул из залива в Южной Африке

Исследователи реконструировали, как в ЮАР косатки отогнали белых акул акул от побережья возле города Гансбаай, а затем из залива Моссел, что находится примерно в 300 километрах от него.

Передает УНН со ссылкой на Guardian и Tages-Anzeiger.

Детали

До 1000 больших белых акул когда-то обитали у берегов Гансбаай, в бухте вблизи Кейптауна в Южной Африке. Некоторое время туристические операторы даже заманивали в это место желающих принять участие в специальной экстрим-программе с погружениями в клетки с акулами или другими приключениями с хищными рыбами.

Но большие белые акулы внезапно исчезали. Недавно исследователи из Южной Африки реконструировали, как косатки сначала выгнали хищных рыб из залива возле прибрежного города Гаансбай, а затем из залива Моссел, примерно в 300 километрах.

Насколько я знаю, в 2024 году было менее десяти подтвержденных наблюдений - объяснил Эстер Джейкобс из организации сохранения акул Keep Fin Alive. Он отметил, что в прошлом залив Моссел регулярно посещали многочисленные акулы.

Справочно

Исследовательская работа началась еще в 2017 году, когда Элисон Таунер из Университета Родоса и другие ученые обследовали больших белых акул, которых в плачевном состоянии выбросило на берег в водах Гансбаай. То же самое было зафиксировано в заливе Моссел, что в 300 километрах оттуда.

Акулы возвращались перед началом лета, но вскоре появлялись следующие туши. Например, три были найдены в течение пяти дней, а еще одна - в июне. После этого исследователи не видели ни одной белой акулы в течение нескольких недель. Еще одна туша акулы была найдена в июне 2021 года.

Исследователи смогли установить связь между нападением акул и их дальнейшими побегами. На белых акул начали охоту косатки.

Косатки с легкостью убили белую акулу, и в тот же день было зафиксировано еще три убийства.

После пяти нападений в мае и июне 2017 года ни одной хищной рыбы не видели в течение восьми недель. После нападения в июне 2021 года животные, очевидно, убегали еще дольше: большие белые акулы вернулись в этот район только через год. Ранее побережье Гансбааи колонизировала популяция от 800 до 1000 белых акул.



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