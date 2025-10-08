$41.320.03
Служебная халатность на более чем 1,5 млн грн: экс-руководительнице Секретариата Омбудсмена сообщено о подозрении

Киев • УНН

 • 1458 просмотра

Бывшей руководительнице Секретариата Уполномоченного ВР Украины по правам человека Наталии Федорович сообщено о подозрении в служебной халатности. Ее действия повлекли тяжкие последствия государственным интересам на более чем 1,5 млн грн из-за завышенной аренды помещения.

Служебная халатность на более чем 1,5 млн грн: экс-руководительнице Секретариата Омбудсмена сообщено о подозрении

Бывшей руководительнице Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека сообщено о подозрении в служебной халатности на более чем 1,5 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Наталье Федорович.

Детали

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора бывшей руководительнице Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия государственным интересам (ч. 2 ст. 367 УК Украины)

- говорится в сообщении.

По данным следствия, в мае 2021 года должностное лицо, действуя вопреки требованиям Бюджетного кодекса Украины, подписало договор аренды нежилого помещения в Киеве для нужд работников Секретариата без надлежащего экономического обоснования стоимости арендной платы.

"Установлено, что арендная плата была завышена вдвое от рыночной стоимости. Несмотря на это, в течение 2021–2022 годов экс-руководительница продолжала подписывать акты приема-передачи услуг, на основании которых арендодателю было перечислено более 3,1 млн грн бюджетных средств. Экспертизой установлено завышение стоимости арендной платы на более чем 1,5 млн грн, в результате чего госбюджету причинен ущерб", - информирует Офис Генпрокурора.

Подозреваемой вручено ходатайство об избрании меры пресечения.

Дополнение

Правоохранители разоблачили должностных лиц Днепровского городского совета и подрядчиков на миллионных убытках при закупке электроэнергии для учебных заведений и ремонте сетей водоотведения.

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
Электроэнергия
Генеральный прокурор Украины
Украина
Киев