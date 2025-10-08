Зловживання та безпідставні бронювання: на Чернігівщині повідомлено про підозру 29 особам, серед них мер Сновська

На Чернігівщині викрили низку злочинів, які завдали збитків на понад 107 млн грн. Повідомлено про підозру 29 особам, зокрема голові одного з міст Корюківського району та директору державного підприємства НААН України. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі

Як стало відомо УНН з власних джерел мова йде про директора державного підприємства "Дослідне господарство "Іванівка" Національної академії аграрних наук України Андрія Скварського та міському голові міста Сновськ Корюківського району Олександру Медведьову.

Додамо, у квітні 2022 року окупанти відпустили з полону голову Сновської міськради Медведьова.

Прокурори Чернігівської обласної прокуратури у взаємодії з іншими правоохоронними органами області повідомили про підозру 29 особам, серед яких колишній та нинішній очільники міст, депутати місцевих рад, начальники управлінь міських рад, керівниця освітнього закладу, майстер лісу, колишні працівники виправної колонії, директори товариств та підприємці.

Офіс Генпрокурора зазначає, що загальна сума завданих збитків становить понад 107 млн грн.

Бюджет

Повідомлено про підозру:

Головному державному ревізору-інспектору ГУ Державної податкової служби у Чернігівської області через здійснення неправомірні дії під час продажу нерухомого майна місцевого акціонерного товариства, яке перебувало у податковій заставі, за ціною значно нижчою за ринкову, що спричинило збитки на суму 13,1 млн грн;

Начальнику УЖКГ міської ради за розтрату майже 3 млн грн бюджетних коштів під час ремонту доріг у місті Ніжині;

Голові одного з міст Корюківського району, який зловживаючи службовим становищем, під час проведення закупівлі наземних монолітних укриттів для захисту цивільного населення від обстрілів рф, спричинив тяжкі наслідки на суму понад 1 млн грн;

Директору ТОВ, який заволодів бюджетними коштами під час будівництва та облаштування альтернативних джерел енергії для забезпечення безперебійної роботи комунального підприємства з тепловодопостачання на суму майже 500 тис. грн;

Службова недбалість фахівця з роботи по договорам комунального підприємства ЧМР під час закупівлі трансформаторної оливи для забезпечення безперебійної роботи підприємства в умовах воєнного стану спричинила понад 750 тис. грн збитків;

Директору товариства, який заволодів бюджетними коштами під час виконання робіт з реставрації пам’ятки історії, архітектури національного значення в Національному історико-культурному заповіднику на суму 400 тис. грн. Також у службовій недбалості підозрюється інженер з технагляду;

Інженеру з технічного нагляду, який допустив службову недбалість під час будівництва альтернативних джерел енергії для забезпечення безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного комунального підприємства, що завдало шкоди на суму понад 220 тис. грн.

Службова недбалість

Службова недбалість державного реєстратора ЦНАП Чернігівської міської ради під час безпідставної реєстрації права власності на нежитлові приміщення за товариством унеможливила виконання судових рішень про примусове стягнення кредитної заборгованості на користь банківської установи та спричинило збитки на 55,5 млн грн.

Освіта

Повідомлено про підозру:

Директорці загальноосвітньої школи через заволодіння коштами місцевого бюджету шляхом зловживання службовим становищем під час будівництва укриття для безпечного навчального процесу, що спричинило збитки на 1,5 млн грн;

Місцевому жителю, який самовільно зайняв земельну ділянку в межах охоронної зони, яка перебуває в постійному користуванні навчального закладу;

Заступнику начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проектів Служби відновлення у Чернігівській області, який під час ремонту дитячого закладу, пошкодженого внаслідок збройної агресії рф, допустив службову недбалість, що спричинило збитки в розмірі понад 2 млн грн.

Довкілля

Повідомлено про підозру:

Майстеру лісу, який допустив незаконну порубку дерев різних порід у лісах Прилуцького району під час проведення вибіркової рубки дерев службовими особами агролісогосподарського підприємства, чим заподіяно шкоду довкіллю на суму понад 1 млн грн;

Трьом місцевим жителям, які за попередньою змовою здійснювали незаконні порубки дерев різних порід у лісах на території Корюківського району Чернігівської області. Довкіллю заподіяно шкоду на загальну суму близько 1 млн грн;

Менеджеру та водію приватного підприємства, які забруднили землі Чернігівського району речовинами та відходами, шкідливими для життя та здоров'я людей, шляхом захоронення медичних відходів. Шкода довкіллю – близько 146 тис. грн.

Земля

Повідомлено про підозру:

Начальнику УКБ Чернігівської міської ради, який зловживав службовим становищем при наданні товариству права забудови земельної ділянки комунальної власності в місті Чернігові на суму 4,1 млн грн;

Начальнику відділу ГУ Держгеокадастру у Чернігівській області, який зловживав службовим становищем під час надання у власність громадянину рф земельної ділянки на території Ніжинського району площею 2 га, вартістю 118 тис. грн.

Безпідставне бронювання

Повідомлено про підозру:

Директору ТОВ, який розробив злочинну схему зарахування до штату товариства з подальшим бронюванням футболістів та керівників футбольного клубу, які не приймали жодної участі в діяльності підприємства, що у свою чергу зменшувало мобілізаційний резерв ЗСУ, а також сприяло ухиленню від призову на військову службу;

Засновнику декількох товариств, який організував протиправний механізм, пов'язаний з бронюванням 17 військовозобов’язаних громадян України, шляхом їх фіктивного влаштування на денну форму навчання.

Ухилення від сплати податків

Повідомлено про підозру:

Підприємцю, який знижував загальний оподаткований дохід, ухиляючись від сплати податків, шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності». Сума збитків – понад 4,6 млн грн.

Воєнні злочини

Повідомлено про підозру:

Військовослужбовцю, який зс рф перебуваючи поблизу села Чернігівського району здійснив напад на чотирьох цивільних осіб. Один з потерпілих отримав вогнепальне поранення.

Колабораціонізм

Повідомлено про підозру:

Колишньому заступнику чергового помічника начальника установи дільниці слідчого ізолятора та колишньому старшому інспектору з професійної підготовки відділу по роботі з персоналом ДУ «Північна випрана колонія (№90)», які добровільно зайняли посади в незаконно створеному правоохоронному органі на тимчасово окупованій території України.

Інше

Повідомлено про підозру:

Директору державного підприємства НААН України, який використовуючи службове становище, з метою отримання неправомірної вигоди іншою юридичною особою, продав зерно кукурудзи урожаю 2023 року за заниженими цінами, що завдало збитків на суму 12,4 млн грн;

Місцевому ФОПу, який займався збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів на території Прилуцького району Чернігівської області.

Офіс Генерального прокурора зазначає, що у залежності від вчинених злочинів дії підозрюваних кваліфіковано за ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 365-2, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 212, ч.ч. 1, 3 ст. 204, ч.ч. 2,4 ст. 246, ч. 2 ст. 239, ч. 1 ст. 325, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 114-1, ч. 7 ст. 111-1, ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 197-1 КК України.

"Готуються клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад", - інформує ОГП.