15:03 • 14632 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
14:38 • 59277 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
13:00 • 70825 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
12:43 • 44718 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 91814 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 61556 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33 • 46355 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21 • 35591 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 85565 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
8 августа, 07:40 • 25466 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Хранитель

Как получить компенсацию за уничтоженное жилье в зоне боевых действий: пошаговая инструкция

Киев • УНН

 • 228 просмотра

Владельцы разрушенного жилья могут получить компенсацию, даже если дом находится в зоне обстрелов. Программа "єВідновлення" позволяет дистанционное обследование поврежденных объектов с помощью фото, видео и спутниковых снимков.

Как получить компенсацию за уничтоженное жилье в зоне боевых действий: пошаговая инструкция

Владельцы жилья, разрушенного в результате боевых действий, теперь могут получить компенсацию даже в случае, если дом находится в зоне активных обстрелов. Благодаря изменениям в программе "єВідновлення" комиссии могут проводить дистанционное обследование поврежденных объектов, используя фото, видео и спутниковые снимки. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.

Пошаговая инструкция

Шаг 1 - подайте информационное сообщение об уничтоженном жилье через мобильное приложение или портал "Дія", в ЦПАУ или у нотариуса;

Шаг 2 - подайте заявление на компенсацию через мобильное приложение или портал "Дія", ЦПАУ или нотариуса.

Выберите тип компенсации:

жилищный сертификат для покупки нового жилья;

выплата для восстановления на собственном участке (доступно только для владельцев частных домов на безопасной территории; подать можно сейчас только через приложение).

Шаг 3 - ожидайте решения комиссии по обследованию.

Комиссия местной власти оценивает ситуацию с безопасностью и выбирает формат:

  • стандартный (выезд комиссии на место);
    • дистанционный (анализ фото/видео с БПЛА, мобильных устройств или спутника).

      Шаг 4 - получите решение о факте уничтожения жилья:

      в течение 30 дней комиссия принимает решение;

      если факт уничтожения невозможно установить - рассмотрение заявления приостанавливают.

      Шаг 5 - добавьте доказательства, если рассмотрение приостановлено.

      В течение 90 дней можно подать дополнительные материалы:

      • фото/видео от владельца;
        • данные от ГСЧС, военных, полиции;
          • свидетельства очевидцев.

            Шаг 6 - получите окончательное решение.

            Компенсация или отказ (если факт уничтожения подтвердить невозможно). Результат появится в приложении "Дія" или на e-mail, если подача была через портал "Дія", ЦПАУ или нотариуса.

            Шаг 7. Если обследование отложили из-за опасности

            После улучшения ситуации комиссия возобновляет рассмотрение и может провести дистанционное обследование. Статус заявления изменится в приложении или придет сообщение на e-mail. Если этого не произошло - стоит связаться с комиссией.

            Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства07.08.2025, 12:40 • 97678 просмотров

            Алена Уткина

            ОбществоВойнаполитика
            Дія (сервис)