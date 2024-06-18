В Україні створили новий сервіс: е-Карта послуг для ветеранів війни
Київ • УНН
В Україні запустили електронну карту послуг для ветеранів війни та їхніх родин, яка допоможе їм знайти послуги, що пропонуються державою та різними організаціями по всій країні.
В Україні запустили е-Карту послуг для ветеранів війни в громадах, яка повинна допомогти військовим і членам їхніх родин знайти послуги, що пропонує для них держава та різні організації. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство у справах ветеранів України.
Деталі
Проєкт розроблений Міністерством у справах ветеранів України спільно з Представництвом Міжнародної організації з Міграції в Україні. Е-Карта доступна на платформі е-Ветеран.
Як пояснили у Мінветеранів, на е-Карті ветерани та ветеранки, їхні родини, сім’ї загиблих захисників і захисниць можуть знайти послуги, що пропонує для них державою, а також недержавні й міжнародні організації.
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Користувачі мають змогу відфільтрувати таку інформацію за:
- місцем надання послуг у областях та громадах;
- типами послуг;
- їхнім описом, категорією отримувачів та умовами надання.На порталі представлені різні послуги: від психологічної підтримки, медичних програм, патріотичного виховання, мистецтва до всього необхідного для розвитку ветеранських об’єднань та підприємницьких ініціатив ветеранів.
Наразі на порталі визначено 7542 послуг.
Мінветеранів запускає ще одне цифрове рішення задля розширення та спрощення доступу до інформації про всі наявні в Україні послуги від усіх стейкхолдерів. E-Карта — це по суті агрегатор даних, якого бракувало ветеранській спільноті. Тепер усе, що потрібно ветеранам і ветеранкам, можна швидко знайти через свій смартфон або комп’ютер, зазначивши лише область або свою територіальну громаду
Доповнення
У відомстві пояснюють, що алгоритм роботи з е-Картою досить простий:
- користувач заходить на сайт,
- відфільтровує область, громаду, тип послуги
- читає назву та опис опцій, що надаються у межах послуги
- бачить адресу, приходить, подає заяву на послугу або відразу її отримує
Велику роль у якісному наповненні е-Карти послуг у громадах для ветеранів та ветеранок війни відіграють представники структурних підрозділів ОВА з питань ветеранської політики, адже на них покладена функція координації процесу на рівні області, що значно пришвидшує роботу та покращує якість наданої інформації
Команди Мінветеранів та МОМ використали інструмент збору даних від громад щодо наявних послуг для ветеранів й ветеранок війни, їхніх родин, сімей загиблих захисників і захисниць, і провели його двотижневе тестування та відпрацювання в Івано-Франківській та Тернопільській областях.
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На основі результатів тестування оновлений інструмент збору даних, разом із детальними інструкціями щодо його заповнення, був поширений на всі області України.
Нагадаємо
Станом на травень, в Україні зареєстровано 1,2 млн ветеранів, а після завершення війни їх кількість зросте до 5-6 млн осіб.