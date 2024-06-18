В Україні створили новий сервіс: е-Карта послуг для ветеранів війни

В Україні запустили е-Карту послуг для ветеранів війни в громадах, яка повинна допомогти військовим і членам їхніх родин знайти послуги, що пропонує для них держава та різні організації. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство у справах ветеранів України.

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Проєкт розроблений Міністерством у справах ветеранів України спільно з Представництвом Міжнародної організації з Міграції в Україні. Е-Карта доступна на платформі е-Ветеран.

Як пояснили у Мінветеранів, на е-Карті ветерани та ветеранки, їхні родини, сім’ї загиблих захисників і захисниць можуть знайти послуги, що пропонує для них державою, а також недержавні й міжнародні організації.

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Користувачі мають змогу відфільтрувати таку інформацію за:

Наразі на порталі визначено 7542 послуг.

Мінветеранів запускає ще одне цифрове рішення задля розширення та спрощення доступу до інформації про всі наявні в Україні послуги від усіх стейкхолдерів. E-Карта — це по суті агрегатор даних, якого бракувало ветеранській спільноті. Тепер усе, що потрібно ветеранам і ветеранкам, можна швидко знайти через свій смартфон або комп’ютер, зазначивши лише область або свою територіальну громаду