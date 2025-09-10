Главный создатель схемы по обходу антироссийских санкций самый богатый человек Азии Мукеш Амбани, является цифровым резидентом Эстонии. Это позволяет ему иметь максимальный доступ к финансовой системе ЕС, а также получать различные европейские налоговые льготы. И это при том, что благодаря деньгам Амбани кремль смог перевооружить свою армию и сейчас пытается диктовать свои безумные условия.

Депутат Верховной Рады Михаил Соколов, обратился в СБУ с требованием проверить деятельность бизнесмена и его корпорации Reliance Industries, а также вынести вопрос о санкциях на рассмотрение СНБО.

Действительно, как отмечают СМИ, контраст ситуации бросается в глаза: Эстония считается одним из самых верных союзников Украины, предоставив военной помощи на сумму свыше 1,4% своего ВВП, но при этом продолжает предоставлять налоговые и бизнес-привилегии человеку, чьи нефтяные сделки напрямую подпитывают российский бюджет.

Reliance Industries стала ключевым игроком в поставках российской нефти на мировой рынок. Компания заключила с "Роснефтью" контракт стоимостью до 13 миллиардов долларов ежегодно, предусматривающий ежедневные поставки в Индию до полумиллиона баррелей, что составляет половину морских отгрузок российской госкомпании. Схема работает через посредников в Гонконге и странах Персидского залива: российская нефть закупается со скидкой, перерабатывается на индийских заводах и поступает на рынки США и ЕС уже под видом индийских нефтепродуктов. По данным международных СМИ, прибыль от этих операций оседает на счетах пропутинских трейдеров, которые закупают вооружения и технологии, находящиеся под западными санкциями.

Масштабы проблемы впечатляют. До полномасштабного вторжения России в Украину доля российской нефти в импорте Индии составляла менее одного процента. К 2024 году этот показатель вырос до 42%.

"Украина должна действовать принципиально против любого, кто помогает агрессору", — заявил Соколов, отметив циничность в том, что при всей очевидности его роли в обходе санкций Амбани до сих пор не включён ни в один международный санкционный список.

Напомним, ранее директор "Института Мировой Политики" Евгений Магда в своей авторской колонке отметил: "страдающая от российских варварских атак Украина должна продемонстрировать политическую волю и ввести санкции против Мукеша Амбани. Таким образом, официальный Киев не только покажет пример западным партнерам, но и пошлет мощный сигнал Нарендри Моди о вреде балансировки между интересами бизнеса и гуманизмом. "Кровавые деньги не приносят счастья" – такую ​​фразу можно найти во многих фильмах Болливуда. Пора проверить ее практически".