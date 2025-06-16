В Альпах молния убила трех туристов: мужчину, жену и ее брата

В Австрии двое мужчин и одна женщина погибли во время восхождения на гору из-за удара молнии. Трагедия произошла на популярном туристическом маршруте в Тирольских Альпах, пишет УНН со ссылкой на Kronen Zeitung.

Детали

Сообщается, что 60-летних мужа и жену, а также 62-летнего брата жены нашли мертвыми на высоте около 2270 метров после неожиданного изменения погоды.

В полиции сообщили, что все трое направлялись на гору Миттагшпитце неподалеку от поселка Флирш, однако решили начать спуск около полудня из-за приближения грозы. После того, как они не вернулись, была начата поисковая операция.

Вскоре экипаж спасательного вертолета заметил тела погибших туристов возле обозначенной тропы. Поисковые работы осложнялись сложными погодными условиями – дождь, туман и сильный ветер даже помешали вертолету приземлиться. Забрать тела удалось только после того, как погода улучшилась.

Дополнение

Опытный парапланерист установил мировой рекорд, став "жертвой" экстремальной погоды в горах на территории КНР. Его параплан полностью замерз во время полета, но сам мужчина спасся.

Из-за штормов и ураганов в Польше погибли два человека, еще двое ранены. Повреждены электросети, эвакуированы скаутские лагеря, на озерах перевернулось 18 лодок. Спасатели совершили более 3500 выездов.