СБУ та Нацполіція викрили фонд, що крав пожертви на ЗСУ: організатором виявився рецидивіст

Поліцейські разом із Службою безпеки України викрили шахрайську схему на півдні та сході країни. Ділки під виглядом допомоги ЗСУ розкрадали благодійні внески. Зловмисники залишали лише невелику частину благодійних коштів, лише за одним з епізодів вони вкрали більше півмільйона гривень. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.

Працівники СБУ ліквідували масштабну схему, ділки якої працювали під прикриттям благодійного фонду. Його створив у Дніпрі місцевий рецидивіст, що вже перебуває під слідством за наркоторгівлю.

У справі фігурує ще 9 спільників злочинця, лише двоє із них мали відношення до ЗСУ. Для більшої правдоподібності "волонтерів" переодягали у військову форму.

За даними слідства, група працювала у Дніпрі, Харкові, Одесі та Кам’янському. Учасники схеми встановлювали скриньки для збору грошей у людних місцях, прикриваючись допомогою Збройним силам. Втім, як з’ясувалося, 90% від усіх надходжень ділки ділили між собою.

Працівники правоохоронних органів під час обшуків вилучили багато доказів злочину: комп’ютерну техніку, телефони, чорнові записи й готівку, зібрану у вигляді пожертв.

Наразі організатору фонду та ще п’ятьом його спільникам оголошено підозру за ч. 3 ст. 201-2 ККУ (незаконне використання благодійних пожертв або гуманітарної допомоги з корисливих мотивів, вчинене групою осіб у воєнний час). Їм загрожує до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У СБУ підкреслили, що ця справа стосується виключно конкретного фонду і не має жодного зв’язку з іншими волонтерськими організаціями.

Ми високо цінуємо внесок волонтерів і закликаємо громадян і надалі допомагати армії, але при цьому бути пильними, щоб не потрапити у шахрайські схеми