Ексклюзив
07:00 • 1548 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
05:28 • 6700 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
04:30 • 6178 перегляди
Україна стикається з безпрецедентною житловою кризою через війну: в ООН озвучили цифри
16 листопада, 18:56 • 21551 перегляди
Збірна України з футболу виходить у плей-офф ЧС-2026, обігравши Ісландію в заключному матчі групового раунду кваліфікації
16 листопада, 16:59 • 39071 перегляди
Відключення світла 17 листопада: Укренерго озвучило графіки
16 листопада, 16:36 • 32558 перегляди
В Україну йдуть дощі, оголошено штормове попередження в 10 областях: прогноз на 17 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 58946 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
16 листопада, 05:50 • 32360 перегляди
Україна домовилася з Грецією про імпорт газу для забезпечення зимових потреб - Зеленський розповів подробиці
15 листопада, 17:21 • 36934 перегляди
Україна і рф домовились про обмін 1200 полонених українців - Умєров
15 листопада, 13:07 • 49562 перегляди
Генштаб підтвердив удар по рязанському НПЗ та об'єктах рф у тимчасово окупованому Криму
Популярнi новини
Міністр фінансів США: виплати Трампа по 2000 доларів потребують схвалення Конгресу16 листопада, 22:38 • 6966 перегляди
Швейцарія вмовила Трмпа знизити мита США за допомогою золота та годинника Rolex - Axios16 листопада, 23:40 • 4142 перегляди
Втрата Покровська обійшлася Зеленському дорожче, ніж його захоплення путіну - The Sunday Times17 листопада, 00:53 • 10201 перегляди
З початку 2025 року втрати росіян на війні в Україні перевищили 367 000 осіб - Генштаб02:30 • 6842 перегляди
Нічний ракетний удар по Балаклії: вже троє загиблих, кількість поранених зростає02:59 • 19974 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
07:00 • 1568 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 58953 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 55185 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 107266 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 90538 перегляди
УНН Lite
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчяPhoto16 листопада, 21:02 • 12246 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 31769 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 107266 перегляди
Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді14 листопада, 13:14 • 40115 перегляди
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу14 листопада, 09:46 • 55653 перегляди
Україна стикається з безпрецедентною житловою кризою через війну: в ООН озвучили цифри

Київ • УНН

 • 6208 перегляди

Через три з половиною роки після повномасштабного вторгнення росії Україна зіткнулася з безпрецедентною житловою кризою. Понад 236 000 будівель зруйновано або пошкоджено, а 10% житлового фонду недоступні.

Україна стикається з безпрецедентною житловою кризою через війну: в ООН озвучили цифри

Через три з половиною роки після повномасштабного вторгнення росії Україна зіткнулася з безпрецедентною житловою кризою. Про це йдеться у звіті Міжнародної організації з міграції ООН (МОМ), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що під час війни було зруйновано або пошкоджено понад 236 000 будівель, ще понад 2,5 мільйона житлових одиниць – близько 10 відсотків житлового фонду – були певним чином пошкоджені або недоступні через триваючий конфлікт.

Дефіцит муніципального житла в поєднанні з недостатньо регульованим ринком оренди та масштабним переміщенням, спричиненим людьми, які тікають від війни, створив серйозний тиск на наявність та доступність житла

- вказується у звіті.

Як отримати компенсацію за знищене житло в зоні бойових дій: покрокова інструкція08.08.25, 20:47 • 11022 перегляди

За оцінками ООН, близько 10,6 мільйона українців були змушені покинути свої домівки – майже чверть довоєнного населення, більшість з яких покинули країну.

Дві третини з 3,7 мільйона людей, які залишилися, мають труднощі з оплатою нового житла. Для багатьох їхня залежність від ринку оренди вичерпала сімейні заощадження

- констатують в ООН.

Там вказують, що фінансове питання орендної плати продовжує лягати важким тягарем на переміщені домогосподарства, оскільки вони змушені витрачати 50% або більше свого доходу на оренду. При цьому "оскільки війна в Україні триває, вирішення житлових потреб переміщених українців залишається критичним пріоритетом".

"МОМ прагне допомогти внутрішньо переміщеним особам та громадам, які їх приймають, будувати довгострокове майбутнє. Це включає навчання новим навичкам, пошук роботи та забезпечення стабільного житла", – сказав голова місії МОМ в Україні Роберт Тернер.

Нагадаємо

У жовтні в Україні було спрощено вимоги щодо підтвердження руйнування житла, пошкодженого внаслідок російських обстрілів, через Дію. Тепер достатньо одного знімка з похибкою геолокації до 10 метрів, а супутникові знімки Державного космічного агентства та дані Сил оборони підтверджуватимуть факт знищення.

В ОП назвали причини повільного наповнення реєстру знищеного майна09.10.25, 15:55 • 2476 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Міжнародна організація з міграції
Організація Об'єднаних Націй
Україна