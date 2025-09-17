СБУ и Нацполиция разоблачили фонд, воровавший пожертвования на ВСУ: организатором оказался рецидивист

$41.180.06
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Под угрозой вся военная логистика россии: "АТЕШ" парализовал железнодорожный узел под екатеринбургомPhoto
Корабли НАТО провели спецоперацию из-за подозрительного судна РФ у берегов Швеции
Выборы в Верховную Раду могут состояться уже в ближайшее время - нардеп
Более 300 компаний в Украине получили миллиардную выручку, несмотря на санкции СНБОPhoto
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto
СБУ и Нацполиция разоблачили фонд, воровавший пожертвования на ВСУ: организатором оказался рецидивист

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Правоохранители разоблачили масштабную мошенническую схему на юге и востоке Украины, где дельцы под видом помощи ВСУ разворовывали благотворительные взносы. По одному эпизоду задокументировано хищение 556 тысяч гривен, а организатору и пятерым сообщникам грозит до 7 лет заключения.

СБУ и Нацполиция разоблачили фонд, воровавший пожертвования на ВСУ: организатором оказался рецидивист

Полицейские совместно со Службой безопасности Украины разоблачили мошенническую схему на юге и востоке страны. Дельцы под видом помощи ВСУ разворовывали благотворительные взносы. Злоумышленники оставляли лишь небольшую часть благотворительных средств, только по одному из эпизодов они украли более полумиллиона гривен. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

Подробности

Сотрудники СБУ ликвидировали масштабную схему, дельцы которой работали под прикрытием благотворительного фонда. Его создал в Днепре местный рецидивист, уже находящийся под следствием за наркоторговлю.

В деле фигурирует еще 9 сообщников преступника, только двое из них имели отношение к ВСУ. Для большей правдоподобности "волонтеров" переодевали в военную форму.

Более 300 компаний в Украине получили миллиардную выручку, несмотря на санкции СНБО17.09.2025, 09:46 • 13311 просмотров

По данным следствия, группа работала в Днепре, Харькове, Одессе и Каменском. Участники схемы устанавливали ящики для сбора денег в людных местах, прикрываясь помощью Вооруженным силам. Впрочем, как выяснилось, 90% от всех поступлений дельцы делили между собой.

Только по одному эпизоду задокументировано хищение 556 тысяч гривен благотворительной помощи

- говорится в сообщении силовиков.

Сотрудники правоохранительных органов во время обысков изъяли много доказательств преступления: компьютерную технику, телефоны, черновые записи и наличные, собранные в виде пожертвований.

Сейчас организатору фонда и еще пяти его сообщникам объявлено подозрение по ч. 3 ст. 201-2 УКУ (незаконное использование благотворительных пожертвований или гуманитарной помощи из корыстных побуждений, совершенное группой лиц в военное время). Им грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В СБУ подчеркнули, что это дело касается исключительно конкретного фонда и не имеет никакой связи с другими волонтерскими организациями. 

Мы высоко ценим вклад волонтеров и призываем граждан и в дальнейшем помогать армии, но при этом быть бдительными, чтобы не попасть в мошеннические схемы 

- отметили в службе.

Расследование продолжается.

В Киеве фиктивно из мужчин делали "преподавателей", чтобы "забронировать" их: организатор и его сообщники задержаны12.09.2025, 16:34 • 5831 просмотр

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
благотворительность
Днепр
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины
Каменское
Украина
Одесса
Харьков