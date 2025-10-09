В ОП назвали причини повільного наповнення реєстру знищеного майна
Заступниця очільника Офісу президента Ірина Мудра повідомила, що наповнення реєстру знищеного майна гальмується через три основні причини. Серед них – неможливість швидкого наповнення через "Дію", забуття українцями подавати інформацію до міжнародного реєстру та відсутність розуміння джерел фінансування компенсацій.
Сьогодні існує ціла низка причин, щерез які гальмується наповнення реєстру знищеного майна. Зокрема, неможливо швидко наповнити цей реєстр через "Дію", повідомила заступниця очільника Офісу президента Андрія Єрмака Ірина Мудра, пише УНН.
Ми зареєстрували три основні причини повільного наповнення реєстру. Перше, що це робиться через "Дію" з підв’язкою до наших національних реєстрів. Цей шлях є досить довготривалим. На впровадження кожної категорії шкоди вимагається технічне завдання. Також через те, що було призупинено UFSA, ця робота теж припинилася
Окрім того, за словами Мудрої, що українці забувають подавати інформацію про знищене майно до міжнародного реєстру.
Неможливо швидко наповнити через "Дію" цей реєстр. Друга причина – що людина вважає, що подала в український реєстр втраченого майна, то вже не потрібно подавати у міжнародний. Це не так, адже сума, яку виплачує уряд України є лімітованою. Тому на різницю можна подавати в реєстр
Також гостро стоїться питання щодо того, де брати гроші, щоб компенсувати вартість втраченого і знищеного майна.
Третя причина основна – нема розуміння звідки будуть взяти ті гроші, на які буде виплачення компенсація
Сервіс "єВідновлення", що працює у межах державної програми допомоги для власників пошкодженого або зруйнованого через бойові дії житла, відновив роботу у "Дії" після перерви через технічні роботи.