Як отримати компенсацію за знищене житло в зоні бойових дій: покрокова інструкція

Власники житла, зруйнованого внаслідок бойових дій, тепер можуть отримати компенсацію навіть у разі, якщо будинок знаходиться в зоні активних обстрілів. Завдяки змінам у програмі "єВідновлення" комісії можуть проводити дистанційне обстеження пошкоджених об’єктів, використовуючи фото, відео та супутникові знімки. Про це пише УНН із посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

Покрокова інструкція

Крок 1 - подайте інформаційне повідомлення про знищене житло через мобільний застосунок або портал "Дія", у ЦНАП чи у нотаріуса;

Крок 2 - подайте заяву на компенсацію через мобільний застосунок або портал "Дія", ЦНАП чи нотаріуса.

Оберіть тип компенсації:

житловий сертифікат для купівлі нового житла;

виплата для відбудови на власній ділянці (доступно лише для власників приватних будинків на безпечній території; подати можна зараз тільки через застосунок).

Крок 3 - очікуйте рішення комісії щодо обстеження.

Комісія місцевої влади оцінює безпекову ситуацію та обирає формат:

стандартний (виїзд комісії на місце);

дистанційний (аналіз фото/відео з БПЛА, мобільних пристроїв або супутника).

Крок 4 - отримайте рішення про факт знищення житла:

впродовж 30 днів комісія ухвалює рішення;

якщо факт знищення неможливо встановити - розгляд заяви призупиняють.

Крок 5 - додайте докази, якщо розгляд призупинено.

Впродовж 90 днів можна подати додаткові матеріали:

фото/відео від власника;

дані від ДСНС, військових, поліції;

свідчення очевидців.

Крок 6 - отримайте остаточне рішення.

Компенсація або відмова (якщо факт знищення підтвердити неможливо). Результат з’явиться у застосунку "Дія" або на e-mail, якщо подання було через портал, ЦНАП чи нотаріуса.

Крок 7. Якщо обстеження відклали через небезпеку

Після покращення ситуації комісія відновлює розгляд та може провести дистанційне обстеження. Статус заяви зміниться у застосунку або прийде повідомлення на e-mail. Якщо цього не сталося - варто зв’язатися з комісією.

