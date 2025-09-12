У Дії тимчасово не працюватиме послуга "єВідновлення"
Київ • УНН
Послуга єВідновлення буде тимчасово недоступна на порталі та в застосунку Дія з 20:00 13 вересня до 08:00 15 вересня 2025 року. Це пов'язано з технічними роботами з обслуговування державних реєстрів Міністерства юстиції, які проводить ДП "НАІС".
З 20:00 13.09.2025 до 08:00 15.09.2025 ДП "НАІС" буде проводити технічні роботи з обслуговування державних реєстрів Міністерства юстиції
У Мінрозвитку зазначили, оскільки дані цих реєстрів використовуються для перевірок права власності, на час технічних робіт, не працювати послуга єВідновлення на порталі та в застосунку Дія.
Нагадаємо
Кабмін розширив програму єВідновлення на ВПО, які втратили житло на окупованих територіях. Допомога до 2 млн грн доступна УБД та людям з інвалідністю внаслідок війни.