"єВідновлення" відновило роботу в "Дії"

$41.310.00
48.270.00
ukenru
Ексклюзив
09:58 • 1528 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
05:44 • 18960 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 18684 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 20389 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 28026 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 51931 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 70367 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 104589 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 86593 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 84821 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
5.1м/с
44%
754мм
Популярнi новини
Ворог атакував Запоріжжя вночі, одна з громад залишилася без світла, горять приватні будинкиPhoto15 вересня, 00:48 • 16574 перегляди
NASA показало зоряний пейзаж карликової галактики поблизу Чумацького Шляху15 вересня, 02:27 • 11859 перегляди
ISW: росія використовує атаки дронами по Польщі та Румунії для оцінки реакції НАТО15 вересня, 02:59 • 13993 перегляди
Синоптики дали прогноз на 15 вересня: де очікувати дощі та грози15 вересня, 03:58 • 8432 перегляди
Командувач СБС "Мадяр" повідомив про призупинку роботи Starlink05:13 • 15540 перегляди
Публікації
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах09:21 • 3776 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт08:30 • 6496 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
05:44 • 18965 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 17923 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 96500 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Михайло Федоров
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Румунія
Іспанія
Реклама
УНН Lite
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto08:11 • 3862 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина07:06 • 5778 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 22801 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 29437 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 78504 перегляди
Актуальне
Starlink
Forbes
Financial Times
The Guardian
Fox News

"єВідновлення" відновило роботу в "Дії"

Київ • УНН

 • 816 перегляди

Сервіс "єВідновлення" відновив роботу в "Дії" 15 вересня після планових технічних робіт. Він дозволяє подавати заяви на компенсацію за пошкоджене або зруйноване житло.

"єВідновлення" відновило роботу в "Дії"

Сервіс "єВідновлення", що працює у межах державної програми допомоги для власників пошкодженого або зруйнованого через бойові дії житла, відновив роботу у "Дії" після перерви через технічні роботи, повідомили у Мінрозвитку 15 вересня, пише УНН.

Деталі

"Сервіс "єВідновлення" знову працює", - ідеться у повідомленні.

Послугу "єВідновлення", як повідомляється, було відновлено після завершення планових технічних робіт державних реєстрів Міністерства юстиції.

У Дії тимчасово не працюватиме послуга "єВідновлення"12.09.25, 18:46 • 3438 переглядiв

"Заяву на отримання допомоги за пошкоджене чи знищене житло можна подати через мобільний застосунок або портал "Дія", ЦНАП чи нотаріуса", - наголосили у Мінрозвитку.

У "Дії", своєю чергою, повідомили, що в роботу повернулося не лише "єВідновлення", але й знову можна зареєструвати ФОП чи оформити потрібну довідку.

Довідково

"єВідновлення" - це програма компенсацій за пошкоджене та знищене житло. Старт програми "єВідновлення" відбувся у 2023 році і наразі її функціонування дозволяє постраждалим отримати грошові компенсації для проведення поточних та капітальних ремонтів та у формі житлового сертифіката, завдяки якому доступна купівля нового житла за повністю зруйноване. Також доступна можливість подачі заяв для надання компенсації для відбудови на власній земельній ділянці.

Станом на початок 2025 року в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ) зареєстровано 247 819 об’єктів пошкодженого та знищеного майна, з них 222 424 житлових будівлі.

За даними Мінрозвитку, уже понад 70 тисяч сімей отримали компенсацію за пошкоджене житло та близько 5 тисяч заявників отримали житлові сертифікати на придбання нового житла завдяки програмі "єВідновлення". Механізм компенсації у Мінрозвитку назвали одним з дієвих інструментів підтримки ВПО, які можуть відновити або придбати власну домівку.

Юлія Шрамко

СуспільствоНерухомість