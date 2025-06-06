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Кривий Ріг: ЄС та МОМ запускають проєкт на 30 млн євро для відновлення водопостачання після підриву Каховської греблі

Київ • УНН

 • 682 перегляди

Через руйнування Каховської греблі ЄС та МОМ виділяють кошти на відновлення насосних станцій та водогонів. Проєкт розрахований на 700 тисяч жителів, включно з ВПО.

Кривий Ріг: ЄС та МОМ запускають проєкт на 30 млн євро для відновлення водопостачання після підриву Каховської греблі
ukraine.iom.int

Європейський Союз та Міжнародна організація з міграції (МОМ) розпочинають проєкт вартістю 30 мільйонів євро для відновлення системи водопостачання Кривого Рогу. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення МОМ.

Деталі

Проєкт передбачає реконструкцію критичної інфраструктури, зокрема відновлення насосних станцій та водогонів, які були пошкоджені внаслідок руйнування Каховської греблі. Це, як очікується, дозволить забезпечити стабільне постачання питної води для жителів міста.

"Новий проєкт, що фінансується ЄС та реалізується МОМ, покращить якість води, зменшить споживання енергії та скоротить втрати води в міській водопровідній мережі. У партнерстві з Криворізьким водоканалом та місцевими органами влади МОМ відремонтує насосні станції, замінить трубопроводи та підвищить ефективність міської водоочисної станції. Протягом наступних двох років проєкт принесе користь майже 700 тисячам мешканців Кривого Рогу, включно з близько 80 тисяч переселенців", – пояснюють Європейський Союз та Міжнародна організація з міграції.

"Атаки росії завдали серйозної шкоди українським системам водопостачання, поставивши під загрозу цілі міста. За допомогою цього проєкту ЄС допомагає відновити життєво важливі послуги та зменшити вразливість таких громад, як Кривий Ріг", – зазначив керівник відділу відбудови, енергетики, інфраструктури та навколишнього середовища представництва ЄС в Україні Представник Європейського Союзу Жослен Корне.

Нагадаємо

Як повідомляли УНН, 6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали Каховську греблю на Херсонщині. В Укргідроенерго зазначили, що ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає. Відкрито кримінальне провадження про екоцид.

Руйнування Каховської греблі призвело до масштабного затоплення територій та пошкодження інфраструктури, зокрема систем водопостачання у південних регіонах України. Кривий Ріг, як одне з найбільших міст регіону, зазнав значних труднощів з доступом до питної води.

Додатково

За оцінкою потреб після катастрофи, підготовленою 2023 року Організацією Об'єднаних Націй та урядом України за участю Світового банку та Європейського Союзу, втрати та збитки, спричинені руйнуванням греблі, сягають 14 млрд доларів США.

Раніше МОМ уже надавала гуманітарну допомогу постраждалим від руйнування Каховської греблі, включаючи доставку питної води та підтримку евакуйованих громад.

Довідка

Міжнародна організація з міграції (МОМ) є частиною системи ООН як провідна міжурядова організація, що підтримує гуманну та впорядковану міграцію для загального блага. МОМ працює в Україні з 1996 року.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

СуспільствоВійнаЕкономіка
Світовий банк
Міжнародна організація з міграції
Організація Об'єднаних Націй
Європейський Союз
Херсонська область
Україна
Каховська гідроелектростанція
Кривий Ріг
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