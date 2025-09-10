Депутат Соколов призывает ввести санкции против "архитектора" схем Кремля индийского миллиардера Мукеша Амбани

$41.120.13
48.290.09
ukenru
Эксклюзив
10:41 • 14088 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
08:44 • 26727 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
08:33 • 25939 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
07:09 • 20551 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
06:41 • 26997 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
06:30 • 20034 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
10 сентября, 01:02 • 46429 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32 • 92570 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
9 сентября, 16:05 • 75051 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 84323 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4м/с
45%
756мм
Популярные новости
Польша подтвердила, что дроны РФ залетели на ее территорию: под угрозой три воеводстваPhoto10 сентября, 02:37 • 28368 просмотра
В Украине масштабная тревога: Россия запустила крылатые ракеты10 сентября, 03:12 • 55902 просмотра
На Житомирщине после массированной атаки РФ есть погибший и раненый10 сентября, 05:17 • 19750 просмотра
В Польше нашли первый из сбитых российских БПЛА, нарушивших воздушное пространство страныPhoto10 сентября, 06:04 • 25844 просмотра
Трампа спросили о российских дронах над Польшей: он ответил одним словомVideo07:17 • 20797 просмотра
публикации
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10:41 • 14067 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка09:29 • 11912 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo08:44 • 26687 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Эксклюзив
08:33 • 25914 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo9 сентября, 19:32 • 92561 просмотра
Актуальные люди
Дональд Туск
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Великобритания
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 61072 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 56131 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 53192 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 122040 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 77011 просмотра
Актуальное
Lockheed Martin F-35 Lightning II
MIM-104 Patriot
ТикТок
Твиттер
Лекарственные средства

Депутат Соколов призывает ввести санкции против "архитектора" схем Кремля индийского миллиардера Мукеша Амбани

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Депутат Верховной Рады Михаил Соколов обратился в СБУ с требованием проверить деятельность индийского миллиардера Мукеша Амбани и его корпорации Reliance Industries.

Депутат Соколов призывает ввести санкции против "архитектора" схем Кремля индийского миллиардера Мукеша Амбани

Главный создатель схемы по обходу антироссийских санкций самый богатый человек Азии Мукеш Амбани, является цифровым резидентом Эстонии. Это позволяет ему иметь максимальный доступ к финансовой системе ЕС, а также получать различные европейские налоговые льготы. И это при том, что благодаря деньгам Амбани кремль смог перевооружить свою армию и сейчас пытается диктовать свои безумные условия.  

Депутат Верховной Рады Михаил Соколов, обратился в СБУ с требованием проверить деятельность бизнесмена и его корпорации Reliance Industries, а также вынести вопрос о санкциях на рассмотрение СНБО.

Действительно, как отмечают СМИ, контраст ситуации бросается в глаза: Эстония считается одним из самых верных союзников Украины, предоставив военной помощи на сумму свыше 1,4% своего ВВП, но при этом продолжает предоставлять налоговые и бизнес-привилегии человеку, чьи нефтяные сделки напрямую подпитывают российский бюджет.

Reliance Industries стала ключевым игроком в поставках российской нефти на мировой рынок. Компания заключила с "Роснефтью" контракт стоимостью до 13 миллиардов долларов ежегодно, предусматривающий ежедневные поставки в Индию до полумиллиона баррелей, что составляет половину морских отгрузок российской госкомпании. Схема работает через посредников в Гонконге и странах Персидского залива: российская нефть закупается со скидкой, перерабатывается на индийских заводах и поступает на рынки США и ЕС уже под видом индийских нефтепродуктов. По данным международных СМИ, прибыль от этих операций оседает на счетах пропутинских трейдеров, которые закупают вооружения и технологии, находящиеся под западными санкциями.

Масштабы проблемы впечатляют. До полномасштабного вторжения России в Украину доля российской нефти в импорте Индии составляла менее одного процента. К 2024 году этот показатель вырос до 42%.

 "Украина должна действовать принципиально против любого, кто помогает агрессору", — заявил Соколов, отметив циничность в том, что при всей очевидности его роли в обходе санкций Амбани до сих пор не включён ни в один международный санкционный список.  

Напомним, ранее директор "Института Мировой Политики" Евгений Магда в своей авторской колонке отметил: "страдающая от российских варварских атак Украина должна продемонстрировать политическую волю и ввести санкции против Мукеша Амбани. Таким образом, официальный Киев не только покажет пример западным партнерам, но и пошлет мощный сигнал Нарендри Моди о вреде балансировки между интересами бизнеса и гуманизмом. "Кровавые деньги не приносят счастья" – такую ​​фразу можно найти во многих фильмах Болливуда. Пора проверить ее практически".

Лилия Подоляк

ЭкономикаПолитика