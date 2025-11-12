$42.010.06
Біля узбережжя Лівії корабельна катастрофа, понад 40 людей загинули або зникли безвісті

Київ • УНН

 • 2092 перегляди

Біля узбережжя Лівії перекинувся човен з мігрантами, 42 людини вважаються загиблими. Семеро врятованих дрейфували в морі шість днів.

Біля узбережжя Лівії корабельна катастрофа, понад 40 людей загинули або зникли безвісті

В результаті аварії човна біля берегів Лівії, за даними ООН, залишається невідомою доля 40 осіб. Міжнародна організація з міграції (МОМ) повідомила сьогодні, що 42 людини зникли безвісти і вважаються загиблими, передає УНН.

Деталі

У центральному Середземномор'ї сталася нова трагедія: перекинувся надувний човен з мігрантами з Судану, Сомалі, Камеруну та Нігерії. Аварія сталася біля узбережжя Лівії, поблизу нафтового родовища Аль-Бурі. 

Судно вирушило з Зувари 3 листопада близько 3:00 ранку, перевозячи 49 мігрантів та біженців, включаючи 47 чоловіків та двох жінок. Після приблизно шести годин плавання високі хвилі та відмова двигуна призвели до перекидання шлюпки, в результаті чого всі пасажири впали в море.

Сім осіб, після шестиденного дрейфування в морі, було врятовано.

Сотні людей вже загинули цього року, намагаючись перетнути Середземне море з Лівії. Маршрут через центральну частину Середземномор'я вважається одним з найнебезпечніших маршрутів біженців у світі.

Нагадаємо

Біля Мальти перекинулося судно з мігрантами. Врятовано 11 осіб, знайдено тіло одного загиблого, близько 20 вважаються зниклими безвісти.

Ігор Тележніков

СуспільствоНовини Світу
Міжнародна організація з міграції
Організація Об'єднаних Націй
Нігерія
Лівія
Сомалі
Судан