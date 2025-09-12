В Дії временно не будет работать услуга "єВідновлення"

Услуга "єВідновлення" временно не будет работать на портале и в приложении "Дія" из-за технических работ по обслуживанию государственных реестров. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий, пишет УНН.

С 20:00 13.09.2025 до 08:00 15.09.2025 ГП "НАИС" будет проводить технические работы по обслуживанию государственных реестров Министерства юстиции - говорится в сообщении.

В Минразвития отметили, что поскольку данные этих реестров используются для проверок права собственности, на время технических работ не будет работать услуга "єВідновлення" на портале и в приложении "Дія".

Напомним

Кабмин расширил программу "єВідновлення" на ВПЛ, потерявших жилье на оккупированных территориях. Помощь до 2 млн грн доступна УБД и людям с инвалидностью вследствие войны.