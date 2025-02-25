Акула потягнула рибалку за борт під час змагань в Австралії
Київ • УНН
Під час риболовних змагань в Австралії рибалка випав за борт через акулу мако, що заплуталася в снастях. Чоловік був без рятувального жилета, пошуки тривають.
В Австралії рибалку потягла за борт акула, що заплуталася в рибальських снастях, повідомили у місцевій поліції, пише УНН з посиланням на CBS News.
Деталі
За даними поліції, рибалка упав за борт зі свого човна Dark Horse неподалік від узбережжя Ньюкасла під час рибальського змагання в неділю. Його шукали і в понеділок.
Представник поліції Джо Макналті повідомив місцевому агентству новин ABC у понеділок, що слідчі вважають, що акула була "досить великою" порівняно з 6,8-метровим судном зниклого чоловіка.
За словами поліції, спіймана рибалкою акула була мако.
"Під час цього процесу підтягування акули до борту вона заплуталася в волосіні, і акула зірвалася з місця, а волосінь натягнулася і, можливо, сприяла тому, що акула впала за борт судна. Немає жодних доказів того, що акула напала на людину у воді", - сказав Макналті на пресконференції. Він додав, що на зниклому чоловіку не було рятувального жилета.
Рибалка під час інциденту брав участь у чемпіонаті штату NSWGFA Interclub, йдеться у заяві організації ігрової риболовлі, опублікованій у соціальних мережах.
Доповнення
Ігрова риболовля - це вид спорту, у якому учасники ловлять, позначають і відпускають ігрову рибу, включаючи марлінів, тунців та акул. Здобуті очки залежать від виду промислової риби та її розміру.