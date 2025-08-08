Як отримати компенсацію за знищене житло в зоні бойових дій: покрокова інструкція

$41.460.15
48.280.01
ukenru
15:03 • 14676 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
14:38 • 59530 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
13:00 • 71047 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
12:43 • 44834 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 92025 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 61598 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
8 серпня, 09:33 • 46377 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
8 серпня, 09:21 • 35598 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 85678 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
8 серпня, 07:40 • 25468 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
1м/с
55%
754мм
Популярнi новини
Стара техніка, нові виклики: що загрожує технічному ресурсу української авіації8 серпня, 08:20 • 93283 перегляди
Бойова медикиня "Мері" загинула на фронті: деталі її життя та подвигуPhoto8 серпня, 08:39 • 11609 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 96470 перегляди
Трамп хоче зустрітись із путіним у Ватикані: Італія – під дипломатичним тиском12:44 • 15580 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto14:30 • 50373 перегляди
Публікації
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo14:38 • 59623 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto14:30 • 50550 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
13:00 • 71127 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 96686 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 85713 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Сиріл Рамафоса
Едгарс Рінкевичс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Молдова
Китай
Реклама
УНН Lite
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 96686 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 158342 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 173207 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 179134 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 168047 перегляди
Актуальне
С-400
MIM-104 Patriot
Forbes
Мі-8
Пістолет

Як отримати компенсацію за знищене житло в зоні бойових дій: покрокова інструкція

Київ • УНН

 • 268 перегляди

Власники зруйнованого житла можуть отримати компенсацію, навіть якщо будинок знаходиться в зоні обстрілів. Програма "єВідновлення" дозволяє дистанційне обстеження пошкоджених об'єктів за допомогою фото, відео та супутникових знімків.

Як отримати компенсацію за знищене житло в зоні бойових дій: покрокова інструкція

Власники житла, зруйнованого внаслідок бойових дій, тепер можуть отримати компенсацію навіть у разі, якщо будинок знаходиться в зоні активних обстрілів. Завдяки змінам у програмі "єВідновлення" комісії можуть проводити дистанційне обстеження пошкоджених об’єктів, використовуючи фото, відео та супутникові знімки. Про це пише УНН із посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

Покрокова інструкція

Крок 1 - подайте інформаційне повідомлення про знищене житло через мобільний застосунок або портал "Дія", у ЦНАП чи у нотаріуса;

Крок 2 - подайте заяву на компенсацію через мобільний застосунок або портал "Дія", ЦНАП чи нотаріуса.

Оберіть тип компенсації:

житловий сертифікат для купівлі нового житла;

виплата для відбудови на власній ділянці (доступно лише для власників приватних будинків на безпечній території; подати можна зараз тільки через застосунок).

Крок 3 - очікуйте рішення комісії щодо обстеження.

Комісія місцевої влади оцінює безпекову ситуацію та обирає формат:

  • стандартний (виїзд комісії на місце);
    • дистанційний (аналіз фото/відео з БПЛА, мобільних пристроїв або супутника).

      Крок 4 - отримайте рішення про факт знищення житла:

      впродовж 30 днів комісія ухвалює рішення;

      якщо факт знищення неможливо встановити - розгляд заяви призупиняють.

      Крок 5 - додайте докази, якщо розгляд призупинено.

      Впродовж 90 днів можна подати додаткові матеріали:

      • фото/відео від власника;
        • дані від ДСНС, військових, поліції;
          • свідчення очевидців.

            Крок 6 - отримайте остаточне рішення.

            Компенсація або відмова (якщо факт знищення підтвердити неможливо). Результат з’явиться у застосунку "Дія" або на e-mail, якщо подання було через портал, ЦНАП чи нотаріуса.

            Крок 7. Якщо обстеження відклали через небезпеку

            Після покращення ситуації комісія відновлює розгляд та може провести дистанційне обстеження. Статус заяви зміниться у застосунку або прийде повідомлення на e-mail. Якщо цього не сталося - варто зв’язатися з комісією.

            Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва07.08.25, 12:40 • 97680 переглядiв

            Альона Уткіна

            СуспільствоВійнаПолітика
            Дія (сервіс)