Акула потягнула рибалку за борт під час змагань в Австралії

В Австралії рибалку потягла за борт акула, що заплуталася в рибальських снастях, повідомили у місцевій поліції, пише УНН з посиланням на CBS News.

Деталі

За даними поліції, рибалка упав за борт зі свого човна Dark Horse неподалік від узбережжя Ньюкасла під час рибальського змагання в неділю. Його шукали і в понеділок.

Представник поліції Джо Макналті повідомив місцевому агентству новин ABC у понеділок, що слідчі вважають, що акула була "досить великою" порівняно з 6,8-метровим судном зниклого чоловіка.

За словами поліції, спіймана рибалкою акула була мако.

"Під час цього процесу підтягування акули до борту вона заплуталася в волосіні, і акула зірвалася з місця, а волосінь натягнулася і, можливо, сприяла тому, що акула впала за борт судна. Немає жодних доказів того, що акула напала на людину у воді", - сказав Макналті на пресконференції. Він додав, що на зниклому чоловіку не було рятувального жилета.

Рибалка під час інциденту брав участь у чемпіонаті штату NSWGFA Interclub, йдеться у заяві організації ігрової риболовлі, опублікованій у соціальних мережах.

Доповнення

Ігрова риболовля - це вид спорту, у якому учасники ловлять, позначають і відпускають ігрову рибу, включаючи марлінів, тунців та акул. Здобуті очки залежать від виду промислової риби та її розміру.