СБУ и Нацполиция разоблачили фонд, воровавший пожертвования на ВСУ: организатором оказался рецидивист

Полицейские совместно со Службой безопасности Украины разоблачили мошенническую схему на юге и востоке страны. Дельцы под видом помощи ВСУ разворовывали благотворительные взносы. Злоумышленники оставляли лишь небольшую часть благотворительных средств, только по одному из эпизодов они украли более полумиллиона гривен. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

Сотрудники СБУ ликвидировали масштабную схему, дельцы которой работали под прикрытием благотворительного фонда. Его создал в Днепре местный рецидивист, уже находящийся под следствием за наркоторговлю.

В деле фигурирует еще 9 сообщников преступника, только двое из них имели отношение к ВСУ. Для большей правдоподобности "волонтеров" переодевали в военную форму.

Более 300 компаний в Украине получили миллиардную выручку, несмотря на санкции СНБО

По данным следствия, группа работала в Днепре, Харькове, Одессе и Каменском. Участники схемы устанавливали ящики для сбора денег в людных местах, прикрываясь помощью Вооруженным силам. Впрочем, как выяснилось, 90% от всех поступлений дельцы делили между собой.

Сотрудники правоохранительных органов во время обысков изъяли много доказательств преступления: компьютерную технику, телефоны, черновые записи и наличные, собранные в виде пожертвований.

Сейчас организатору фонда и еще пяти его сообщникам объявлено подозрение по ч. 3 ст. 201-2 УКУ (незаконное использование благотворительных пожертвований или гуманитарной помощи из корыстных побуждений, совершенное группой лиц в военное время). Им грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В СБУ подчеркнули, что это дело касается исключительно конкретного фонда и не имеет никакой связи с другими волонтерскими организациями.

Мы высоко ценим вклад волонтеров и призываем граждан и в дальнейшем помогать армии, но при этом быть бдительными, чтобы не попасть в мошеннические схемы