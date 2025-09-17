Понад 300 компаній в Україні отримали мільярдну виручку попри санкції РНБО

$41.230.05
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
16 вересня, 16:50 • 44155 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 69777 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 38939 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 54388 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 76377 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 29743 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 57280 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 38001 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 17321 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Трамп разом з дружиною Меланією прибули до Великої Британії (відео)Video16 вересня, 20:51 • 18677 перегляди
Понад десять ворожих БпЛА атакують Кіровоградщину: у місті лунають вибухи16 вересня, 22:47 • 21079 перегляди
Під загрозою вся військова логістика росії: "АТЕШ" паралізував залізничний вузол під єкатеринбургом Photo03:14 • 5576 перегляди
Кораблі НАТО провели спецоперацію через підозріле судно рф біля берегів Швеції03:37 • 25415 перегляди
Вибори у Верховну Раду можуть відбутися вже найближчим часом - нардеп04:55 • 13913 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 44156 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 69778 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині16 вересня, 12:55 • 35368 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 76378 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 57281 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 19419 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 25899 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 56387 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 54793 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 59246 перегляди
Понад 300 компаній в Україні отримали мільярдну виручку попри санкції РНБО

Київ • УНН

 • 204 перегляди

Станом на 1 вересня 2025 року 328 українських компаній з-поміж 2242 підсанкційних юридичних осіб отримали 240 млрд грн виручки. Більшість таких компаній зареєстровані в Києві, Криму, Донецькій та Луганській областях.

Понад 300 компаній в Україні отримали мільярдну виручку попри санкції РНБО

Станом на 1 вересня 2025 року під санкціями Ради національної безпеки та оборони перебувають 2 242 українські компанії, які офіційно не знаходяться у процесі припинення діяльності – як безпосередньо, так і через пов’язаних осіб. Лише 10% (525) проаналізованих компаній з пов’язаними санкціями, оприлюднили фінансову звітність за минулий рік, з них 328 отримали позитивну виручку, що становить 240 млрд грн. Про це пише УНН з посиланням на дослідження YouControl.

Деталі

Найбільше компаній, які мають прямі та пов’язані з ними санкції, зареєстровані у Києві (722), на тимчасово окупованій території Криму (496), Донецькій (299) та Луганській (185) областях. Також значна кількість зареєстровані на Дніпропетровщині (119), Запорізькій (107) та Одеській (100) областях.

Окрім того, майже 18% (449) від проаналізованих компаній працюють у сфері торгівлі. Також близько 14% (351) задіяні в наданні інших видів послуг, переважна більшість з яких є громадські організації. В інформаційно-телекомунікаційній галузі задіяні 209 юридичних осіб, а операціями з нерухомим майном займаються 207 підприємств.

Лише 10% (525) проаналізованих компаній з пов’язаними санкціями, оприлюднили фінансову звітність за 2024 рік. При цьому виручку більше нуля отримало 328 з них, що складає 240 млрд грн.

717 з 2 514 проаналізованих компаній з пов’язаними санкціями мають зв’язок зі 134 корпоративними групами в системі YouControl. Варто зазначити, що одна з компанія може відноситися до кількох груп одночасно, так і у складі однієї групи присутній ряд компаній з досліджуваної вибірки. Найбільшу кількість з проаналізованих компаній у своєму складі мають такі корпоративні групи:

  • «Груп ДФ» (100 компаній), ключова особа якої Дмитро Фірташ потрапив під дію обмежувальних заходів ще до повномасштабного вторгнення у червні 2021 року, а потім знову внесений в санкційний перелік через три роки;
    • «Смарт-Холдинг» (62), щодо ключової особи якої – екснародного депутата України Вадима Новинського застосовані персональні обмежувальні заходи в грудні 2022 року. До складу групи також відноситься компанія ТОВ «ТК БСРЗ «Металіст», бенефіціаром якого виступає Ашот Малхасян.
      • «Приват» (53), ключові особи якої Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський потрапили під дію персональних санкцій в лютому 2025 року.

        Доповнення

        Депутат Верховної Ради Михайло Соколов звернувся до СБУ з вимогою перевірити діяльність індійського мільярдера Мукеша Амбані та його корпорації Reliance Industries.

        Амбані відомий, як організатор масштабних схем, за допомогою яких росії вдається обходити накладені на неї санкції. Завдяки цьому кремль успішно переозброїв свою армію.

        Павло Зінченко

