В Ізраїлі біля узбережжя Хадери акула напала на плавця: він зник безвісти
Київ • УНН
Напад акули стався біля пляжу Ольга, на північ від Тель-Авіву. Чоловік пішов плавати з акулами, його пошуки тривають, пляж закрито.
Плавець зник безвісти після надзвичайно рідкісного нападу акули біля узбережжя Хадери. Інцидент розслідує поліція, повідомляє УНН з посиланням на BBC та Associated Press.
Деталі
Нещасний випадок стався приблизно за 40 км на північ від Тель-Авіва. Його свідками стали люди, які відпочивали на пляжі "Ольга". На кадрах, опублікованих у соцмережах, чути, як вони кричать від шоку.
Особу зниклого поки не встановлено, проте за свідченнями очевидців, чоловік цілеспрямовано пішов плавати з акулами.
Пляж тимчасово закрито, пошуки зниклого тривають. Рятувальники та поліція обстежили узбережжя. Пошукові групи на човнах, із залученням підводного обладнання прочісують кілометри прибережних вод у місцевості, на яку вказали свідки.
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Доповнення
Як повідомляє АР, поблизу цієї локації роками збирається велика кількість темних і піщаних акул, які перебувають під загрозою зникнення. Акул приваблює тепла вода, яку в море скидає найбільша в Ізраїлі електростанція Орот Рабі.
Акули ж, своєю чергою, приваблюють натовпи глядачів, охочих пофотографувати та зблизька роздивитися хижаків. Окремі сміливці зважуються вплав наблизитися до хижаків і навіть пірнати у їхній компанії. Місцеві організації зоозахисників вже не раз закликали владу вжити заходів, щоб відмежувати людей від диких тварин. Проте попередження залишилися непочутими.
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За даними ВВС, смертельних нападів акул у водах Ізраїлю не було зафіксовано з моменту заснування країни в 1948 році.
Нагадаємо
Раніше акула напала на 17-річну дівчину в океані біля острова Брібі в Австралії. Інцидент стався за 80 км від Брісбена, отримані травми виявилися несумісними з життям.