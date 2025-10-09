В ОП назвали причины медленного наполнения реестра уничтоженного имущества

Сегодня существует целый ряд причин, по которым тормозится наполнение реестра уничтоженного имущества. В частности, невозможно быстро наполнить этот реестр через "Дію", сообщила заместитель главы Офиса президента Андрея Ермака Ирина Мудрая, пишет УНН.

Мы зарегистрировали три основные причины медленного наполнения реестра. Первое, что это делается через "Дію" с привязкой к нашим национальным реестрам. Этот путь достаточно длительный. На внедрение каждой категории ущерба требуется техническое задание. Также из-за того, что было приостановлено UFSA, эта работа тоже прекратилась

Кроме того, по словам Мудрой, украинцы забывают подавать информацию об уничтоженном имуществе в международный реестр.

Невозможно быстро наполнить через "Дію" этот реестр. Вторая причина – что человек считает, что если подал в украинский реестр утраченного имущества, то уже не нужно подавать в международный. Это не так, ведь сумма, которую выплачивает правительство Украины, лимитирована. Поэтому на разницу можно подавать в реестр