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Китайского парапланериста отнесло в восходящем потоке воздуха на рекордную высоту: невероятные видеокадры

Киев • УНН

 • 1300 просмотра

Китайского парапланериста затянуло в облако на высоту почти 8600 метров в горах Цилянь. Мужчина чудом выжил, его параплан полностью замерз, но он успешно приземлился.

Китайского парапланериста отнесло в восходящем потоке воздуха на рекордную высоту: невероятные видеокадры

Опытный парапланерист установил мировой рекорд, став "жертвой" экстремальной погоды в горах на территории КНР. Его параплан полностью замерзает во время полета, но сам мужчина спасся.

Передает УНН со ссылкой на South China Morning Post.

Детали

Пэн Юйцзян, опытный китайский парапланерист, 24 мая совершил экстремальный полет на северо-западе страны, в горной местности Цилянь.

Во время полета, вместо того, чтобы плавно спланировать к земле, его затянуло в кучево-дождевое облако, которое дальше подняло его на высоту более 8500 метров - уровень, который преодолевает пассажирский самолет!

Как впоследствии подтвердили данные слежения, Юйцзян достиг высоты 8598 метров со скоростью подъема около 35 км/ч. Это, кстати, такая же высота, как у Эвереста, самой высокой горы в мире (8848 метров).

Справка

Кучево-дождевые облака - настоящие небесные монстры. Огромные облака, такие же широкие, как и высокие, характерные для гроз, они являются фабриками турбулентности и молний, известными своими сильными восходящими потоками воздуха.

Юйцзяну удалось благополучно приземлиться, но пришлось побороться

Сообщают, что Юйцзян находился в воздухе около часа. Его параплан вскоре полностью замерз.

На кадрах видно, как он почти теряет сознание, когда плывет - покрытый льдом и морозом - над облаками и горными вершинами

- пишет SСМP.

Несмотря на уменьшение кислорода и то, что его руки начали мерзнуть при -40°C, Пэн Юйцзян сумел оставаться в сознании и управлять своим планером до самой посадки.

Было очень холодно, и мои пальцы онемели, когда я держал радио. Я чувствовал, что мне действительно не хватает кислорода

- рассказал Пенг в интервью газете South China Morning Post

Мужчина спасся и достиг невольно мирового рекорда.

Сейчас Пэн Юйцзян отказывается праздновать этот подвиг, считая это несчастным случаем, в котором он чудом выжил, пишут СМИ.

Дополнение

Ассоциация авиационного спорта провинции Ганьсу опубликовала подробный отчет об инциденте в среду (28 мая). Также она запретила Пенгу летать, поскольку на самом деле мужчина не зарегистрировал свою поездку заранее.

Напомним

В Гонконге упал насмерть с многоэтажки француз, который занимался экстремальными видами спорта по всему миру.

На набережной острова Сен-Луи рыбак вытащил из Сены сома-монстра. Французский комик Джамель Деббуз, который проходил мимо, стал свидетелем борьбы рыбака с огромной рыбой.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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