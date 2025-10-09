В ОП назвали причини повільного наповнення реєстру знищеного майна

Сьогодні існує ціла низка причин, щерез які гальмується наповнення реєстру знищеного майна. Зокрема, неможливо швидко наповнити цей реєстр через "Дію", повідомила заступниця очільника Офісу президента Андрія Єрмака Ірина Мудра, пише УНН.

Деталі

Ми зареєстрували три основні причини повільного наповнення реєстру. Перше, що це робиться через "Дію" з підв’язкою до наших національних реєстрів. Цей шлях є досить довготривалим. На впровадження кожної категорії шкоди вимагається технічне завдання. Також через те, що було призупинено UFSA, ця робота теж припинилася - пояснила Мудра.

Окрім того, за словами Мудрої, що українці забувають подавати інформацію про знищене майно до міжнародного реєстру.

Неможливо швидко наповнити через "Дію" цей реєстр. Друга причина – що людина вважає, що подала в український реєстр втраченого майна, то вже не потрібно подавати у міжнародний. Це не так, адже сума, яку виплачує уряд України є лімітованою. Тому на різницю можна подавати в реєстр - підсумувала Мудра.

Також гостро стоїться питання щодо того, де брати гроші, щоб компенсувати вартість втраченого і знищеного майна.

Третя причина основна – нема розуміння звідки будуть взяти ті гроші, на які буде виплачення компенсація - підсумувала заступниця Єрмака.

Доповнення

Сервіс "єВідновлення", що працює у межах державної програми допомоги для власників пошкодженого або зруйнованого через бойові дії житла, відновив роботу у "Дії" після перерви через технічні роботи.