Акула утащила рыбака за борт во время соревнований в Австралии
Киев • УНН
Во время рыболовных соревнований в Австралии рыбак выпал за борт из-за акулы мако, запутавшейся в снастях. Мужчина был без спасательного жилета, поиски продолжаются.
В Австралии рыбака утащила за борт акула, запутавшаяся в рыболовных снастях, сообщили в местной полиции, пишет УНН со ссылкой на CBS News.
Детали
По данным полиции, рыбак упал за борт со своей лодки Dark Horse неподалеку от побережья Ньюкасла во время рыболовного соревнования в воскресенье. Его искали и в понедельник.
Представитель полиции Джо Макналти сообщил местному новостному агентству ABC в понедельник, что следователи считают, что акула была «достаточно большой» по сравнению с 6,8-метровым судном пропавшего мужчины.
По словам полиции, пойманная рыбаком акула была мако.
«Во время этого процесса подтягивания акулы к борту она запуталась в леске, и акула сорвалась с места, а леска натянулась и, возможно, способствовала тому, что акула упала за борт судна. Нет никаких доказательств того, что акула напала на человека в воде», - сказал Макналти на пресс-конференции. Он добавил, что на пропавшем мужчине не было спасательного жилета.
Рыбак во время инцидента участвовал в чемпионате штата NSWGFA Interclub, говорится в заявлении организации игровой рыбалки, опубликованном в социальных сетях.
Дополнение
Игровая рыбалка - это вид спорта, в котором участники ловят, помечают и отпускают игровую рыбу, включая марлинов, тунцов и акул. Полученные очки зависят от вида промысловой рыбы и ее размера.