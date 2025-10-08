Службова недбалість на понад 1,5 млн грн: екскерівниці Секретаріату Омбудсмана повідомлено про підозру

Колишній керівниці Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини повідомлено про підозру у службовій недбалості на понад 1,5 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про Наталію Федорович.

Деталі

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора колишній керівниці Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України) - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, в травні 2021 року посадовиця, діючи всупереч вимогам Бюджетного кодексу України, підписала договір оренди нежитлового приміщення у Києві для потреб працівників Секретаріату без належного економічного обґрунтування вартості орендної плати.

"Встановлено, що орендна плата була завищена удвічі від ринкової вартості. Попри це, упродовж 2021–2022 років екскерівниця продовжувала підписувати акти приймання-передачі послуг, на підставі яких орендодавцю було перераховано понад 3,1 млн грн бюджетних коштів. Експертизою встановлено завищення вартості орендної плати на понад 1,5 млн грн, внаслідок чого держбюджету заподіяно збитки", - інформує Офіс Генпрокурора.

Підозрюваній вручено клопотання про обрання запобіжного заходу.

Доповнення

