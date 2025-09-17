Розтратили мільйони на закупівлях та ремонті: посадовцям Дніпровської міськради та підрядникам оголосили підозру
Київ • УНН
Фігурантам оголошено підозру за службову недбалість, розтрату майна та службове підроблення.
Правоохоронці викрили посадовців Дніпровської міської ради та підрядників на мільйонних збитках при закупівлі електроенергії для закладів освіти та ремонті мереж водовідведення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Деталі
Як встановило слідство, заступниця директора одного з департаментів міської ради уклала договір із товариством на закупівлю електроенергії для закладів освіти. Далі підконтрольне товариство з обмеженою відповідальністю ініціювало укладення додаткових угод із безпідставним підвищенням вартості електроенергії.
Не перевіривши обґрунтованість підвищення цін, посадовиця підписувала ці угоди - бюджету було завдано збитків на 7,5 млн гривень.
Водночас, директор іншого департаменту міськради залучив два товариства до поточного ремонту зливних колекторів у центрі міста.
Керівників даних товариств внесли до актів виконаних робіт недостовірні відомості із завищеними цінами та зазначенням техніки, що фактично не використовувалася.
Попри це посадовець підписав акти, на підставі яких підрядникам перерахували бюджетні кошти. Це нанесло збитків бюджету на 1,5 млн гривень.
Фігурантам оголосили про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість);
- ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або
заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
- ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення).
Санкція статей передбачає тривалий термін ув’язнення.
