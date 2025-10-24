Українцям спростили підтвердження руйнування житла через Дію: нові правила

Для українців спрощено вимоги щодо підтвердження руйнування житла, пошкодженого внаслідок російських обстрілів. Про це інформує УНН з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

Деталі

У відомстві повідомили, що тепер людям, чиї домівки зруйновані російськими обстрілами, стане простіше підтвердити руйнування через Дію - навіть якщо до житла фізично неможливо дістатися. Уряд оновив правила дистанційного обстеження.

Що змінилося

Раніше для підтвердження знищення житла потрібні були фото з мінімум трьох ракурсів, строго зверху з відхиленням не більше 20°, з точною геолокацією в межах 4 метрів. Часто в умовах війни отримати такі знімки неможливо.

Оновлені вимоги включають:

Достатньо одного загального знімка, який показує ступінь пошкодження;

Не потрібно знімати строго зверху — головне, щоб було видно руйнування;

Похибка геолокації може становити до 10 метрів замість 4;

Навіть якщо фото не ідеальні, але разом підтверджують факт знищення — їх приймуть для компенсації.

Крім того, супутникові знімки Державного космічного агентства України тепер офіційно підтверджуватимуть знищення житла.

Також залучатимуться окремі підрозділи Сил оборони для збору даних на прифронтових територіях, де не можуть працювати цивільні комісії - йдеться у дописі.

Всі дані інтегруються з Реєстром пошкодженого майна та порталом Дія – щоб процес був швидким і прозорим.

єВідновлення в цифрах

За час роботи програми 143 000+ сімей отримали компенсації за пошкоджене та знищене житло на загальну суму майже ₴50 мільярдів.

26 000+ родин отримали житлові сертифікати для придбання нового житла на суму ₴37,8 мільярда — близько 17 000 з них уже купили нові домівки.

Завдяки механізму дистанційного обстеження вже за 650+ заявами погоджено отримання компенсацій за знищене майно.

Як працює програма єВідновлення?

Власники подають заяву через Дію → Сервіси → єВідновлення та отримують компенсацію за знищене майно.

Пріоритет мають військові, родини загиблих військових, люди з інвалідністю та багатодітні родини.

Компенсацію за знищене майно отримують двома способами: житловий сертифікат на купівлю нового житла, або у вигляді грошової компенсації на відбудову на власній земельній ділянці. Нове майно має розташовуватися на безпечній території.

Довідково

Сервіс єВідновлення та Реєстр пошкодженого і знищеного майна реалізуються Міністерством розвитку громад та територій України та Міністерством цифрової трансформації України у межах проекту "Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості" (UK DIGIT), що виконується Фондом Євразія та фінансується UK Dev. Партнер проекту – Фонд Східна Європа.

Нагадаємо

В Україні розробляють механізм для включення власників житла в пам'ятках архітектури до програми "єВідновлення". Уряд затвердив постанову, яка дозволяє підтверджувати руйнацію житла-пам'ятки Актом комісійного обстеження, що відкриває доступ до компенсацій.

