В Альпах молния убила трех туристов: мужчину, жену и ее брата
Киев • УНН
В Тирольских Альпах 60-летние супруги и 62-летний родственник погибли от удара молнии во время спуска с горы Миттагшпитце из-за грозы. Их тела нашли спасатели.
В Австрии двое мужчин и одна женщина погибли во время восхождения на гору из-за удара молнии. Трагедия произошла на популярном туристическом маршруте в Тирольских Альпах, пишет УНН со ссылкой на Kronen Zeitung.
Детали
Сообщается, что 60-летних мужа и жену, а также 62-летнего брата жены нашли мертвыми на высоте около 2270 метров после неожиданного изменения погоды.
В полиции сообщили, что все трое направлялись на гору Миттагшпитце неподалеку от поселка Флирш, однако решили начать спуск около полудня из-за приближения грозы. После того, как они не вернулись, была начата поисковая операция.
Вскоре экипаж спасательного вертолета заметил тела погибших туристов возле обозначенной тропы. Поисковые работы осложнялись сложными погодными условиями – дождь, туман и сильный ветер даже помешали вертолету приземлиться. Забрать тела удалось только после того, как погода улучшилась.
Дополнение
Опытный парапланерист установил мировой рекорд, став "жертвой" экстремальной погоды в горах на территории КНР. Его параплан полностью замерз во время полета, но сам мужчина спасся.
Из-за штормов и ураганов в Польше погибли два человека, еще двое ранены. Повреждены электросети, эвакуированы скаутские лагеря, на озерах перевернулось 18 лодок. Спасатели совершили более 3500 выездов.