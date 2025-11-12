У побережья Ливии кораблекрушение, более 40 человек погибли или пропали без вести
Киев • УНН
У побережья Ливии перевернулась лодка с мигрантами, 42 человека считаются погибшими. Семеро спасенных дрейфовали в море шесть дней.
В результате крушения лодки у берегов Ливии, по данным ООН, остается неизвестной судьба 40 человек. Международная организация по миграции (МОМ) сообщила сегодня, что 42 человека пропали без вести и считаются погибшими, передает УНН.
Подробности
В центральном Средиземноморье произошла новая трагедия: перевернулась надувная лодка с мигрантами из Судана, Сомали, Камеруна и Нигерии. Авария произошла у побережья Ливии, вблизи нефтяного месторождения Аль-Бури.
Судно отправилось из Зувары 3 ноября около 3:00 утра, перевозя 49 мигрантов и беженцев, включая 47 мужчин и двух женщин. После примерно шести часов плавания высокие волны и отказ двигателя привели к опрокидыванию шлюпки, в результате чего все пассажиры упали в море.
Семь человек, после шестидневного дрейфования в море, были спасены.
Сотни людей уже погибли в этом году, пытаясь пересечь Средиземное море из Ливии. Маршрут через центральную часть Средиземноморья считается одним из самых опасных маршрутов беженцев в мире.
Напомним
У Мальты перевернулось судно с мигрантами. Спасены 11 человек, найдено тело одного погибшего, около 20 считаются пропавшими без вести.
