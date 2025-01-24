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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Косатки вытеснили тысячу белых акул из залива в Южной Африке

Косатки вытеснили тысячу белых акул из залива в Южной Африке

Киев  •  УНН

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Около 1000 больших белых акул исчезли из залива возле города Гансбаай в ЮАР из-за нападений косаток. Исследователи установили, что после атак косаток в 2017 и 2021 годах акулы массово покинули свои традиционные места обитания.

Исследователи реконструировали, как в ЮАР косатки отогнали белых акул акул от побережья возле города Гансбаай, а затем из залива Моссел, что находится примерно в 300 километрах от него.

Передает УНН со ссылкой на Guardian и Tages-Anzeiger.

Детали

До 1000 больших белых акул когда-то обитали у берегов Гансбаай, в бухте вблизи Кейптауна в Южной Африке. Некоторое время туристические операторы даже заманивали в это место желающих принять участие в специальной экстрим-программе с погружениями в клетки с акулами или другими приключениями с хищными рыбами.  

Но большие белые акулы внезапно исчезали. Недавно исследователи из Южной Африки реконструировали, как косатки сначала выгнали хищных рыб из залива возле прибрежного города Гаансбай, а затем из залива Моссел, примерно в 300 километрах.

Насколько я знаю, в 2024 году было менее десяти подтвержденных наблюдений

- объяснил Эстер Джейкобс из организации сохранения акул Keep Fin Alive. Он отметил, что в прошлом залив Моссел регулярно посещали многочисленные акулы.
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Справочно

Исследовательская работа началась еще в 2017 году, когда Элисон Таунер из Университета Родоса и другие ученые обследовали больших белых акул, которых в плачевном состоянии выбросило на берег в водах Гансбаай. То же самое было зафиксировано в заливе Моссел, что в 300 километрах оттуда.

Акулы возвращались перед началом лета, но вскоре появлялись следующие туши. Например, три были найдены в течение пяти дней, а еще одна - в июне. После этого исследователи не видели ни одной белой акулы в течение нескольких недель. Еще одна туша акулы была найдена в июне 2021 года.

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Исследователи смогли установить связь между нападением акул и их дальнейшими побегами. На белых акул начали охоту косатки.

Косатки с легкостью убили белую акулу, и в тот же день было зафиксировано еще три убийства. 

После пяти нападений в мае и июне 2017 года ни одной хищной рыбы не видели в течение восьми недель. После нападения в июне 2021 года животные, очевидно, убегали еще дольше: большие белые акулы вернулись в этот район только через год. Ранее побережье Гансбааи колонизировала популяция от 800 до 1000 белых акул.


Напомним,

40-летний австралиец погиб от укуса акулы в шею во время рыбалки с семьей возле острова Хампи. 

Течение выбросило редкую гребенчатую черепаху Кемпа из теплых вод в опасно холодное Северное море. Черепаха попала в сеть рыбацкой лодки у побережья Нидерландов, по счастливой случайности редкое животное было спасено. Морскую черепаху доставили в Роттердамский зоопарк и выкормили. После медицинского обследования и процесса акклиматизации, черепаха вернулась домой в Мексиканский залив.

30-летняя гражданка Германии погибла после нападения акулы в Атлантическом океане17.09.24, 22:40 • 59052 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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