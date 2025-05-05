В Париже рыбак поймал в Сене огромного двухметрового сома

Немало удивились те, кто оказался днем, в четверг, 1-го мая, на набережной острова Сен-Луи, в самом сердце Парижа. Они были свидетелями как мужчина поймал на крючок двухметрового сома и изо всех сил вел борьбу с хищной рыбой.



Передает УНН со ссылкой на FranceTvInfo.1

Детали

Прогуливаясь по берегу Сены возле Собора Парижской Богоматери, звезда "Астерикс и Обеликс" и "Amélie", известный французский комик и шоумен Джамель Деббуз наткнулся на мужчину с удочкой в руке, который, очевидно, поймал большой улов.

Она по меньшей мере два метра длиной не веря своим глазам, заявил он Джамелю

В этот момент длинная серая рыба была поднята на поверхность. Деббуз и другие прохожие стали свидетелями вылова впечатляющего сома длиной 2,17 метра в реке Сене. Некоторые сняли эту необычную сцену на видео, которое приобрело популярность в социальных сетях.

Кстати, человеком, который стоял за этим уловом, был не кто иной, как Билл Франсуа, известный биофизик и натуралист, который проводил исследования водной фауны известной реки.

По словам Билла Франсуа, рыба такого размера в Сене не является исключением. И это не самый большой сом, которого он видел: самый большой сом, замеченный в пределах городских стен Парижа, имел длину 2,34 метра, говорит он.

Кстати в последнее время во Франции появилось среди рыбаков много вопросов:

Почему было обнаружено довольно много больших сомов?

Что на это влияет:

Погодные условия? Или техника рыбалки?

В Австралии мужчины спасли 3-метровую белую акулу, которая оказалась на мели

Об этом рассказал Жан-Клод Танзилли, имеющий 4 десятилетия опыта ловли сома во французских водах и остальной Европе.

Он отметил вывод, с которым соглашаются также другие натуралисты: многим рыбакам повезло попасть на так называемое "плато" - период, в который рыба достигает своего максимального размера. А речь идет о том, что в возрасте от 30 до 40 лет (возможно, и старше) сомы достигают вершины своего роста.

Смогут ли они еще и расти? - на это трудно ответить, говорит Джей Си Танзилли.

Это зависит от рек, где они встречаются. В реках, где обитают мигрирующие рыбы, сомы имеют разнообразный источник пищи, включая местную рыбу и морскую рыбу с жирным мясом, очень богатым белком. Они растут быстрее, чем в ручьях с меньшей пищевой биомассой. Но выше 2,80 - 3 м это маловероятно - объясняет известный рыбак.

Следует также признать, что о продолжительности жизни сома известно немного.

Напомним

В Украине с 1 апреля на большинстве водоемов стартует весенне-летняя нерестовый запрет на вылов рыбы. Рыбалка разрешена с берега за пределами нерестилищ с ограниченным количеством крючков.

Во время рыболовных соревнований в Австралии рыбак выпал за борт из-за акулы мако, запутавшейся в снастях. Мужчина был без спасательного жилета, поиски продолжаются.