Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
В ОП назвали причины медленного наполнения реестра уничтоженного имущества

Киев • УНН

 • 902 просмотра

Заместитель главы Офиса президента Ирина Мудра сообщила, что наполнение реестра уничтоженного имущества тормозится по трем основным причинам. Среди них – невозможность быстрого наполнения через "Дію", забывчивость украинцев подавать информацию в международный реестр и отсутствие понимания источников финансирования компенсаций.

Сегодня существует целый ряд причин, по которым тормозится наполнение реестра уничтоженного имущества. В частности, невозможно быстро наполнить этот реестр через "Дію", сообщила заместитель главы Офиса президента Андрея Ермака Ирина Мудрая, пишет УНН.

Подробности

Мы зарегистрировали три основные причины медленного наполнения реестра. Первое, что это делается через "Дію" с привязкой к нашим национальным реестрам. Этот путь достаточно длительный. На внедрение каждой категории ущерба требуется техническое задание. Также из-за того, что было приостановлено UFSA, эта работа тоже прекратилась

- объяснила Мудрая.

Кроме того, по словам Мудрой, украинцы забывают подавать информацию об уничтоженном имуществе в международный реестр.

Невозможно быстро наполнить через "Дію" этот реестр. Вторая причина – что человек считает, что если подал в украинский реестр утраченного имущества, то уже не нужно подавать в международный. Это не так, ведь сумма, которую выплачивает правительство Украины, лимитирована. Поэтому на разницу можно подавать в реестр

- подытожила Мудрая.

Также остро стоит вопрос о том, где брать деньги, чтобы компенсировать стоимость утраченного и уничтоженного имущества.

Третья причина основная – нет понимания, откуда будут взяты те деньги, на которые будет выплачена компенсация

 - подытожила заместитель Ермака.

Дополнение

Сервис "єВідновлення", работающий в рамках государственной программы помощи для владельцев поврежденного или разрушенного из-за боевых действий жилья, возобновил работу в "Дії" после перерыва из-за технических работ.

Павел Зинченко

ОбществоПолитика
Ирина Мудрая
Андрій Єрмак
Украина