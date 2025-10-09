$41.400.09
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило "найдешевшого аналога" рятує ваш гаманець
Ексклюзив
09:10 • 5722 перегляди
"Законопроєкт приховають": що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
08:36 • 7158 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
08:06 • 9868 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
07:35 • 16843 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
07:20 • 13095 перегляди
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
05:56 • 14055 перегляди
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світлом
9 жовтня, 01:15 • 16228 перегляди
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
8 жовтня, 19:17 • 26206 перегляди
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
8 жовтня, 18:01 • 48334 перегляди
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
Компенсація за "зруйнований" будинок та схема на укриттях в школах: на Київщині викрито низку злочинів на понад 49 млн збитків

Київ • УНН

 • 1100 перегляди

Правоохоронці викрили низку фактів протиправної діяльності у сфері місцевого самоврядування, використання бюджетних коштів та охорони довкілля.

Компенсація за "зруйнований" будинок та схема на укриттях в школах: на Київщині викрито низку злочинів на понад 49 млн збитків

На Київщини правоохоронці викрили низку фактів протиправної діяльності у сфері місцевого самоврядування, використання бюджетних коштів та охорони довкілля. Понад 49 мільйонів збитків. Зокрема, депутату та трьом посадовцям селищної військової адміністрації інкримінують незаконне нарахування компенсації за "зруйнований" будинок, демонтований ще до повномасштабного вторгнення. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі

Повідомляється, що прокурори Київської обласної прокуратури спільно з іншими правоохоронними органами продовжують системну роботу щодо виявлення та припинення правопорушень, пов’язаних із розтратою бюджетних коштів, зловживанням владою, корупцією та шкодою державним інтересам.

Місцеве самоврядування

Недостовірна декларація старости на понад 3 млн грн

Слідство встановлює факти неподання в декларації відомостей про майно членів сім’ї та значні витрати. Розбіжність - понад 3 млн грн.

Фіктивні рішення сільради про роздачу землі

Колишньому голові сільради повідомлено про підозру у підробленні рішень щодо передачі у приватну власність 18 ділянок (понад 32 га). Збитки громаді - понад 1,9 млн грн.

Компенсація за будинок, якого вже не існувало

Депутату та трьом посадовцям селищної військової адміністрації інкримінують незаконне нарахування компенсації за "зруйнований" будинок, демонтований ще до повномасштабного вторгнення. Збитки державі - понад 2,9 млн грн.

Вишгород: заволодіння бюджетними коштами

Міському голові Вишгорода та керівнику підрядної структури повідомлено про підозру. Два епізоди: завищена закупівля техніки та оплата невиконаних робіт з днопоглиблення. Орієнтовні збитки - понад 6,6 млн грн.

Ірпінь: незаконне заволодіння комунальним майном

Колишньому заступнику Ірпінського міського голови інкримінують схему з переоформленням земельної ділянки та будівлі бойлерної, які згодом перетворили на офіс і перепродали на підставних осіб. Орієнтовні збитки громаді - понад 300 тис. грн.

Використання бюджетних коштів та підрядні роботи

Розтрата коштів у державному підприємстві

Посадовець транспортного підрозділу та підлеглі вносили неправдиві дані у подорожні листи, списуючи пальне за неіснуючими маршрутами. Збитки - майже 100 тис. грн.

Порушення під час ремонтних робіт підприємцями:

  • капремонт дороги у Бориспільському районі: невідповідність робіт проекту, потребують перероблення. Збитки - понад 3,8 млн грн;
    • ремонт покрівлі у Бучанському районі: використання неякісних матеріалів. Збитки - близько 370 тис. грн.;
      • ремонт харчоблоку в закладі освіти Броварського району: акти з недостовірними обсягами. Збитки - понад 570 тис. грн.

        Земельні правопорушення

        Самовільне зайняття землі в охоронній зоні залізниці

        Керівник фермерського господарства самовільно зайняв 1,38 га. Збитки державі - понад 4,6 млн грн.

        Публічні закупівлі

        Невідповідне взуття для військових. Постачальник поставив утеплені черевики, що не відповідали ДСТУ та техспецифікації. Збитки громаді - 944 тис. грн.

        Освітня сфера

        Неправомірна вигода у закладі освіти. Посадовець отримав понад 70 тис. грн за "сприяння" у видачі посвідчень тракториста-машиніста поза процедурою.

        Заволодіння коштами під час встановлення укриттів у школах

        Посадові особи приватного підприємства підозрюються у заволодінні понад 20,5 млн грн, виділених на модульні укриття у закладах освіти громади.

        Охорона довкілля

        Незаконний вилов риби в зоні відчуження. Задокументовано вилов забороненими знаряддями понад 400 особин різних видів та спробу вивезення без дозиметричного контролю. Збитки довкіллю - понад 3 млн грн.

        Незаконне переправлення осіб через державний кордон

        Викрито групу, яка за винагороду організовувала незаконний виїзд чоловіків призовного віку до сусідньої держави поза пунктами пропуску. Задокументовано отримання 2 тис. доларів США.

        Офіс Генпрокурора повідомляє, що у залежності від вчинених злочинів дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2, 3, 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 368-4 та іншими статтями Кримінального кодексу України.

        Готуються клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад

        - інформує прокуратура.

        Анна Мурашко

        СуспільствоКримінал та НПКиївська область
        Державний кордон України
        Броварський район
        Київська область
        Вишгород