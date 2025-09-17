$41.180.06
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

СБУ та Нацполіція викрили фонд, що крав пожертви на ЗСУ: організатором виявився рецидивіст

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему на півдні та сході України, де ділки під виглядом допомоги ЗСУ розкрадали благодійні внески. За одним епізодом задокументовано розкрадання 556 тисяч гривень, а організатору та п'ятьом спільникам загрожує до 7 років ув'язнення.

СБУ та Нацполіція викрили фонд, що крав пожертви на ЗСУ: організатором виявився рецидивіст

Поліцейські разом із Службою безпеки України викрили шахрайську схему на півдні та сході країни. Ділки під виглядом допомоги ЗСУ розкрадали благодійні внески. Зловмисники залишали лише невелику частину благодійних коштів, лише за одним з епізодів вони вкрали більше півмільйона гривень. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.

Деталі

Працівники СБУ ліквідували масштабну схему, ділки якої працювали під прикриттям благодійного фонду. Його створив у Дніпрі місцевий рецидивіст, що вже перебуває під слідством за наркоторгівлю.

У справі фігурує ще 9 спільників злочинця, лише двоє із них мали відношення до ЗСУ. Для більшої правдоподібності "волонтерів" переодягали у військову форму.

Понад 300 компаній в Україні отримали мільярдну виручку попри санкції РНБО17.09.25, 09:46 • 12907 переглядiв

За даними слідства, група працювала у Дніпрі, Харкові, Одесі та Кам’янському. Учасники схеми встановлювали скриньки для збору грошей у людних місцях, прикриваючись допомогою Збройним силам. Втім, як з’ясувалося, 90% від усіх надходжень ділки ділили між собою.

Тільки за одним епізодом задокументовано розкрадання 556 тисяч гривень благодійної допомоги

- йдеться у повідомленні силовиків.

Працівники правоохоронних органів під час обшуків вилучили багато доказів злочину: комп’ютерну техніку, телефони, чорнові записи й готівку, зібрану у вигляді пожертв.

Наразі організатору фонду та ще п’ятьом його спільникам оголошено підозру за ч. 3 ст. 201-2 ККУ (незаконне використання благодійних пожертв або гуманітарної допомоги з корисливих мотивів, вчинене групою осіб у воєнний час). Їм загрожує до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У СБУ підкреслили, що ця справа стосується виключно конкретного фонду і не має жодного зв’язку з іншими волонтерськими організаціями. 

Ми високо цінуємо внесок волонтерів і закликаємо громадян і надалі допомагати армії, але при цьому бути пильними, щоб не потрапити у шахрайські схеми 

- наголосили в службі.

Розслідування триває.

У Києві фіктивно із чоловіків робили "викладачів", щоб "забронювати" їх: організатора та його спільників затримано12.09.25, 16:34 • 5831 перегляд

Степан Гафтко

