Ексклюзив
15:21 • 698 перегляди
Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано
15:17 • 1728 перегляди
США завтра зроблять важливе оголошення щодо постачання зброї Україні - Вітакер
15:00 • 3132 перегляди
Громадянство припинено: Труханов отримав паспорт рф у 2015 році - СБУ
13:31 • 13811 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
13:02 • 12730 перегляди
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
12:47 • 19171 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
12:39 • 12796 перегляди
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
Ексклюзив
11:53 • 18960 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
11:36 • 11388 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
11:14 • 10462 перегляди
Добропільський контрнаступ: звільнено вже 182,4 кв. км, є просування ще на 1,6 км - СирськийVideo
Власники житла в пам'ятках архітектури зможуть отримати компенсацію за програмою "єВідновлення"

Київ • УНН

 • 882 перегляди

В Україні розробляють механізм для включення власників житла в пам'ятках архітектури до програми "єВідновлення". Уряд затвердив постанову, яка дозволяє підтверджувати руйнацію житла-пам'ятки Актом комісійного обстеження, що відкриває доступ до компенсацій.

Власники житла в пам'ятках архітектури зможуть отримати компенсацію за програмою "єВідновлення"

В Україні розпочалась робота над розробкою механізму, який дозволить власникам житла у пам'ятках архітектури скористатись програмою "єВідновлення". Раніше мешканці, чия квартира знаходиться в історичній будівлі, не могли отримати компенсацію, щоб відновити своє житло, пошкоджене внаслідок російської агресії, передає УНН із посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

Деталі

У відомстві зауважили, що нещодавно Уряд затвердив постанову, яка визначає, як саме підтверджується факт руйнації житла, що є пам'яткою культурної спадщини (національної або місцевої). Для цього використовуватиметься Акт комісійного обстеження пам'ятки, який фіксує пошкодження або знищення будівлі. Такий документ можна буде внести до Реєстру пошкодженого та знищеного майна, що відкриє доступ до компенсацій за єВідновленням.

Україна очікує, що до кінця 2028 року в Інвестфонді відбудови буде не менше 200 млн доларів17.09.25, 17:27 • 2842 перегляди

Ухвалене рішення допоможе громадам і власникам швидше розпочинати відновлення пошкоджених історичних будівель, без зайвих дозволів і затримок, але з дотриманням усіх вимог щодо збереження культурної спадщини.

Про можливість отримати компенсацію на ремонт житла, що знаходиться в історичних будівлях, в межах програми "єВідновлення" – Мінрозвитку поінформує додатково.

Компенсація за "зруйнований" будинок та схема на укриттях в школах: на Київщині викрито низку злочинів на понад 49 млн збитків09.10.25, 11:17 • 2439 переглядiв

Антоніна Туманова

Нерухомість
Україна