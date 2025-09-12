У Дії тимчасово не працюватиме послуга "єВідновлення"

$41.310.10
48.270.03
ukenru
14:30 • 5184 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
14:01 • 10219 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
11:55 • 20168 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
10:50 • 20204 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 19122 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 30277 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 19025 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
12 вересня, 07:34 • 17061 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
12 вересня, 05:51 • 40031 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 40638 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
0м/с
35%
756мм
Популярнi новини
"Це не помилка": реакція Польщі на слова Трампа щодо інциденту з російськими дронами12 вересня, 08:41 • 3818 перегляди
ЄС представить новий пакет санкцій проти рф 15 вересня12 вересня, 09:04 • 7524 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo11:31 • 19149 перегляди
Летів на швидкості 200 км/год: з’явились нові деталі кривавої ДТП за участі детектива НАБУ12:14 • 5576 перегляди
Потрібно готуватися, що вся Україна буде боротися з дронами - джерела в Генштабі13:02 • 10626 перегляди
Публікації
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек15:32 • 484 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день14:30 • 5184 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні14:26 • 2814 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo14:01 • 10219 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
11:55 • 20168 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Дональд Туск
Радослав Сікорський
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Франція
Реклама
УНН Lite
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo14:01 • 10219 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 33081 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 80133 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 42477 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 48354 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Fox News
The New York Times
Financial Times
Іскандер (ОТРК)

У Дії тимчасово не працюватиме послуга "єВідновлення"

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Послуга єВідновлення буде тимчасово недоступна на порталі та в застосунку Дія з 20:00 13 вересня до 08:00 15 вересня 2025 року. Це пов'язано з технічними роботами з обслуговування державних реєстрів Міністерства юстиції, які проводить ДП "НАІС".

У Дії тимчасово не працюватиме послуга "єВідновлення"

Послуга "єВідновлення" тимчасово не працюватиме на порталі та у застосунку "Дія" через технічні роботи з обслуговування державних реєстрів. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад і територій, пише УНН.

З 20:00 13.09.2025 до 08:00 15.09.2025 ДП "НАІС" буде проводити технічні роботи з обслуговування державних реєстрів Міністерства юстиції

- йдеться у повідомленні.

У Мінрозвитку зазначили, оскільки дані цих реєстрів використовуються для перевірок права власності, на час технічних робіт, не працювати послуга єВідновлення на порталі та в застосунку Дія.

Нагадаємо

Кабмін розширив програму єВідновлення на ВПО, які втратили житло на окупованих територіях. Допомога до 2 млн грн доступна УБД та людям з інвалідністю внаслідок війни.

Ольга Розгон

СуспільствоТехнології
Міністерство юстиції України