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В Париже рыбак поймал в Сене огромного двухметрового сома

Киев • УНН

 • 826 просмотра

На набережной острова Сен-Луи рыбак вытащил из Сены сома-монстра. Французский комик Джамель Деббуз, который проходил мимо, стал свидетелем борьбы рыбака с огромной рыбой.

В Париже рыбак поймал в Сене огромного двухметрового сома

Немало удивились те, кто оказался днем, в четверг, 1-го мая, на набережной острова Сен-Луи, в самом сердце Парижа. Они были свидетелями как мужчина поймал на крючок двухметрового сома и изо всех сил вел борьбу с хищной рыбой.

Передает УНН со ссылкой на FranceTvInfo.1

Детали

Прогуливаясь по берегу Сены возле Собора Парижской Богоматери, звезда "Астерикс и Обеликс" и "Amélie", известный французский комик и шоумен Джамель Деббуз наткнулся на мужчину с удочкой в руке, который, очевидно, поймал большой улов.

Она по меньшей мере два метра длиной

не веря своим глазам, заявил он Джамелю

В этот момент длинная серая рыба была поднята на поверхность. Деббуз и другие прохожие стали свидетелями вылова впечатляющего сома длиной 2,17 метра в реке Сене. Некоторые сняли эту необычную сцену на видео, которое приобрело популярность в социальных сетях. 

@loopsider Quand Jamel Debbouze rencontre un pêcheur de silure sur les quais de Paris #sinformersurtiktok #peche #silure ♬ son original - Loopsider

Кстати, человеком, который стоял за этим уловом, был не кто иной, как Билл Франсуа, известный биофизик и натуралист, который проводил исследования водной фауны известной реки.

По словам Билла Франсуа, рыба такого размера в Сене не является исключением. И это не самый большой сом, которого он видел: самый большой сом, замеченный в пределах городских стен Парижа, имел длину 2,34 метра, говорит он. 

Кстати в последнее время во Франции появилось среди рыбаков много вопросов:

Почему было обнаружено довольно много больших сомов?

Что на это влияет:

Погодные условия? Или техника рыбалки?

В Австралии мужчины спасли 3-метровую белую акулу, которая оказалась на мели02.05.25, 15:10 • 3316 просмотров

Об этом рассказал Жан-Клод Танзилли, имеющий 4 десятилетия опыта ловли сома во французских водах и остальной Европе.

Он отметил вывод, с которым соглашаются также другие натуралисты: многим рыбакам повезло попасть на так называемое "плато" - период, в который рыба достигает своего максимального размера. А речь идет о том, что в возрасте от 30 до 40 лет (возможно, и старше) сомы достигают вершины своего роста. 

Смогут ли они еще и расти? - на это трудно ответить, говорит Джей Си Танзилли.

Это зависит от рек, где они встречаются. В реках, где обитают мигрирующие рыбы, сомы имеют разнообразный источник пищи, включая местную рыбу и морскую рыбу с жирным мясом, очень богатым белком. Они растут быстрее, чем в ручьях с меньшей пищевой биомассой. Но выше 2,80 - 3 м это маловероятно

- объясняет известный рыбак.

Следует также признать, что о продолжительности жизни сома известно немного.

Напомним

В Украине с 1 апреля на большинстве водоемов стартует весенне-летняя нерестовый запрет на вылов рыбы. Рыбалка разрешена с берега за пределами нерестилищ с ограниченным количеством крючков.

Во время рыболовных соревнований в Австралии рыбак выпал за борт из-за акулы мако, запутавшейся в снастях. Мужчина был без спасательного жилета, поиски продолжаются.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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