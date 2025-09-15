$41.310.00
"єВідновлення" возобновило работу в "Дія"

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 588 просмотра

Сервис «єВідновлення» возобновил работу в «Дія» 15 сентября после плановых технических работ. Он позволяет подавать заявления на компенсацию за поврежденное или разрушенное жилье.

"єВідновлення" возобновило работу в "Дія"

Сервис "єВідновлення", работающий в рамках государственной программы помощи для владельцев поврежденного или разрушенного из-за боевых действий жилья, возобновил работу в "Дія" после перерыва из-за технических работ, сообщили в Минразвития 15 сентября, пишет УНН.

Детали

"Сервис "єВідновлення" снова работает", - говорится в сообщении.

Услуга "єВідновлення", как сообщается, была возобновлена после завершения плановых технических работ государственных реестров Министерства юстиции.

В Дії временно не будет работать услуга "єВідновлення"12.09.25, 18:46 • 3438 просмотров

"Заявление на получение помощи за поврежденное или уничтоженное жилье можно подать через мобильное приложение или портал "Дія", ЦНАП или нотариуса", - подчеркнули в Минразвития.

В "Дія", в свою очередь, сообщили, что в работу вернулось не только "єВідновлення", но и снова можно зарегистрировать ФЛП или оформить нужную справку.

Справка

"єВідновлення" - это программа компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье. Старт программы "єВідновлення" состоялся в 2023 году и сейчас ее функционирование позволяет пострадавшим получить денежные компенсации для проведения текущих и капитальных ремонтов и в форме жилищного сертификата, благодаря которому доступна покупка нового жилья за полностью разрушенное. Также доступна возможность подачи заявлений для предоставления компенсации для восстановления на собственном земельном участке.

По состоянию на начало 2025 года в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества (РПУИ) зарегистрировано 247 819 объектов поврежденного и уничтоженного имущества, из них 222 424 жилых здания.

По данным Минразвития, уже более 70 тысяч семей получили компенсацию за поврежденное жилье и около 5 тысяч заявителей получили жилищные сертификаты на приобретение нового жилья благодаря программе "єВідновлення". Механизм компенсации в Минразвития назвали одним из действенных инструментов поддержки ВПЛ, которые могут восстановить или приобрести собственный дом.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко