"єВідновлення" відновило роботу в "Дії"
Київ • УНН
Сервіс "єВідновлення" відновив роботу в "Дії" 15 вересня після планових технічних робіт. Він дозволяє подавати заяви на компенсацію за пошкоджене або зруйноване житло.
Сервіс "єВідновлення", що працює у межах державної програми допомоги для власників пошкодженого або зруйнованого через бойові дії житла, відновив роботу у "Дії" після перерви через технічні роботи, повідомили у Мінрозвитку 15 вересня, пише УНН.
Деталі
"Сервіс "єВідновлення" знову працює", - ідеться у повідомленні.
Послугу "єВідновлення", як повідомляється, було відновлено після завершення планових технічних робіт державних реєстрів Міністерства юстиції.
"Заяву на отримання допомоги за пошкоджене чи знищене житло можна подати через мобільний застосунок або портал "Дія", ЦНАП чи нотаріуса", - наголосили у Мінрозвитку.
У "Дії", своєю чергою, повідомили, що в роботу повернулося не лише "єВідновлення", але й знову можна зареєструвати ФОП чи оформити потрібну довідку.
Довідково
"єВідновлення" - це програма компенсацій за пошкоджене та знищене житло. Старт програми "єВідновлення" відбувся у 2023 році і наразі її функціонування дозволяє постраждалим отримати грошові компенсації для проведення поточних та капітальних ремонтів та у формі житлового сертифіката, завдяки якому доступна купівля нового житла за повністю зруйноване. Також доступна можливість подачі заяв для надання компенсації для відбудови на власній земельній ділянці.
Станом на початок 2025 року в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ) зареєстровано 247 819 об’єктів пошкодженого та знищеного майна, з них 222 424 житлових будівлі.
За даними Мінрозвитку, уже понад 70 тисяч сімей отримали компенсацію за пошкоджене житло та близько 5 тисяч заявників отримали житлові сертифікати на придбання нового житла завдяки програмі "єВідновлення". Механізм компенсації у Мінрозвитку назвали одним з дієвих інструментів підтримки ВПО, які можуть відновити або придбати власну домівку.