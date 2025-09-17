Понад 300 компаній в Україні отримали мільярдну виручку попри санкції РНБО

Станом на 1 вересня 2025 року під санкціями Ради національної безпеки та оборони перебувають 2 242 українські компанії, які офіційно не знаходяться у процесі припинення діяльності – як безпосередньо, так і через пов’язаних осіб. Лише 10% (525) проаналізованих компаній з пов’язаними санкціями, оприлюднили фінансову звітність за минулий рік, з них 328 отримали позитивну виручку, що становить 240 млрд грн. Про це пише УНН з посиланням на дослідження YouControl.

Деталі

Найбільше компаній, які мають прямі та пов’язані з ними санкції, зареєстровані у Києві (722), на тимчасово окупованій території Криму (496), Донецькій (299) та Луганській (185) областях. Також значна кількість зареєстровані на Дніпропетровщині (119), Запорізькій (107) та Одеській (100) областях.

Окрім того, майже 18% (449) від проаналізованих компаній працюють у сфері торгівлі. Також близько 14% (351) задіяні в наданні інших видів послуг, переважна більшість з яких є громадські організації. В інформаційно-телекомунікаційній галузі задіяні 209 юридичних осіб, а операціями з нерухомим майном займаються 207 підприємств.

Лише 10% (525) проаналізованих компаній з пов’язаними санкціями, оприлюднили фінансову звітність за 2024 рік. При цьому виручку більше нуля отримало 328 з них, що складає 240 млрд грн.

717 з 2 514 проаналізованих компаній з пов’язаними санкціями мають зв’язок зі 134 корпоративними групами в системі YouControl. Варто зазначити, що одна з компанія може відноситися до кількох груп одночасно, так і у складі однієї групи присутній ряд компаній з досліджуваної вибірки. Найбільшу кількість з проаналізованих компаній у своєму складі мають такі корпоративні групи:

«Груп ДФ» (100 компаній), ключова особа якої Дмитро Фірташ потрапив під дію обмежувальних заходів ще до повномасштабного вторгнення у червні 2021 року, а потім знову внесений в санкційний перелік через три роки;

«Смарт-Холдинг» (62), щодо ключової особи якої – екснародного депутата України Вадима Новинського застосовані персональні обмежувальні заходи в грудні 2022 року. До складу групи також відноситься компанія ТОВ «ТК БСРЗ «Металіст», бенефіціаром якого виступає Ашот Малхасян.

«Приват» (53), ключові особи якої Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський потрапили під дію персональних санкцій в лютому 2025 року.

Доповнення

Депутат Верховної Ради Михайло Соколов звернувся до СБУ з вимогою перевірити діяльність індійського мільярдера Мукеша Амбані та його корпорації Reliance Industries.

Амбані відомий, як організатор масштабних схем, за допомогою яких росії вдається обходити накладені на неї санкції. Завдяки цьому кремль успішно переозброїв свою армію.