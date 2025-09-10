Головний творець схеми обходу антиросійських санкцій, найбагатша людина Азії Мукеш Амбані, є цифровим резидентом Естонії. Це дозволяє йому мати максимальний доступ до фінансової системи ЄС, а також отримувати різні європейські податкові пільги. І це при тому, що завдяки грошам Амбані Кремль зміг переозброїти свою армію і зараз намагається диктувати свої божевільні умови.

Депутат Верховної Ради Михайло Соколов звернувся до СБУ з вимогою перевірити діяльність бізнесмена та його корпорації Reliance Industries, а також винести питання про санкції на розгляд РНБО.

Дійсно, як зазначають ЗМІ, контраст ситуації кидається в очі: Естонія вважається одним із найвірніших союзників України, надавши військової допомоги на суму понад 1,4% свого ВВП, але при цьому продовжує надавати податкові та бізнес-привілеї людині, чиї нафтові угоди безпосередньо підживлюють російський бюджет.

Reliance Industries стала ключовим гравцем у постачанні російської нафти на світовий ринок. Компанія уклала з "Роснефтью" контракт вартістю до 13 мільярдів доларів щорічно, що передбачає щоденні поставки до Індії до півмільйона барелів, що становить половину морських відвантажень російської держкомпанії. Схема працює через посередників у Гонконзі та країнах Перської затоки: російська нафта закуповується зі знижкою, переробляється на індійських заводах і надходить на ринки США та ЄС вже під виглядом індійських нафтопродуктів. За даними міжнародних ЗМІ, прибуток від цих операцій осідає на рахунках пропутінських трейдерів, які закуповують озброєння та технології, що перебувають під західними санкціями.

Масштаби проблеми вражають. До повномасштабного вторгнення росії в Україну частка російської нафти в імпорті Індії становила менше одного відсотка. До 2024 року цей показник зріс до 42%.

"Україна повинна діяти принципово проти будь-кого, хто допомагає агресору", — заявив Соколов, зазначивши цинічність у тому, що при всій очевидності його ролі в обході санкцій Амбані досі не включений до жодного міжнародного санкційного списку.

Нагадаємо, раніше директор "Інституту Світової Політики" Євген Магда у своїй авторській колонці зазначив: "Україна, що страждає від російських варварських атак, повинна продемонструвати політичну волю та ввести санкції проти Мукеша Амбані. Таким чином, офіційний Київ не тільки покаже приклад західним партнерам, а й надішле потужний сигнал Нарендрі Моді про шкоду балансування між інтересами бізнесу та гуманізмом. "Криваві гроші не приносять щастя" – таку фразу можна знайти в багатьох фільмах Боллівуду. Час перевірити її практично".