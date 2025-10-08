$41.320.03
48.170.10
ukenru
07:23 • 4390 перегляди
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Службова недбалість на понад 1,5 млн грн: екскерівниці Секретаріату Омбудсмана повідомлено про підозру

Київ • УНН

 • 1604 перегляди

Колишній керівниці Секретаріату Уповноваженого ВР України з прав людини Наталії Федорович повідомлено про підозру у службовій недбалості. Її дії спричинили тяжкі наслідки державним інтересам на понад 1,5 млн грн через завищену оренду приміщення.

Службова недбалість на понад 1,5 млн грн: екскерівниці Секретаріату Омбудсмана повідомлено про підозру

Колишній керівниці Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини повідомлено про підозру у службовій недбалості на понад 1,5 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про  Наталію Федорович.

Деталі

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора колишній керівниці Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України)

- йдеться в повідомленні.

За даними слідства, в травні 2021 року посадовиця, діючи всупереч вимогам Бюджетного кодексу України, підписала договір оренди нежитлового приміщення у Києві для потреб працівників Секретаріату без належного економічного обґрунтування вартості орендної плати.

"Встановлено, що орендна плата була завищена удвічі від ринкової вартості. Попри це, упродовж 2021–2022 років екскерівниця продовжувала підписувати акти приймання-передачі послуг, на підставі яких орендодавцю було перераховано понад 3,1 млн грн бюджетних коштів. Експертизою встановлено завищення вартості орендної плати на понад 1,5 млн грн, внаслідок чого держбюджету заподіяно збитки", - інформує Офіс Генпрокурора.

Підозрюваній вручено клопотання про обрання запобіжного заходу. 

Доповнення

Правоохоронці викрили посадовців Дніпровської міської ради та підрядників на мільйонних збитках при закупівлі електроенергії для закладів освіти та ремонті мереж водовідведення.

Анна Мурашко

Кримінал та НП
Електроенергія
Генеральний прокурор (Україна)
Україна
Київ