Более 300 компаний в Украине получили миллиардную выручку, несмотря на санкции СНБО

Киев • УНН

 • 840 просмотра

По состоянию на 1 сентября 2025 года 328 украинских компаний из 2242 подсанкционных юридических лиц получили 240 млрд грн выручки. Большинство таких компаний зарегистрированы в Киеве, Крыму, Донецкой и Луганской областях.

По состоянию на 1 сентября 2025 года под санкциями Совета национальной безопасности и обороны находятся 2 242 украинские компании, которые официально не находятся в процессе прекращения деятельности – как непосредственно, так и через связанных лиц. Лишь 10% (525) проанализированных компаний со связанными санкциями обнародовали финансовую отчетность за прошлый год, из них 328 получили положительную выручку, что составляет 240 млрд грн. Об этом пишет УНН со ссылкой на исследование YouControl.

Подробности

Больше всего компаний, имеющих прямые и связанные с ними санкции, зарегистрированы в Киеве (722), на временно оккупированной территории Крыма (496), Донецкой (299) и Луганской (185) областях. Также значительное количество зарегистрировано в Днепропетровской (119), Запорожской (107) и Одесской (100) областях.

Кроме того, почти 18% (449) из проанализированных компаний работают в сфере торговли. Также около 14% (351) задействованы в предоставлении других видов услуг, подавляющее большинство из которых являются общественными организациями. В информационно-телекоммуникационной отрасли задействованы 209 юридических лиц, а операциями с недвижимым имуществом занимаются 207 предприятий.

Лишь 10% (525) проанализированных компаний со связанными санкциями обнародовали финансовую отчетность за 2024 год. При этом выручку более нуля получили 328 из них, что составляет 240 млрд грн.

717 из 2 514 проанализированных компаний со связанными санкциями имеют связь со 134 корпоративными группами в системе YouControl. Стоит отметить, что одна компания может относиться к нескольким группам одновременно, так и в составе одной группы присутствует ряд компаний из исследуемой выборки. Наибольшее количество из проанализированных компаний в своем составе имеют следующие корпоративные группы:

  • «Групп ДФ» (100 компаний), ключевое лицо которой Дмитрий Фирташ попал под действие ограничительных мер еще до полномасштабного вторжения в июне 2021 года, а затем снова внесен в санкционный перечень через три года;
    • «Смарт-Холдинг» (62), в отношении ключевого лица которой – экс-народного депутата Украины Вадима Новинского применены персональные ограничительные меры в декабре 2022 года. В состав группы также относится компания ООО «ТК БСРЗ «Металлист», бенефициаром которой выступает Ашот Малхасян.
      • «Приват» (53), ключевые лица которой Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский попали под действие персональных санкций в феврале 2025 года.

        Дополнение

        Депутат Верховной Рады Михаил Соколов обратился в СБУ с требованием проверить деятельность индийского миллиардера Мукеша Амбани и его корпорации Reliance Industries.

        Амбани известен как организатор масштабных схем, с помощью которых России удается обходить наложенные на нее санкции. Благодаря этому Кремль успешно перевооружил свою армию.

