Власники житла в пам'ятках архітектури зможуть отримати компенсацію за програмою "єВідновлення"
Київ • УНН
В Україні розробляють механізм для включення власників житла в пам'ятках архітектури до програми "єВідновлення". Уряд затвердив постанову, яка дозволяє підтверджувати руйнацію житла-пам'ятки Актом комісійного обстеження, що відкриває доступ до компенсацій.
В Україні розпочалась робота над розробкою механізму, який дозволить власникам житла у пам'ятках архітектури скористатись програмою "єВідновлення". Раніше мешканці, чия квартира знаходиться в історичній будівлі, не могли отримати компенсацію, щоб відновити своє житло, пошкоджене внаслідок російської агресії, передає УНН із посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.
Деталі
У відомстві зауважили, що нещодавно Уряд затвердив постанову, яка визначає, як саме підтверджується факт руйнації житла, що є пам'яткою культурної спадщини (національної або місцевої). Для цього використовуватиметься Акт комісійного обстеження пам'ятки, який фіксує пошкодження або знищення будівлі. Такий документ можна буде внести до Реєстру пошкодженого та знищеного майна, що відкриє доступ до компенсацій за єВідновленням.
Ухвалене рішення допоможе громадам і власникам швидше розпочинати відновлення пошкоджених історичних будівель, без зайвих дозволів і затримок, але з дотриманням усіх вимог щодо збереження культурної спадщини.
Про можливість отримати компенсацію на ремонт житла, що знаходиться в історичних будівлях, в межах програми "єВідновлення" – Мінрозвитку поінформує додатково.
