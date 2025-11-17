Україна стикається з безпрецедентною житловою кризою через війну: в ООН озвучили цифри

Через три з половиною роки після повномасштабного вторгнення росії Україна зіткнулася з безпрецедентною житловою кризою. Про це йдеться у звіті Міжнародної організації з міграції ООН (МОМ), повідомляє УНН.

Зазначається, що під час війни було зруйновано або пошкоджено понад 236 000 будівель, ще понад 2,5 мільйона житлових одиниць – близько 10 відсотків житлового фонду – були певним чином пошкоджені або недоступні через триваючий конфлікт.

Дефіцит муніципального житла в поєднанні з недостатньо регульованим ринком оренди та масштабним переміщенням, спричиненим людьми, які тікають від війни, створив серйозний тиск на наявність та доступність житла - вказується у звіті.

За оцінками ООН, близько 10,6 мільйона українців були змушені покинути свої домівки – майже чверть довоєнного населення, більшість з яких покинули країну.

Дві третини з 3,7 мільйона людей, які залишилися, мають труднощі з оплатою нового житла. Для багатьох їхня залежність від ринку оренди вичерпала сімейні заощадження - констатують в ООН.

Там вказують, що фінансове питання орендної плати продовжує лягати важким тягарем на переміщені домогосподарства, оскільки вони змушені витрачати 50% або більше свого доходу на оренду. При цьому "оскільки війна в Україні триває, вирішення житлових потреб переміщених українців залишається критичним пріоритетом".

"МОМ прагне допомогти внутрішньо переміщеним особам та громадам, які їх приймають, будувати довгострокове майбутнє. Це включає навчання новим навичкам, пошук роботи та забезпечення стабільного житла", – сказав голова місії МОМ в Україні Роберт Тернер.

У жовтні в Україні було спрощено вимоги щодо підтвердження руйнування житла, пошкодженого внаслідок російських обстрілів, через Дію. Тепер достатньо одного знімка з похибкою геолокації до 10 метрів, а супутникові знімки Державного космічного агентства та дані Сил оборони підтверджуватимуть факт знищення.

