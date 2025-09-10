Депутат Соколов закликає ввести санкції проти "архітектора" схем кремля індійського мільярдера Мукеша Амбані

$41.120.13
48.290.09
ukenru
12:10 • 104 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10:41 • 14697 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
08:44 • 27737 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
08:33 • 26675 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
07:09 • 20944 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
06:41 • 27306 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
06:30 • 20188 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
10 вересня, 01:02 • 46575 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 92920 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 75113 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4м/с
45%
756мм
Популярнi новини
Польща підтвердила, що дрони рф залетіли на її територію: під ударом три воєводстваPhoto10 вересня, 02:37 • 28364 перегляди
В Україні масштабна тривога: росія запустила крилаті ракети10 вересня, 03:12 • 55899 перегляди
На Житомирщині після масованої атаки рф є загиблий та поранений10 вересня, 05:17 • 19746 перегляди
У Польщі знайшли перший зі збитих російських БПЛА, що порушили повітряний простір країниPhoto10 вересня, 06:04 • 25840 перегляди
Трампа запитали про російські дрони над Польщею: він відповів одним словомVideo07:17 • 20794 перегляди
Публікації
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10:41 • 14696 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку09:29 • 12278 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo08:44 • 27736 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Ексклюзив
08:33 • 26675 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo9 вересня, 19:32 • 92920 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Туск
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 61403 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 56442 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 53474 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 122299 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 77261 перегляди
Актуальне
Lockheed Martin F-35 Lightning II
MIM-104 Patriot
TikTok
Twitter
Лікарські засоби

Депутат Соколов закликає ввести санкції проти "архітектора" схем кремля індійського мільярдера Мукеша Амбані

Київ • УНН

 • 154 перегляди

Депутат Верховної Ради Михайло Соколов звернувся до СБУ з вимогою перевірити діяльність індійського мільярдера Мукеша Амбані та його корпорації Reliance Industries.

Депутат Соколов закликає ввести санкції проти "архітектора" схем кремля індійського мільярдера Мукеша Амбані

Головний творець схеми обходу антиросійських санкцій, найбагатша людина Азії Мукеш Амбані, є цифровим резидентом Естонії. Це дозволяє йому мати максимальний доступ до фінансової системи ЄС, а також отримувати різні європейські податкові пільги. І це при тому, що завдяки грошам Амбані Кремль зміг переозброїти свою армію і зараз намагається диктувати свої божевільні умови.  

Депутат Верховної Ради Михайло Соколов звернувся до СБУ з вимогою перевірити діяльність бізнесмена та його корпорації Reliance Industries, а також винести питання про санкції на розгляд РНБО.

Дійсно, як зазначають ЗМІ, контраст ситуації кидається в очі: Естонія вважається одним із найвірніших союзників України, надавши військової допомоги на суму понад 1,4% свого ВВП, але при цьому продовжує надавати податкові та бізнес-привілеї людині, чиї нафтові угоди безпосередньо підживлюють російський бюджет.

Reliance Industries стала ключовим гравцем у постачанні російської нафти на світовий ринок. Компанія уклала з "Роснефтью" контракт вартістю до 13 мільярдів доларів щорічно, що передбачає щоденні поставки до Індії до півмільйона барелів, що становить половину морських відвантажень російської держкомпанії. Схема працює через посередників у Гонконзі та країнах Перської затоки: російська нафта закуповується зі знижкою, переробляється на індійських заводах і надходить на ринки США та ЄС вже під виглядом індійських нафтопродуктів. За даними міжнародних ЗМІ, прибуток від цих операцій осідає на рахунках пропутінських трейдерів, які закуповують озброєння та технології, що перебувають під західними санкціями.

Масштаби проблеми вражають. До повномасштабного вторгнення росії в Україну частка російської нафти в імпорті Індії становила менше одного відсотка. До 2024 року цей показник зріс до 42%.

 "Україна повинна діяти принципово проти будь-кого, хто допомагає агресору", — заявив Соколов, зазначивши цинічність у тому, що при всій очевидності його ролі в обході санкцій Амбані досі не включений до жодного міжнародного санкційного списку.  

Нагадаємо, раніше директор "Інституту Світової Політики" Євген Магда у своїй авторській колонці зазначив: "Україна, що страждає від російських варварських атак, повинна продемонструвати політичну волю та ввести санкції проти Мукеша Амбані. Таким чином, офіційний Київ не тільки покаже приклад західним партнерам, а й надішле потужний сигнал Нарендрі Моді про шкоду балансування між інтересами бізнесу та гуманізмом. "Криваві гроші не приносять щастя" – таку фразу можна знайти в багатьох фільмах Боллівуду. Час перевірити її практично".

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітика