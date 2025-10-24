Українцям спростили підтвердження руйнування житла через Дію: нові правила

$41.760.01
48.370.10
ukenru
20:21 • 5000 перегляди
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Ексклюзив
23 жовтня, 17:55 • 17582 перегляди
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
23 жовтня, 17:35 • 20290 перегляди
У п'ятницю в низці регіонів України діятимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Ексклюзив
23 жовтня, 14:19 • 22486 перегляди
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти
23 жовтня, 11:30 • 33582 перегляди
Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
23 жовтня, 11:05 • 27886 перегляди
НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
23 жовтня, 10:56 • 47038 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
23 жовтня, 10:10 • 41242 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Ексклюзив
23 жовтня, 09:45 • 36306 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
23 жовтня, 09:30 • 13119 перегляди
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причиниPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3м/с
90%
743мм
Популярнi новини
Прем'єр Бельгії заблокував використання заморожених активів рф для України - Politico23 жовтня, 14:52 • 4694 перегляди
В Україні примусова мобілізація стала нормою, а серед 3,7 млн чоловіків призовного віку понад півмільйона переховуються – The Telegraph23 жовтня, 14:58 • 3314 перегляди
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo23 жовтня, 15:24 • 16697 перегляди
ССО провели успішний рейд на Донеччині: зайшли ворогу в тил та ліквідували окупантівVideo23 жовтня, 15:31 • 3632 перегляди
В Україну повернули тіла загиблих воїнів: Генштаб розповів про деталі масштабної репатріаціїPhoto23 жовтня, 18:31 • 4000 перегляди
Публікації
Як здивувати гостей на Гелловін: п’ять рецептів для моторошно смачного вечораPhoto23 жовтня, 14:10 • 27389 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України23 жовтня, 10:56 • 47038 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?23 жовтня, 10:10 • 41242 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
23 жовтня, 09:45 • 36306 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto23 жовтня, 07:21 • 43010 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Джорджа Мелоні
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Італія
Франція
Реклама
УНН Lite
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo23 жовтня, 15:24 • 16703 перегляди
Кейт Бланшетт отримає премію "Icon Award" на фестивалі Camerimage: деталі23 жовтня, 13:31 • 21149 перегляди
Кім Кардаш’ян відсвяткувала 45-річчя у Лондоні у двох сміливих образах: фотоPhoto23 жовтня, 12:24 • 31543 перегляди
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo22 жовтня, 13:53 • 39919 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 59385 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Фільм

Українцям спростили підтвердження руйнування житла через Дію: нові правила

Київ • УНН

 • 78 перегляди

В Україні спрощено вимоги щодо підтвердження руйнування житла, пошкодженого внаслідок російських обстрілів, через Дію. Тепер достатньо одного знімка з похибкою геолокації до 10 метрів, а супутникові знімки Державного космічного агентства та дані Сил оборони також підтверджуватимуть факт знищення.

Українцям спростили підтвердження руйнування житла через Дію: нові правила

Для українців спрощено вимоги щодо підтвердження руйнування житла, пошкодженого внаслідок російських обстрілів. Про це інформує УНН з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

Деталі

У відомстві повідомили, що тепер людям, чиї домівки зруйновані російськими обстрілами, стане простіше підтвердити руйнування через Дію - навіть якщо до житла фізично неможливо дістатися. Уряд оновив правила дистанційного обстеження. 

Що змінилося

Раніше для підтвердження знищення житла потрібні були фото з мінімум трьох ракурсів, строго зверху з відхиленням не більше 20°, з точною геолокацією в межах 4 метрів. Часто в умовах війни отримати такі знімки неможливо.

Оновлені вимоги включають:

  • Достатньо одного загального знімка, який показує ступінь пошкодження;
    • Не потрібно знімати строго зверху — головне, щоб було видно руйнування;
      • Похибка геолокації може становити до 10 метрів замість 4;
        • Навіть якщо фото не ідеальні, але разом підтверджують факт знищення — їх приймуть для компенсації.

          Крім того, супутникові знімки Державного космічного агентства України тепер офіційно підтверджуватимуть знищення житла.

          Також залучатимуться окремі підрозділи Сил оборони для збору даних на прифронтових територіях, де не можуть працювати цивільні комісії

          - йдеться у дописі.

          Всі дані інтегруються з Реєстром пошкодженого майна та порталом Дія – щоб процес був швидким і прозорим.

          єВідновлення в цифрах

          За час роботи програми 143 000+ сімей отримали компенсації за пошкоджене та знищене житло на загальну суму майже ₴50 мільярдів.

          26 000+ родин отримали житлові сертифікати для придбання нового житла на суму ₴37,8 мільярда — близько 17 000 з них уже купили нові домівки.

          Завдяки механізму дистанційного обстеження вже за 650+ заявами погоджено отримання  компенсацій за знищене майно.

          Як працює програма єВідновлення?

          Власники подають заяву через Дію → Сервіси → єВідновлення та отримують компенсацію за знищене майно.

          Пріоритет мають військові, родини загиблих військових, люди з інвалідністю та багатодітні родини.

          Компенсацію за знищене майно отримують двома способами: житловий сертифікат на купівлю нового житла, або у вигляді грошової компенсації на відбудову на власній земельній ділянці. Нове майно має розташовуватися на безпечній території.

          Довідково

          Сервіс єВідновлення та Реєстр пошкодженого і знищеного майна реалізуються Міністерством розвитку громад та територій України та Міністерством цифрової трансформації України у межах проекту "Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості" (UK DIGIT), що виконується Фондом Євразія та фінансується UK Dev. Партнер проекту – Фонд Східна Європа.

          Нагадаємо

          В Україні розробляють механізм для включення власників житла в пам'ятках архітектури до програми "єВідновлення". Уряд затвердив постанову, яка дозволяє підтверджувати руйнацію житла-пам'ятки Актом комісійного обстеження, що відкриває доступ до компенсацій.

          Японське агентство NEXI готове розширити страхування воєнних ризиків для відновлення України22.10.25, 03:23 • 3634 перегляди

          Віта Зеленецька

          СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
          Кабінет Міністрів України
          Воєнний стан
          Війна в Україні
          Україна