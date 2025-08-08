Как получить компенсацию за уничтоженное жилье в зоне боевых действий: пошаговая инструкция
Киев • УНН
Владельцы разрушенного жилья могут получить компенсацию, даже если дом находится в зоне обстрелов. Программа "єВідновлення" позволяет дистанционное обследование поврежденных объектов с помощью фото, видео и спутниковых снимков.
Владельцы жилья, разрушенного в результате боевых действий, теперь могут получить компенсацию даже в случае, если дом находится в зоне активных обстрелов. Благодаря изменениям в программе "єВідновлення" комиссии могут проводить дистанционное обследование поврежденных объектов, используя фото, видео и спутниковые снимки. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.
Пошаговая инструкция
Шаг 1 - подайте информационное сообщение об уничтоженном жилье через мобильное приложение или портал "Дія", в ЦПАУ или у нотариуса;
Шаг 2 - подайте заявление на компенсацию через мобильное приложение или портал "Дія", ЦПАУ или нотариуса.
Выберите тип компенсации:
жилищный сертификат для покупки нового жилья;
выплата для восстановления на собственном участке (доступно только для владельцев частных домов на безопасной территории; подать можно сейчас только через приложение).
Шаг 3 - ожидайте решения комиссии по обследованию.
Комиссия местной власти оценивает ситуацию с безопасностью и выбирает формат:
- стандартный (выезд комиссии на место);
- дистанционный (анализ фото/видео с БПЛА, мобильных устройств или спутника).
Шаг 4 - получите решение о факте уничтожения жилья:
в течение 30 дней комиссия принимает решение;
если факт уничтожения невозможно установить - рассмотрение заявления приостанавливают.
Шаг 5 - добавьте доказательства, если рассмотрение приостановлено.
В течение 90 дней можно подать дополнительные материалы:
- фото/видео от владельца;
- данные от ГСЧС, военных, полиции;
- свидетельства очевидцев.
Шаг 6 - получите окончательное решение.
Компенсация или отказ (если факт уничтожения подтвердить невозможно). Результат появится в приложении "Дія" или на e-mail, если подача была через портал "Дія", ЦПАУ или нотариуса.
Шаг 7. Если обследование отложили из-за опасности
После улучшения ситуации комиссия возобновляет рассмотрение и может провести дистанционное обследование. Статус заявления изменится в приложении или придет сообщение на e-mail. Если этого не произошло - стоит связаться с комиссией.
